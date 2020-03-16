Комментарий: Коронавирус и искусство возможного

Политика, как принято считать, есть искусство возможного. В основном, услышав эту фразу, люди неуверенно пожимают плечами. А произносят ее тогда, когда невозможно следовать каким-то важным решениям, когда упущены шансы на будущее или не ведется решительная борьба с несправедливостью.

После недели стремительно сменяющих друг друга событий и торопливо принятых решений (по борьбе с коронавирусом. - Ред.), которые позволяют глубоко вторгаться в общественную и личную жизнь, мы удивленно потираем глаза: оказывается, возможно на самом деле гораздо больше, чем принято думать.

Примат экономики больше не имеет силы

В какой-то момент тон в политике стали задавать ученые. Сценарии и модели, разработанные с помощью компьютеров, вдруг стали основой для принятия долгосрочных решений. Теперь экономика, которая в ином случае всегда имела приоритет, по крайней мере временно его утратила. На фоне совершенно конкретной угрозы коронавируса SARS-Cov-2 повсеместно появляется решительное ощущение того, что "мы справимся с этим - не важно как", то есть победим, несмотря ни на что. Так опасна и пугающа пандемия коронавируса.

Маттиас фон Хайн

Она, конечно, хоть и самая актуальная на данный момент, но не единственная угроза для людей на планете. Возьмем, например, защиту экологии или изменение климата. Ученые предупреждают о рисках и угрозах в этой связи уже на протяжении десятилетий. Очень убедительные компьютерные модели показывают, как изменится жизнь на планете, если не начать действовать, и чем скорее, тем лучше.

Но к решительным действиям это до сих пор не привело. Как и в случае с другими экологическими проблемами, такими, например, как растущее загрязнение планеты пластиком или массовое вымирание отдельных видов животных и растений. Обычно мы знаем точно, что нужно делать. Но либо мы делаем слишком мало, либо слишком медленно.

Возможно гораздо больше, чем принято думать

Конечно, проще мобилизовать общество, если речь идет о конкретной угрозе и защите собственной жизни и жизни родных и близких.Если борьба идет не с абстрактно воспринимаемой опасностью из будущего. Или же с той, которая в других местах проявляется значительно сильнее, чем у нас самих. К этому добавляется еще и вопрос нахлебников, тех, кто хочет поживиться за чужой счет. Если и далее говорить об изменении климата, то от мер по борьбе с глобальным потеплением получают выгоду как раз не только те государства, которые их принимают.

Когда-нибудь и пандемия коронавируса станет историей. И если потом кто-то опять скажет, что политика есть искусство возможного, то ему теперь можно будет напомнить: возможно на самом деле гораздо больше, чем принято думать.

Автор: Маттиас фон Хайн, обозреватель DW. Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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