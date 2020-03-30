 Комментарий: Коломойский публично шантажирует Зеленского | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 10.04.2020

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Мнения

Комментарий: Коломойский публично шантажирует Зеленского

16 тысяч поправок к "антиколомойскому" закону ставят под угрозу дальнейшее кредитование Украины со стороны МВФ. Таким образом олигарх шантажирует президента Зеленского, считает Сергей Руденко.

Один из филиалов Приватбанка

Более 16 тысяч поправок, которые народные депутаты Украины подали к так называемому "антиколомойскому" закону (законопроект о совершенствовании ряда механизмов регулирования деятельности банков. - Ред.), это - вызов не только всему парламенту. Это - публичный шантаж олигархом Игорем Коломойским президента Украины Владимира Зеленского. На кону - финансовая помощь стране от МВФ, предоставление которой непосредственно связано с принятием этого закона. От позиции Зеленского по этому вопросу будут зависеть не только его отношения с Игорем Коломойским, но и будущее украинского государства.

"Приватный" интерес Коломойского

Три с половиной года тому назад правительство Украины решило национализировать один из крупнейших частных банков страны - "Приватбанк", принадлежащий Геннадию Боголюбову и Игорю Коломойскому. Эти двое, как было сообщено официально, добровольно инициировали переход финансового учреждения под контроль государства. Причина - "дыра" в 150 млрд грн. в балансе банка, что ставило под угрозу существование "Привата". Поэтому 18 декабря 2016 года Нацбанк Украины и правительство при поддержке Совета национальной безопасности и обороны приняли решение о его национализации.

Сергей Руденко

Сергей Руденко

Впрочем, очень скоро оказалось, что переход банка из частной в государственную собственность был не таким уж и добровольным. А точнее - принудительным. Об этом свидетельствует более 800 процессов, которые на данный момент ведут между собой Нацбанк и бывшие владельцы "Приватбанка". Коломойский настаивает на том, что украинское государство должно ему 2 млрд долларов. В свою очередь теперь уже государственный "Приватбанк" пытается взыскать с бывших владельцев 8,5 млрд долларов, 5 млрд из которых были выведены из банка накануне его национализации.

Во всей этой истории Игорь Коломойский искренне надеялся, что с приходом к власти "своего" президента, которым он, очевидно, небезосновательно считал Владимира Зеленского, вопрос с "Приватбанком" будет закрыт в его пользу. Год назад, между первым и вторым турами президентских выборов, в одном из интервью олигарх заявил: "Мне не нужен "Приват", пусть вернут 2 млрд".

Но прошел год. Команда президента Зеленского ни шагу не сделала в сторону Коломойского. Более того - 30 марта Верховная рада приняла в первом чтении так называемый "антиколомойский" закон о банках, который закрывает путь Игорю Валерьевичу к возврату в собственность "Приватбанка". Последнего Коломойский стерпеть не смог и начал публично шантажировать Владимира Зеленского. Вряд ли он рассчитывает вернуть себе "Приват". Похоже, он просто хочет, чтобы с ним считались.

16 000 поправок -  "нож в спину" Зеленского

Принятие "антиколомойского" закона, как известно, это - одно из главных и основных требований МВФ к Украине. Без его выполнения официальному Киеву не видать возобновления кредитования, которое так необходимо украинскому государству в нынешних непростых условиях. К чему это может привести - понимают все: дефолт страны и обнищание украинцев. Зеленский, конечно же, во многих вопросах управления государства выглядит как дилетант, но он не похож на политического самоубийцу. Именно поэтому он настоял на том, чтобы парламент в первом чтении поддержал "антиколомойский" закон.

Сейчас, когда появилось к нему более 16 тысяч поправок, кто-то утверждает, что Зеленский изначально подыгрывал Игорю Валерьевичу в провале закона, кто-то - что Владимир Александрович случайно попал в ловушку олигарха. Хотя, очевидно, эти поправки - не что иное, как публичный шантаж олигархом президента Украины. Конечно же, сейчас Коломойский открещивается от того, что именно по его указке запущен весь этот законодательный спам. Игорь Валерьевич бьет себя в грудь. Но факт остается фактом: авторами этой атаки на закон являются депутаты "Слуги народа", ранее работавшие в структурах Игоря Валерьевича, с которыми он продолжает общаться.

Сегодня от публичной реакции Зеленского на происходящее вокруг "антиколомойского" закона зависят не только его отношения с олигархом, но и будущее страны. Президент, который год тому назад получил доверие 73 процентов проголосовавших украинцев, должен наконец-то сделать выбор между Коломойским и Украиной. Да-да, вопрос стоит именно так, а не иначе. В случае, если Верховная рада в условиях пандемии коронавируса войдет в голосование всех 16 тыс. поправок по "антиколомойскому" закону, Зеленский должен будет не только четко артикулировать, кто, зачем и почему ведет страну к дефолту, но и предложить свой план выхода из сложившейся ситуации. Если, конечно, для этого у нынешнего президента хватит сил.

Разрыв Зеленского с Коломойским неизбежен

Рассмотрение "антиколомойского" закона во втором чтении ожидается в Верховной раде на следующей неделе. До той поры депутаты должны решить, что же им делать с 16 тысячами поправок. Если они пойдут по процедуре, рассмотрение закона затянется до осени. Если же парламентский регламент будет нарушен - закон можно будет легко обжаловать в Конституционном суде. Словом, дилемма. Поскольку и первый, и второй вариант вряд ли устроит Международный валютный фонд. А уж тем более - украинское руководство, которое с помощью фонда рассчитывает урегулировать ситуацию в стране.

Но, как бы то ни было, публичный шантаж со стороны Коломойского может поставить жирную точку в его отношениях с Владимиром Зеленским. С вытекающими отсюда последствиями - развалом монобольшинства, которое частично контролирует Игорь Валерьевич, с медиаатаками телегруппы олигарха на президента, ну, и поиском Коломойским нового фаворита для участия в следующих выборах главы государства. Готов ли к этому Зеленский? Не известно. Как и то, понимает ли он, что, поддавшись единожды на шантаж олигарха, попадает к нему в еще большую зависимость. Хотя, по-моему, это очевидно.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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