Комментарий: Коломойский публично шантажирует Зеленского

Более 16 тысяч поправок, которые народные депутаты Украины подали к так называемому "антиколомойскому" закону (законопроект о совершенствовании ряда механизмов регулирования деятельности банков. - Ред.), это - вызов не только всему парламенту. Это - публичный шантаж олигархом Игорем Коломойским президента Украины Владимира Зеленского. На кону - финансовая помощь стране от МВФ, предоставление которой непосредственно связано с принятием этого закона. От позиции Зеленского по этому вопросу будут зависеть не только его отношения с Игорем Коломойским, но и будущее украинского государства.

"Приватный" интерес Коломойского

Три с половиной года тому назад правительство Украины решило национализировать один из крупнейших частных банков страны - "Приватбанк", принадлежащий Геннадию Боголюбову и Игорю Коломойскому. Эти двое, как было сообщено официально, добровольно инициировали переход финансового учреждения под контроль государства. Причина - "дыра" в 150 млрд грн. в балансе банка, что ставило под угрозу существование "Привата". Поэтому 18 декабря 2016 года Нацбанк Украины и правительство при поддержке Совета национальной безопасности и обороны приняли решение о его национализации.

Сергей Руденко

Впрочем, очень скоро оказалось, что переход банка из частной в государственную собственность был не таким уж и добровольным. А точнее - принудительным. Об этом свидетельствует более 800 процессов, которые на данный момент ведут между собой Нацбанк и бывшие владельцы "Приватбанка". Коломойский настаивает на том, что украинское государство должно ему 2 млрд долларов. В свою очередь теперь уже государственный "Приватбанк" пытается взыскать с бывших владельцев 8,5 млрд долларов, 5 млрд из которых были выведены из банка накануне его национализации.

Во всей этой истории Игорь Коломойский искренне надеялся, что с приходом к власти "своего" президента, которым он, очевидно, небезосновательно считал Владимира Зеленского, вопрос с "Приватбанком" будет закрыт в его пользу. Год назад, между первым и вторым турами президентских выборов, в одном из интервью олигарх заявил: "Мне не нужен "Приват", пусть вернут 2 млрд".

Но прошел год. Команда президента Зеленского ни шагу не сделала в сторону Коломойского. Более того - 30 марта Верховная рада приняла в первом чтении так называемый "антиколомойский" закон о банках, который закрывает путь Игорю Валерьевичу к возврату в собственность "Приватбанка". Последнего Коломойский стерпеть не смог и начал публично шантажировать Владимира Зеленского. Вряд ли он рассчитывает вернуть себе "Приват". Похоже, он просто хочет, чтобы с ним считались.

16 000 поправок - "нож в спину" Зеленского

Принятие "антиколомойского" закона, как известно, это - одно из главных и основных требований МВФ к Украине. Без его выполнения официальному Киеву не видать возобновления кредитования, которое так необходимо украинскому государству в нынешних непростых условиях. К чему это может привести - понимают все: дефолт страны и обнищание украинцев. Зеленский, конечно же, во многих вопросах управления государства выглядит как дилетант, но он не похож на политического самоубийцу. Именно поэтому он настоял на том, чтобы парламент в первом чтении поддержал "антиколомойский" закон.

Сейчас, когда появилось к нему более 16 тысяч поправок, кто-то утверждает, что Зеленский изначально подыгрывал Игорю Валерьевичу в провале закона, кто-то - что Владимир Александрович случайно попал в ловушку олигарха. Хотя, очевидно, эти поправки - не что иное, как публичный шантаж олигархом президента Украины. Конечно же, сейчас Коломойский открещивается от того, что именно по его указке запущен весь этот законодательный спам. Игорь Валерьевич бьет себя в грудь. Но факт остается фактом: авторами этой атаки на закон являются депутаты "Слуги народа", ранее работавшие в структурах Игоря Валерьевича, с которыми он продолжает общаться.

Сегодня от публичной реакции Зеленского на происходящее вокруг "антиколомойского" закона зависят не только его отношения с олигархом, но и будущее страны. Президент, который год тому назад получил доверие 73 процентов проголосовавших украинцев, должен наконец-то сделать выбор между Коломойским и Украиной. Да-да, вопрос стоит именно так, а не иначе. В случае, если Верховная рада в условиях пандемии коронавируса войдет в голосование всех 16 тыс. поправок по "антиколомойскому" закону, Зеленский должен будет не только четко артикулировать, кто, зачем и почему ведет страну к дефолту, но и предложить свой план выхода из сложившейся ситуации. Если, конечно, для этого у нынешнего президента хватит сил.

Разрыв Зеленского с Коломойским неизбежен

Рассмотрение "антиколомойского" закона во втором чтении ожидается в Верховной раде на следующей неделе. До той поры депутаты должны решить, что же им делать с 16 тысячами поправок. Если они пойдут по процедуре, рассмотрение закона затянется до осени. Если же парламентский регламент будет нарушен - закон можно будет легко обжаловать в Конституционном суде. Словом, дилемма. Поскольку и первый, и второй вариант вряд ли устроит Международный валютный фонд. А уж тем более - украинское руководство, которое с помощью фонда рассчитывает урегулировать ситуацию в стране.

Но, как бы то ни было, публичный шантаж со стороны Коломойского может поставить жирную точку в его отношениях с Владимиром Зеленским. С вытекающими отсюда последствиями - развалом монобольшинства, которое частично контролирует Игорь Валерьевич, с медиаатаками телегруппы олигарха на президента, ну, и поиском Коломойским нового фаворита для участия в следующих выборах главы государства. Готов ли к этому Зеленский? Не известно. Как и то, понимает ли он, что, поддавшись единожды на шантаж олигарха, попадает к нему в еще большую зависимость. Хотя, по-моему, это очевидно.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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