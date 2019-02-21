Комментарий: Кладбищенский бизнес в РФ как модель страны

В Самарской области ЧП, которым занялась и мэрия областного центра, и губернатор, и полиция. Некая Анна Плотникова привезла гроб с телом покойного экс-супруга к зданию администрации из-за того, что не смогла его похоронить. Женщина, как она сама утверждает, стала жертвой "кладбищенской мафии". По ее словам, на кладбище с нее запросили за похороны слишком много денег, и она нашла другую фирму ритуальных услуг. Но неизвестные помешали опустить гроб в могилу, так же как до этого мешали забрать тело из морга.

В знак протеста женщина привезла тело мужа прямо в гробу к зданию мэрии, а потом все же похоронила его, но уже за городом. В мэрии, при этом, говорят, что ей никто не мешал , и вообще она могла провести похороны даже бесплатно, но только по "гарантированному перечню". Ну, а самарский губернатор грозит сурово разобраться в том, что произошло. Кто-то задается вопросом, инсценировка это или реальный пример борьбы "кладбищенских мафий" за свои доходы. Но не важнее ли понять, как гроб с покойником вообще мог оказаться разменной монетой?

Кладбищенский бизнес в России

Кладбищенский бизнес давно уже является в России бизнесом криминальным. По крайней мере, в больших городах. Места для захоронений покупаются и продаются, иногда - по цене автомобиля, а то и квартиры - в зависимости от степени "престижности" кладбища. Покойному, конечно, уже наплевать, но родственники стараются.

Иван Преображенский

Заработать на кладбище можно практически на всем. Начиная, кстати, с обычной линейки. Участок для захоронения всегда можно измерить по-новому. Не хватит несколько сантиметров и вам скажут, что "выделенный ранее участок не соответствует санитарным стандартам - докупайте, хороните в другом месте или договаривайтесь, то есть давайте взятку".

Я сам не так давно участвовал в организации нескольких похорон, знаю, к сожалению, о чем говорю. Платите за памятники и оградки, за уход и уборку, за обновление и дозахоронение. И это только доход с частных лиц, а есть еще государственные деньги, за которыми и вовсе никто в этой сфере не следит. Кто может точно сказать, сколько бюджеты разных уровней выделяют на "льготные" похороны неимущих, ветеранов, пенсионеров, инвалидов, разных "заслуженных деятелей" - и какая часть из этих денег реально идет на их похороны? Вряд ли кто-то слышал когда-нибудь про аудиторские проверки на кладбище.

Но главное - это монопольный бизнес. Люди не перестанут умирать. Их будут хоронить. У большинства есть родственники, которые не захотят, чтобы тело их близкого бросили на свалке или закопали в неизвестной братской могиле. И чтобы ни произошло в реальности в Самаре, вся правда в том, что для того, чтобы эту монополию победить, надо и в самом деле принимать экстраординарные меры.

Монополия в России как стандарт

К сожалению, не только кладбищенский бизнес устроен в России по модели монополии. Также функционирует большинство сфер. В самых прибыльных отраслях, требующих больших капиталовложений, как в энергетике и топливно-энергетическом бизнесе, в роли монополиста, который подавляет конкурентов, выступает государство. Это не говоря про "естественные" монополии, вроде "Газпрома", чье существование на самом деле противоестественно с точки зрения интересов потребителей их продукции. Ведь конкуренция могла бы, как минимум, сбить цены, а то и качество услуг или товара улучшить.

В других сферах это могут быть бизнесмены, договорившиеся с регулирующими и контролирующими организациями, родственники чиновников и т.д. Главное - это постоянное стремление не улучшать свой бизнес, а избавиться от конкурентов.

Это желание, надо признать честно, есть у всех бизнесменов во всем мире. Но не везде они могут так успешно, как в России, ставить себе на службу государство, чьи представители, если понадобится, заявят, что вы сами не захотели хоронить собственного мужа и используете его как муляж для некоей провокации.

Уважение к могилам

Что точно показывает самарский скандал - так это полное отсутствие уважения к умершим. Как ни посмотри, требования к правоохранительным органам разобраться в происшедшем есть, а никаких рассуждений морально-этического плана не звучит.

Российское общество, похоже, настолько зачерствело в смысле своих эмоциональных реакций, что и гроб с трупом на центральной площади города уже мало кого смущает. Впрочем, чего ждать, когда в центре Москвы у Кремля еще один труп - тело Владимира Ленина - выставлен в стеклянном гробу на всеобщее обозрение и никого это тоже не смущает. Не может быть уважения к мертвецам там, где и на живых-то мало кто обращает внимание.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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