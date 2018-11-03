 Комментарий: Канцлер не растопила лед в отношениях Берлина и Варшавы | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 03.11.2018

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Мнения

Комментарий: Канцлер не растопила лед в отношениях Берлина и Варшавы

Канцлер ФРГ и глава правительства Польши вели себя как давно потерявшие интерес друг ко другу супруги. Самый важный результат правительственных консультаций - то, что они вообще состоялись, пишет Бартеш Дудек.

Ангела Меркель и Матеуш Моравецкий

15-е по счету германо-польские консультации, которые на этот раз проходили в Варшаве, и были не чем иным, как пустым ритуалом. Германия и Польша сейчас напоминают супружескую пару, в которой каждый уже давно живет своей жизнью, но при этом из чувства долга и в силу финансовых интересов сохраняет брак.

Семейные мероприятия уже давно не являются праздником, а скорее обязательством для всех и проходят соответствующим образом. Все имеющиеся разногласия стараются скрыть от окружающих. Различия во взглядах, разочарования и обиды никуда не исчезают. Одним словом, печальное зрелище. 

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Примерно так вели себя и во время пресс-конференции в Варшаве канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и глава польского правительства Матеуш Моравецкий. Они демонстративно пытались придать большое значение тому, что их объединяет и избегали говорить о принципиальных различиях. О выплате Германией репараций за ущерб, понесенный в годы Второй мировой войны, о спорной реформе юстиции в Польше, о защите климата - теме, которая будоражит все страны ЕС, речи не было. Вместо этого журналисты слышали привычные формулировки о хорошем экономическом сотрудничестве, совместном будущем в ЕС и важности двусторонних отношений Польши и ФРГ.

Образ врага и теории заговора

Но вообще-то никто ничего другого от этой встречи и не ожидал. В отношениях между Берлином и Варшавой уже давно царит ледниковый период. Все началось после того, как национально-консервативное правительство Польши выбрало курс правых популистов. Теперь оно охотно пользуется расхожими теориями заговора и образом ЕС как врага.

Германия с ее чувством исторической вины очень хорошо соответствует этим неверным стереотипам. Особенно когда за спиной у Польши она вместе с Россией строит один газопровод за другим по дну Балтийского моря.

Насколько сильно отчуждение между Польшей и Германий, демонстрируют и многие другие детали. Например, согласно сообщениям в прессе, Ангела Мекель очевидно не проявляет интереса к премии Европейского университета Виадрина, вручаемой общественным и политическим деятелям за личный вклад в развитие польско-германских отношений. На фоне царящего молчания между двумя государствами - вполне объяснимое решение.

Автор: Бартош Дудек, руководитель польской редакции DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Михаил Бушуев


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