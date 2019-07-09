 Комментарий: Как Грузия имидж Путина изменила | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 10.07.2019

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Мнения

Комментарий: Как Грузия имидж Путина изменила

Президент РФ активно продвигает свой образ великодушного и мудрого властителя-философа. Он готовит общественность к мысли, что будет править Россией столько, сколько захочет, считает Константин Эггерт.

Карикатура Сергея Елкина

Карикатура Сергея Елкина

Для начала немного истории от президента РФ Владимира Путина. Грузия - страна, виновная в геноциде осетин в 1919-1920 годах. Сталин (тот самый, который "неоднозначная фигура", "принял с сохой, а оставил с ядерной бомбой" и т.д.) творил страшные расправы над абхазами руками Берии в интересах Грузии. Войну 2008 года развязал Саакашвили при поддержке кого? Правильно! Американцев. Сам Путин, человек терпеливый и гуманный, уговаривал Михаил Николаевича не искать лавров Сталина, но поскольку тот войну все же начал, то пришлось защищать несчастных абхазов и южных осетин.

Спасенный Габуния

Обругавшего его журналиста грузинского телеканала "Рустави-2" Георгия Габунию Владимир Владимирович на встрече с прессой в Екатеринбурге 9 июля презрительно пожурил, но в суд подавать на него не станет. Санкции против соседней страны свою абсолютно независимую Государственную думу и свое абсолютно независимое правительство просил не вводить. В Госдуме героически отказались снимать с повестки дня вопрос о запрете импорта грузинского вина. Но что-то мне подсказывает, что ее сопротивление будет недолгим.

В общем, танки "Армата" остались в капонирах, а истребители-бомбардировщики "Су" - в ангарах. На короткой встрече в Екатеринбурге Путин предстал в роли миротворца, мудрого и великодушного человека. Грузия, руководство которой осудило телеведущего оппозиционного ему телеканала, спасена, но публично унижена. Сделано это Путиным на потребу аудитории гостелевидения плюс - что немаловажно - тех на Западе, кто мечтал бы отдать Москве всех этих "строптивых" грузин, украинцев и прочих молдаван, снять санкции и начать зарабатывать деньги вместе с Владимиром Владимировичем, Игорем Ивановичем и представителями других "лучших семейств" России.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

Путинский визит на Урал вообще вышел за рамки традиционного жанра "поездка начальника по региону". Помимо разрядки кризиса с Тбилиси российский лидер выступил с программной речью перед участниками Второго глобального саммита по производству и индустриализации, глобальность которого до появления на нем Путина была очевидна не всем. Президент в своем фирменном язвительно-простонародном стиле обрушился в своей речи на сторонников возобновляемых источников энергии. Мол, от ветряков одни убытки, птицы гибнут миллионами, и черви лезут из-под земли. По сути, он развил линию, столь успешно начатую печально знаменитыминтервью газете The Financial Times. В нем не было ни слова про Крым, войну с Украиной или Скрипалей, зато были пространные рассуждения о глобальном "кризисе либерализма". Затем Путин пообщался со студентами и преподавателями Уральского федерального университета, наглядно опровергая измышления врагов, что он далек от молодежи. Было также общение с многодетной семьей и "спонтанный" выход из бронированного лимузина в широкие массы сотрудников ФСО (простите - простых екатеринбуржцев).

"Обманщик" Обама и вечный Путин

Можно сколько угодно язвить на тему "перепуганных червей" и образа Сталина, который в зависимости от политического контекста переливается у Путина всеми цветами радуги. Но факт остается фактом: бессменный глава российского авторитарного режима активно обновляет свой международный имидж всемирного лидера правоконсервативных сил, защитника развивающихся стран (и по совершенно случайному совпадению - "Газпрома" с "Роснефтью") от новомодных трендов типа "зеленой энергетики", человека здравого смысл, защитника семейных ценностей. Ради этого он готов даже не мстить за личные обиды. Хотя кто знает, что подумали о поступке Габунии какие-нибудь жители Северного Кавказа, которые раньше не раз обижались на критиков Кремля - со смертельным для этих критиков исходом.

Контекст

Истоки нынешней изоляции России и пропагандистской лжи, отравляющей умы ее граждан, восходят к августовской войне 2008 года, считает Константин Эггерт. (07.08.2018)

Кремль смягчает "антиэкстремистские" законы, чтобы избежать лишних скандалов. Его главная проблема - не блогеры-оппозиционеры, а так называемое путинское большинство, считает Константин Эггерт. (04.10.2018)

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные вошли в Цхинвал, затем были выбиты оттуда армией России, дошедшей почти до Тбилиси. Что говорили о той войне тогда и как видят сейчас - у DW. (08.08.2018)

Путин продолжает не без успеха культивировать у части наивной западной общественности комплекс вины за мнимые "унижения" России. Раньше это была изношенная до дыр история про обещание Запада Горбачеву не расширять НАТО. Теперь появилась новая - про коварного Барака Обаму, якобыне выполнившего какие-то телефонные договоренности по Украине в 2014 году. Для нового залпа кремлевской пропаганды свои услуги охотно предоставил лучший друг диктаторов всего мира и неутомимый борец с американским империализмом режиссер Оливер Стоун.

Отцы-основатели настоящего консерватизма - лорд Актон, Уильям Бакли, Фридрих фон Хайек - пропеллерами крутятся в могилах от такого "наследника". Ведь они отстаивали принципы правового государства, свободной экономики и свободной личности. Но они на том свете, а Путин с нами. И делает все, чтобы это продолжалось еще очень долго. Причем ему явно нравится его нынешняя роль - современного Марка Аврелия, размышляющего о судьбах мира в перерывах между политическими битвами и подсчетом выручки госкорпораций.

Путин пытается одновременно быть современным и застолбить собственное место в истории. Он никуда не собирается уходить - ни в 2024-м году, ни позже. А как это будет обеспечено - не имеет значения.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook:  Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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Как ответил Путин на грузинский мат и что ждет Донбасс от выборов с Зеленским. DW Новости

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Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом.  

Ссылки в интернете

Отчет сайта президента РФ о встрече Путина с прессой в Екатеринбурге, 9 июля 2019 года

Отчет сайта президента РФ о встрече Путина с прессой в Екатеринбурге, 9 июля 2019 года

Речь президента РФ перед участниками Второго глобального саммита по производству и индустриализации

Речь президента РФ перед участниками Второго глобального саммита по производству и индустриализации

Интервью Владимира Путина газете The Financial Times

Интервью Владимира Путина газете The Financial Times

Отчет сайта президента РФ о встрече Путина с многодетной семьей в Екатеринбурге, 9 июля 2019 года

Отчет сайта президента РФ о встрече Путина с многодетной семьей в Екатеринбурге, 9 июля 2019 года

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Сообщение агентства ТАСС об интервью Владимира Путина режиссеру Оливеру Стоуну

Аудио- и видеофайлы по теме

Как ответил Путин на грузинский мат и что ждет Донбасс от выборов с Зеленским. DW Новости  

Прямая линия параллельна народу. Саммит Путина и Трампа. Пугаем Грузию – "Заповедник", выпуск 82  

Путина и Медведева катастрофически изменила несменяемая власть: Игорь Юргенс в "Немцова.Интервью"  

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