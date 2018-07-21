Комментарий: Имитация обратной связи, или Нерабочий "Инцидент"

Можно сколько угодно симулировать обратную связь с народом, толку все равно не будет, раз нет главного - политической конкуренции и сменяемости власти, считает Александр Плющев.
Вполне рутинная тема мониторинга региональными администрациями соцсетей, как это часто бывает в России, возникла чуть ли не в результате расследования. В ней хватает недомолвок и противоречий, хотя, казалось бы, ничего секретного и репутационно небезопасного в ней не зашито. О продукте под названием "Инцидент", ссылаясь на свои источники, сообщило РБК, а затем в компании-разработчике, известной своими социсследованиями, - "Медиалогии" - заявили, что Кремль не является заказчиком, но система проходит тестирование в нескольких регионах. Видимо, сами решили попробовать, регионы же у нас самостоятельные.
В любом случае, в желании отслеживать происходящее в соцсетях, нет ничего удивительного. Социальные сети - это теперь наше все. Чуть ли не половина новостей оттуда, там происходят все скандалы, там травят и прославляют. Тысячи людей, включая меня, наверное, еще долгое время или вообще никогда не узнали бы о новой певице Гречке, если бы о ней в своем фейсбуке вдруг не написала Земфира.
У Дональда Трампа твиттер вообще главный канал коммуникации с внешним миром, включая собственную администрацию.
"Инцидент" на смену "Катюше"
Удивление вызывает как раз то, что такой системы, во всяком случае, централизованной, до сих пор не было. А ведь сообщалось о таких планах регулярно: "ФСО начинает отслеживать публикации в блогах и соцсетях" (Известия 10.01.2014), "Власти приобрели систему "Катюша", которая будет отслеживать публикации в соцсетях" (Lenta.Ru 16.09.2016), "Москвичей изучат перед муниципальными выборами" (Коммерсантъ 25.04.2017) - таких публикаций за последние годы не счесть. Попутно заметим, что приобретенная властями "Катюша", видимо, по сердцу не пришлась. То есть с этим "Инцидентом" речь не только об импортозамещении, но и о внутрироссийской конкуренции.
Остается только порадоваться за российских разработчиков, программистов, социологов, маркетологов, и прочих специалистов, чей труд не просто востребован, но и его плоды приобретаются по нескольку раз. То разные ведомства закупают, теперь вот регионы.
Наивный читатель, вроде меня, предполагает, что тысячи маленьких роботов-обезьянок обходят записи в Facebook, "ВКонтакте" или даже "Одноклассниках" и докладывают руководству на местах о выявленных горячих точках, жарких обсуждениях, справедливой и не очень критике, размещенной на бесчисленных профилях и в пабликах. И все это только для руководства, для обычных людей, как мы хорошо знаем, нормально работающих поисковиков по соцсетям пока нет - сами соцсети не слишком этому способствуют.
Мониторинг на практике
В жизни все оказывается гораздо прозаичнее. Мне повезло быть знакомым с Константином Горожанко, советником главы Гдовского района Псковской области, где как раз и проходит тестирование новой системы, конечно же, вовсе не спускаемой сверху и не насаждаемой со Старой площади в регионах. Там, где мобильный телефон главы района и его страничку "ВКонтакте" знает чуть ли не каждый житель, Константина и сделали ответственным за внедрение "Инцидента". Работу новой системы он описывает вот так, простите за цитату на два абзаца:
"Администрациям областей и муниципалитетов прикажут открыть странички в пяти соцсетях. Подразумевается, что в администрациях умеют создавать интересный контент и продвигать страницы, есть специально обученные люди и бюджеты, и на эти страницы тут же придут миллионы подписчиков. И начнут объективно оценивать действия власти. То есть писать о том, что кое-где порой еще недостаточно уделяется внимания. Так называемый мониторинг будет вестись только на этих официальных страницах. И больше нигде.
На практике происходит следующим образом. Допустим, что какой-то не в меру любознательный пользователь каким-то чудом зашел на тоскливую и никому не нужную страницу администрации. И написал там что-то типа того, что, дескать, дороги у нас в области починены целиком, но еще не полностью. Бац, получен тревожный сигнал! Через сутки в администрацию приходит сообщение о "незакрытом инциденте"."
То есть можно и дальше сколько угодно бушевать у себя в фейсбуке, "ВКонтакте" или "Одноклассниках", - родина (пусть лишь малая) не услышит. И, может быть, это даже к лучшему.
Лишь бы не выборы
Но даже если бы система мониторинга соцсетей работала так, как мы себе воображаем, вряд ли это серьезный повод для радости. Возможно, в отдельных местах достучаться до чиновников или решить совсем уж локальную проблему стало бы легче. Но системно это ничего не решает, и даже наоборот, усугубляет. Власть не застаивается, когда меняется или хотя бы может смениться в результате выборов. Любая российская местная власть знает, кто у нее главный и единственный избиратель, на него и ориентируется.
Попутно бурно имитируется "обратная связь" с народом - от мониторинга соцсетей до всяких проектов вроде московского "Активного гражданина", государственного сервиса петиций и даже "Прямой линии" российского президента. Это не считая многочисленных общественных палат и уполномоченных по правам. И все это вместо одной единственной вещи, которая обычно делает власти очень восприимчивыми к мнению людей: реальная политическая свобода и свободные же выборы.
Автор: Александр Плющев - журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий. Автор еженедельной колонки на DW. Сайт Александра Плющева: plushev.com, Twitter:@plushev
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