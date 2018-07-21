Комментарий: Имитация обратной связи, или Нерабочий "Инцидент"

Вполне рутинная тема мониторинга региональными администрациями соцсетей, как это часто бывает в России, возникла чуть ли не в результате расследования. В ней хватает недомолвок и противоречий, хотя, казалось бы, ничего секретного и репутационно небезопасного в ней не зашито. О продукте под названием "Инцидент", ссылаясь на свои источники, сообщило РБК, а затем в компании-разработчике, известной своими социсследованиями, - "Медиалогии" - заявили, что Кремль не является заказчиком, но система проходит тестирование в нескольких регионах. Видимо, сами решили попробовать, регионы же у нас самостоятельные.

В любом случае, в желании отслеживать происходящее в соцсетях, нет ничего удивительного. Социальные сети - это теперь наше все. Чуть ли не половина новостей оттуда, там происходят все скандалы, там травят и прославляют. Тысячи людей, включая меня, наверное, еще долгое время или вообще никогда не узнали бы о новой певице Гречке, если бы о ней в своем фейсбуке вдруг не написала Земфира.

У Дональда Трампа твиттер вообще главный канал коммуникации с внешним миром, включая собственную администрацию.

"Инцидент" на смену "Катюше"

Удивление вызывает как раз то, что такой системы, во всяком случае, централизованной, до сих пор не было. А ведь сообщалось о таких планах регулярно: "ФСО начинает отслеживать публикации в блогах и соцсетях" (Известия 10.01.2014), "Власти приобрели систему "Катюша", которая будет отслеживать публикации в соцсетях" (Lenta.Ru 16.09.2016), "Москвичей изучат перед муниципальными выборами" (Коммерсантъ 25.04.2017) - таких публикаций за последние годы не счесть. Попутно заметим, что приобретенная властями "Катюша", видимо, по сердцу не пришлась. То есть с этим "Инцидентом" речь не только об импортозамещении, но и о внутрироссийской конкуренции.

Александр Плющев

Остается только порадоваться за российских разработчиков, программистов, социологов, маркетологов, и прочих специалистов, чей труд не просто востребован, но и его плоды приобретаются по нескольку раз. То разные ведомства закупают, теперь вот регионы.

Наивный читатель, вроде меня, предполагает, что тысячи маленьких роботов-обезьянок обходят записи в Facebook, "ВКонтакте" или даже "Одноклассниках" и докладывают руководству на местах о выявленных горячих точках, жарких обсуждениях, справедливой и не очень критике, размещенной на бесчисленных профилях и в пабликах. И все это только для руководства, для обычных людей, как мы хорошо знаем, нормально работающих поисковиков по соцсетям пока нет - сами соцсети не слишком этому способствуют.

Мониторинг на практике

В жизни все оказывается гораздо прозаичнее. Мне повезло быть знакомым с Константином Горожанко, советником главы Гдовского района Псковской области, где как раз и проходит тестирование новой системы, конечно же, вовсе не спускаемой сверху и не насаждаемой со Старой площади в регионах. Там, где мобильный телефон главы района и его страничку "ВКонтакте" знает чуть ли не каждый житель, Константина и сделали ответственным за внедрение "Инцидента". Работу новой системы он описывает вот так, простите за цитату на два абзаца:

"Администрациям областей и муниципалитетов прикажут открыть странички в пяти соцсетях. Подразумевается, что в администрациях умеют создавать интересный контент и продвигать страницы, есть специально обученные люди и бюджеты, и на эти страницы тут же придут миллионы подписчиков. И начнут объективно оценивать действия власти. То есть писать о том, что кое-где порой еще недостаточно уделяется внимания. Так называемый мониторинг будет вестись только на этих официальных страницах. И больше нигде.

На практике происходит следующим образом. Допустим, что какой-то не в меру любознательный пользователь каким-то чудом зашел на тоскливую и никому не нужную страницу администрации. И написал там что-то типа того, что, дескать, дороги у нас в области починены целиком, но еще не полностью. Бац, получен тревожный сигнал! Через сутки в администрацию приходит сообщение о "незакрытом инциденте"."

Скриншот системы "Инцидент", демонстрирующий ее работу

То есть можно и дальше сколько угодно бушевать у себя в фейсбуке, "ВКонтакте" или "Одноклассниках", - родина (пусть лишь малая) не услышит. И, может быть, это даже к лучшему.

Лишь бы не выборы

Но даже если бы система мониторинга соцсетей работала так, как мы себе воображаем, вряд ли это серьезный повод для радости. Возможно, в отдельных местах достучаться до чиновников или решить совсем уж локальную проблему стало бы легче. Но системно это ничего не решает, и даже наоборот, усугубляет. Власть не застаивается, когда меняется или хотя бы может смениться в результате выборов. Любая российская местная власть знает, кто у нее главный и единственный избиратель, на него и ориентируется.

Попутно бурно имитируется "обратная связь" с народом - от мониторинга соцсетей до всяких проектов вроде московского "Активного гражданина", государственного сервиса петиций и даже "Прямой линии" российского президента. Это не считая многочисленных общественных палат и уполномоченных по правам. И все это вместо одной единственной вещи, которая обычно делает власти очень восприимчивыми к мнению людей: реальная политическая свобода и свободные же выборы.

Автор: Александр Плющев - журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий. Автор еженедельной колонки на DW. Сайт Александра Плющева: plushev.com, Twitter:@plushev

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Как власти России будут реагировать на жалобы в соцсетях Кремль намерен мониторить соцсети, чтобы отслеживать жалобы населения и реакцию региональных властей. Как это будет выглядеть, предположил карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Повышение пенсионного возраста: когда карикатуристу не до смеха Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о постепенном повышении пенсионного возраста в России. Карикатуристу Сергею Елкину в этой связи явно не до смеха.

Российская политика в карикатурах Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи Госдума намерена уже в июле рассмотреть в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Чем ответят россияне - уедут на дачу или выйдут на улицы? Взгляд Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Российским пенсионерам приказано долго жить В России повысили пенсионный возраст: до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин. Реформа правительства обрадовала не всех. Карикатурист Сергей Елкин о возможной реакции пенсионеров.

Российская политика в карикатурах Есть ли жизнь после бензина по 100 рублей за литр? Цены на бензин в России могут взлететь до 100 руб./литр. Причина - искусственное сдерживание розничных цен, что ведет к разорению независимых АЗС. Сергей Елкин о последствиях для потребителей.

Российская политика в карикатурах Что осталось за кадром интервью Путина австрийскому журналисту Перед визитом в Вену президент РФ дал интервью австрийскому ORF. Ведущий телеканала задал Путину ряд неудобных вопросов о Крыме, MH17, Пригожине и Навальном. Взгляд Сергея Елкина на беседу.

Российская политика в карикатурах Выборы мэра Москвы: оппозиция без единого кандидата Несколько оппозиционных политиков, среди которых Яшин, Гудков и Митрохин, хотят баллотироваться на выборах мэра Москвы. Сергей Елкин о том, почему оппозиция не может договориться.

Российская политика в карикатурах Как Роскомнадзор пытается угнаться за Telegram Роскомнадзор пригрозил Apple за распространение в онлайн-магазине приложения Telegram. Карикатурист Сергей Елкин о том, что рожденный ползать летать не может.

Российская политика в карикатурах Владимир Путин, или Теория и практика большого рывка Новое правительство России, по словам президента Владимира Путина, должно обеспечить рывок в различных сферах жизни. О тяжелой правде этой жизни - карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Правительство Дмитрия Медведева: состав новый - лица старые? В ближайшие дни должен определиться новый состав правительства премьера Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о том, кто может в нем остаться.

Российская политика в карикатурах Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Жесткою рукою, или Инаугурация Путина на фоне протестов 7 мая Владимир Путин в очередной раз занял пост президента РФ. За 2 дня до этого власти жестко разогнали акции протеста против инаугурации "Он нам не царь". Сергей Елкин о методах правления нового старого президента.

Российская политика в карикатурах Кому вредят российские контрсанкции? Закон о контрсанкциях затронет в первую очередь российский бизнес и россиян. Предложение о запрете Booking.com - только один пример. Сергей Елкин о том, по кому бьют меры Москвы.

Российская политика в карикатурах Свобода печати по-русски 3 мая - Всемирный день свободы печати. Правда, некоторые в России эту свободу понимают по-своему, считает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах По кому ударит российский ответ на американские санкции Госдума рассматривает законопроект о введении ответных санкций в отношении США. Сергей Елкин о том, кого в первую очередь затронут "антисанкции".

Российская политика в карикатурах Чем прикрывается Кремль в истории отравления Скрипаля Британский премьер Мэй, требуя от Москвы разъяснений в связи с отравлением двойного агента Скрипаля, выдвинула Кремлю ультиматум. Сергей Елкин о спасительной "соломинке" Путина.

Российская политика в карикатурах "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа? После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

Российская политика в карикатурах Путин и атомное оружие: когда ракеты служат рупором Громкие заявления Владимира Путина об испытаниях Россией новых видов ракетного оружия не остались незамеченными за рубежом. Карикатурист Сергей Елкин о риторике президента РФ.

Российская политика в карикатурах Иностранные СМИ в России как "иноагенты" Зарубежные СМИ в России могут быть отнесены к категории "иностранных агентов", а свои публикации им придется помечать специальным образом. Так? - спрашивает Сергей Елкин. Автор: Сергей Елкин

