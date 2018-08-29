Комментарий: Изменение политики Telegram - шаг навстречу ФСБ?

Несколько сухих строчек в одном из документов на сайте сервиса Telegram (заблокирован в России) вызвали изрядный переполох в российской медиасреде. Речь шла о том, что теперь мессенджер по судебному распоряжению может выдать властям IP-адрес и номер телефона пользователя, которого подозревают в терроризме. Ажиотаж продолжался пару часов, но пошел на спад после того, как основатель Telegram Павел Дуров разъяснил, что это положение не распространяется на Россию, где сервис вообще-то вне закона. Вопросов у журналистов и пользователей к Дурову и его сервису по-прежнему много, а перед нами встают как минимум два.

Прогнулся ли Павел Дуров?

Первый - концептуальный: прогнулся ли лидер цифрового сопротивления, и если да, то под кого? Очевидно, что принцип "ни один байт личных данных пользователей никогда не будет передан какому-либо правительству", в свое время декларированный Павлом Дуровым, больше не работает. Во всяком случае, без оговорок, например, про решения суда или борьбу с терроризмом.

Александр Плющев

Сам он поясняет, что речь идет о приведении документов сервиса в соответствие с новым европейским законом GDPR, давая понять, что это - формальность. То есть, теоретически, может и до конца своих дней никому ничего не выдать, особенно, если обращений таких не поступит.

На мой запрос специально для этой колонки Павел Дуров отметил, что новый порядок не касается не только России, но и таких стран, как Иран, Китай или Северная Корея: "Политика конфиденциальности создавалась согласно новым директивам ЕС - и именно с этими государствами предполагается обмен данными на основе решений судов. В странах с высоким уровнем коррупции мы будем ожидать подкрепления решений судов доказательствами, например, в виде пересланных нам сообщений (допустим, из групп, где есть сотрудники спецслужб) от пользователя, подозреваемого в терроризме".

Смутные сомнения в стойкости Telegram

С другой стороны, поневоле закрадывается сомнение: если громким принципом поступились ради европейского закона, что в какой-то момент помешает сотрудничеству с российскими властями? На их месте я немедленно снял бы блокировку с Telegram. Все равно по факту она не работает, а для компрометации Дурова, чей бизнес во многом основан на его репутации, на доверии ему лично, лучшего момента, пожалуй, и не придумаешь. Заодно был бы поставлен крест на судебных процессах по блокировке Telegram, в том числе и на нашем с журналистом Олегом Кашиным обращении в ЕСПЧ.

Правда, этот шаг позволил бы лишь отомстить лично Дурову за неуступчивость, но не получить больший контроль над пользователями Telegram. Но к черту конспирологические фантазии, все мы отлично знаем, что запрещают у нас что-либо легко, а вот разрешают потом крайне неохотно.

Изменения в политике конфиденциальности никак нельзя назвать шагом навстречу ФСБ, ведь в России требования были несоизмеримо большими: выдать ключи шифрования сразу от всех переписок пользователей по одному постановлению этой спецслужбы, а не контакты конкретных пользователей по запросу суда в каждом отдельном случае. Более того, законы запрещают российским сервисам уведомлять пользователей о проявленном к ним интересе спецслужб, не говоря уж о том, чтобы сделать запросы публичными. Telegram обещает публиковать запросы на выдачу данных раз в полгода - интересно будет почитать.

От "В контакте" до Telegram: для пользователей ничего не изменилось

Подобные положения содержатся в документах многих сервисов, включая мировых гигантов, чьими услугами мы пользуемся каждый день, и это не вызывает ни вопросов, ни бурных обсуждений. Возможно, потому, что их руководители были осторожны в высказываниях о сотрудничестве с правительствами. В соответствие с GDPR привел свою деятельность даже российский сервис "В контакте", из-за чего его европейские пользователи оказались в привилегированном положении относительно россиян: жителям ЕС по запросу обязаны выдавать их собственные данные, а своим пока отказывают. В борьбе с терроризмом нет ровным счетом ничего плохого, но очень плохо, когда этой самой борьбой пытаются аргументировать тотальный контроль за пользователями. Чем это для них оборачивается, мы отлично знаем, да и терроризм такими средствами побороть все никак не удается.

И тут возникает второй важный вопрос - практический: что делать пользователям? Возможно, я преувеличиваю его актуальность: миллионы людей не торопятся покинуть "В контакте", хотя знают о потенциальной опасности. Но для тех, кто и правда взволнован, скажу: то же, что и раньше. Если опасаетесь, что ваши данные могут быть запрошены судом какой-либо страны, прежде всего, вашей собственной, вы в силах себя обезопасить. Можно зарегистрировать аккаунт на иностранную сим-карту, использовать надежный VPN для входа, вести чувствительную переписку только в секретных чатах с последующим уничтожением.

Но есть и более простые способы понять, какие сервисы могут стать ловушкой для пользователей. Например, просто читать новости.

Автор: Александр Плющев - журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий. Автор еженедельной колонки на DW. Сайт Александра Плющева: plushev.com, Twitter:@plushev

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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