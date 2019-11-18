Комментарий: Зеленский загоняет Порошенко в глухую оппозицию

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) подготовили и направили в Генпрокуратуру Украины проект подозрения в отношении бывшего президента Петра Порошенко. Ему вменяют в вину злоупотребление властью и попытку захвата госвласти при отборе членов Высшего совета правосудия весной 2019 года. ГБР настаивает на лишении экс-президента депутатской неприкосновенности и привлечении его к уголовной ответственности. Начиная уголовное преследование Порошенко, нынешняя власть, похоже, открывает ящик Пандоры, жертвой чего может стать уже сам президент Зеленский.

13 уголовных дел Петра Порошенко

В феврале 2019 года, еще в самом начале президентской кампании в Украине, Владимир Зеленский пообещал посадить своего основного конкурента. "Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму", - обыграл тогдашний худрук "Студии Квартал 95" предвыборной слоган Петра Порошенко "Кандидатов много - президент один". Правда, после прихода Зеленского к власти, "посадкой" его предшественника занялся бывший беглец и соратник Януковича - Андрей Портнов, по заявлению которого ГБР и открыло все 13 уголовных производств в отношении Порошенко.

Сергей Руденко

Что же ему инкриминируют? Переход украинских кораблей из Черного в Азовское море через Керченский пролив 25 ноября 2018 года, уклонение от уплаты налогов предприятием "ЧАО "Кузня на Рыбальском", когда им владел экс-президент, нарушения закона при покупке им телеканала "Прямой", вмешательство в работу Окружного административного суда по делу о национализации "Приватбанка" etc. Но привлечь к уголовной ответственности Петра Порошенко ГБР хочет якобы за незаконное влияние на конкурсный отбор кандидатов при назначении членов Высшего совета правосудия (ВСП).

Вину Петра Порошенко ГБР будет доказывать в суде. Но перед этим Генпрокуратура должна будет внести в Верховную раду предоставление о снятии депутатской неприкосновенности с Порошенко и привлечении его к уголовной ответственности. То, что это произойдет, по-моему, ни у кого нет сомнений. Генпрокурор - ближайший соратник Зеленского, а фракция "Слуга народа" имеет подавляющее большинство в Раде. Вопрос лишь в том, получит ли нынешний глава государства в результате этого ожидаемый им эффект и не попадет ли сам в такой же капкан после завершения своего президентства.

"А" и "Б" сидели на Трубе

Сам Петр Порошенко утверждает, что все обвинения против него политически мотивированы и не имеют никакого отношения к реальному нарушению законов. Мол, нынешний директор ГБР Роман Труба находится под жестким контролем бывших соратников Виктора Януковича. И все обвинения это - личная месть "бывших" и за Революцию достоинства, и за его проукраинскую позицию.

Как бы то ни было, но действия ведомства Романа Трубы, по одной из версий, связаны с принятыми недавно поправками в закон о ГБР. После вступления их в силу действующий директор ГБР будет отправлен в отставку. Повлияло ли это на активность Трубы, сказать трудно. Но очевидно, что ГБР куда-то спешит.

Ведь 1 января 2020 года иммунитет для народных избранников перестанет действовать. И тогда ГБР вместе с Генпрокуратурой без всяких представлений в Раду смогут привлекать к уголовной ответственности всех без исключения депутатов. В том числе - и экс-президента Петра Порошенко.

Зеленский повторяет ошибку Януковича

События, которые сегодня разворачиваются вокруг Петра Порошенко, очень напоминают времена президентства Виктора Януковича. Тот, придя к власти в 2010 году, первым делом взялся за своих вечных оппонентов - Юлию Тимошенко и Юрия Луценко, посадив их за решетку.

Виктор Федорович был уверен: отсутствие в публичной политике этого дуэта позволит ему властвовать без всяких проблем. Но Янукович ошибся. Тимошенко и Луценко за решеткой создали ему больше проблем, нежели на свободе.

Желание Зеленского посадить Порошенко легко объяснить: нынешний глава государства обещал это во время своей избирательной кампании. И этим Зеленский отличается от Януковича. От последнего украинцы не ждали посадок Тимошенко и Луценко.

Нынешний же президент уверен: именно "крови" Порошенко от него и ждут избиратели. Но и Зеленский, и Янукович, пожалуй, похожи в одном: в неспособности просчитать последствия своих действий против оппонентов.

Петр Порошенко, в отличие от Тимошенко и Луценко образца 2010-2011 годов, сейчас имеет поддержку активной части общества. Тех, кто в свое время выходил на Евромайдан, тех, кто воевал в Донбассе, и тех, кто участвовал в акциях "Нет - капитуляции!". Для последних Владимир Зеленский - человек, действия которого угрожает национальной безопасности. А Порошенко - тот, кто этому противостоит. Хотя, наверное, и первое, и второе утверждения могут быть спорными.

Но, как бы это странно ни звучало, именно Зеленский выталкивает сейчас Порошенко в глухую оппозицию. В ту самую оппозицию, которая в любой момент может выйти на улицы и майданы Киева в случае, если президент Зеленский, по их мнению, будет действовать не в интересах украинского государства. В ту оппозицию, которую может объединить возможная "посадка" Порошенко.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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