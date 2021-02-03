Комментарий: Зеленский бросил вызов Путину

Президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), на 5 лет ввел запрет на работу трех украинских телеканалов - ZIK, NewsOne и "112 Украина". Де-юре они принадлежат депутату Рады Тарасу Козаку. Де-факто эти СМИ контролирует кум президента России Виктор Медведчук. Свои действия Зеленский объяснил борьбой с антиукраинской пропагандой, которую финансирует Москва. Из этого следует, что президент Украины бросил вызов не Козаку и Медведчуку, а непосредственно Владимиру Путину.

Удар по СМИ кума Путина

Зеленский наконец-то сделал то, на что так и не решился его предшественник Петр Порошенко. Ведь еще в октябре 2018 года Верховная Рада обратилась к СНБО с просьбой ввести санкции против двух телеканалов, которые в то время уже контролировал Виктор Медведчук - "112 Украина" и NewsOne. Но команда Порошенко не пошла на это. Как сейчас утверждает сам экс-президент, он не хотел ставить под сомнение честность и прозрачность выборов 2019 года, которые он в результате и проиграл Зеленскому. А нетронутые им СМИ Медведчука после этого пополнились еще одним телеканалом - ZIK.

Сергей Руденко

На протяжении последних трех лет в Украине активно формировался пул телеканалов, повестка которых совпадала с российскими медиа. ZIK, NewsOne и "112 Украина" до последнего настойчиво называли войну в Донбассе гражданской, выискивали в стране "украинских фашистов", спекулировали на языковой теме, тиражировали небылицы о запрете в Украине произведений Булгакова. И во главе всего этого, конечно же, стоял не Тарас Козак, на которого де-юре оформлена вся телесобственность, а Виктор Медведчук со своими соратниками из пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

Почему же в условиях войны с Россией в стране так долго существовал откровенно антиукраинский телевизионный пул? Ответ, казалось бы, очевиден: для прекращения его работы не хватало политической воли. Кто-то не хотел ссориться с Медведчуком и Путиным. Кто-то умело пользовался этими медиаресурсами. А кто-то, наверняка, надеялся "отжать" их под себя. Но если это так, то что же произошло сейчас? Почему после двух лет своего президентства Зеленский пошел на санкции против телеканалов, которые контролирует кум Путина?

Кто "укусил" Зеленского?

Сегодня существует, как минимум, две версии происходящего в информационном поле Украины. Первая - низкие рейтинги самого Зеленского, которые он пытается поправить запретом пророссийских СМИ в Украине. Вторая - давление на Киев со стороны Вашингтона, который подталкивает Зеленского к решительным действиям. Кстати, посольство США в Украине уже поддержало санкции СНБО по отношению к телеканалам Медведчука.

Нынешнее решение президента - спорное и вызывает массу вопросов у юристов, прежде всего - можно ли применять санкции к юридическим и физическим лицам Украины. Очевидно, Козак и Медведчук будут отстаивать свои интересы в суде. ОПЗЖ максимально постарается использовать ситуацию для наращивания своего электорального потенциала. Партия уже объявила о желании объявить импичмент шестому президенту Украины. Но Зеленский сделал то, чего от него не ожидал никто, даже ярые оппоненты: он отправил в нокдаун пул прокремлевских СМИ. Конечно, всегда есть угроза, что подобным образом президент может поступить и с любым другим украинским медиа-ресурсом. Но, надеюсь, что предохранителем в таком случае все же станет общество, пережившее два Майдана и войну.

Чем бы теперь не закончилась история с ZIK, NewsOne и "112 Украина", нынешнему президенту очень трудно будет вменить в вину симпатии к Медведчуку или Путину. Неизвестно, осознает ли это до конца он сам, но на седьмом году войны в стране Зеленский нанес ощутимый удар по представителям "русского мира" в стране. Козак с Медведчуком, чаще бывающие в Москве, нежели дома, - только вершина пророссийского политического айсберга в Украине. Для закрепления успеха Зеленскому нельзя отступать ни на шаг. Наоборот - он должен продолжить атаковать пророссийские силы. Иначе пропагандистская машина РФ, представителями которой и являются ZIK, NewsOne и "112 Украина", его перемелет.

Зеленский понял: искать поддержки у Путина бессмысленно

Никто не сомневается, что Владимир Путин обладает огромным инструментарием для того, чтобы поставить на место "нерадивого" Владимира Зеленского. От военного - эскалация в Донбассе, до политического - создание подручными силами кризиса внутри Украины. Не исключено, что в ближайшее время мы увидим и услышим многое о Зеленском и его окружении. Ведь до нулевых они работали в России. И кто знает, что там в архивах ФСБ хранится на бывшего капитана команды КВН "95-й Квартал" и тех, кого он сегодня привел к власти в Украине.

В действиях Зеленского на посту президента много глупых, поспешных и дилетантских действий. Но одно за последние два года, судя по всему, он, все-таки, понял: искать поддержки у Путина бессмысленно. Глаза Владимира Владимировича, в которые еще полтора года назад так хотел заглянуть Владимир Александрович, пусты. В них нет сочувствия и понимания. Там, где Путин - там смерть, гибридная война, коварность и желание доминировать. Любой ценой и любыми средствами.

И хотелось бы верить, что история с ZIK, NewsOne и "112 Украина" это - не очередная постановка команды Владимира Зеленского. В противном случае она очень дорого обойдется не только президенту, но и всем украинцам.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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