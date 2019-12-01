Комментарий: Закон и бытовое насилие в России - бить или не бить

На сайте Совета Федерации 29 ноября был опубликован проект закона о семейно-бытовом насилии, который предлагается обсудить до 15 декабря, после чего он будет внесен в Госдуму. Судя по развернувшейся дискуссии, законопроект оказался на пересечении самых важных линий разлома и конфликтов в российском обществе, а попытка авторов документа подыграть и вашим, и нашим только вызвала всеобщее раздражение. Примечательно, что эти авторы не указаны, при этом сенатор Оксана Пушкина, которая называется в числе инициаторов принятия законопроекта, уже заявила о поступивших в ее адрес угрозах.

Критика законопроекта со стороны консервативных сил

О каких линиях разлома и противоречиях идет речь? Прежде всего, закон оживил все более острую дискуссию о том, что важнее - защита прав каждого человека в любой ситуации или пресловутых традиционных ценностей, одной из которых, в понимании их апологетов, является патриархальная семья.

Федор Крашенинников

Любая попытка извне регулировать отношений в семье воспринимается самоназначенными знатоками традиционных ценностей как атака не только на сам институт семьи, но и на все то, что они защищают.

Так, известный своей радикальной позицией священник Дмитрий Смирнов, между прочим - глава патриаршей комиссии по делам семьи, договорился до того, что борьба против домашнего насилия - это "просто флаг", а реальная цель законопроекта состоит в том, чтобы неким активистам стало легче забирать детей из российских семей и передавать их на воспитание геям. С учетом откровенно гомофобной политики нынешних российских властей опасения господина Смирнова выглядят не особо реалистичными, но зато весьма наглядно демонстрирую страхи и комплексы адептов традиционных ценностей.

Недовольство российских либералов

Множество вопросов вызывает способность и компетентность существующих в России правоохранительных, судебных и других органов госвласти решать те деликатные задачи, которые возлагает на них предлагаемый законопроект. Прогрессивная общественность справедливо указывает на то, что он ставит своей главной целью защиту семьи, которую органы государственной власти все чаще склонны трактовать с консервативных позиций.

При таком взгляде текст документа создает дополнительную базу для практически бесконтрольного вмешательства госорганов в частную жизнь граждан. Во многих случаях вмешательство это может быть внесудебным, то есть происходить по решению бюрократических структур. Между тем всем памятны ситуации, когда, к примеру, прокуратура требовала изъять детей из семей участников протестных акций, что еще раз напоминает о том, как легко любой закон в современной России превращается в инструмент политических репрессий.

Даже публичный суд в РФ вовсе не гарантия справедливого решения, но что тогда можно ждать от мелких клерков, которые получат право кулуарно принимать решения во имя сохранения семьи? Кроме того, в законопроекте большая роль отводится общественным организациям, но в современной России их деятельность находится под сильным влиянием властей и вполне может оказаться, что на практике ведущую роль в данном случае будут играть вовсе не те активисты, которыми священник Смирнов пугает свою паству, а такие же как он сторонники "Домостроя".

Идеологический тупик нынешних властей РФ

Можно сколь угодно не любить нынешние власти, но все-таки не стоит полагать, что все в Кремле и его окрестностях считают хорошим делом домашний мордобой. Проблема в том, что поддержка имиджа защитников традиционных ценностей там считается гораздо более важной задачей, чем защита прав граждан. Отсюда, как представляются, и все противоречия.

Дискуссия вокруг закона о домашнем насилии и семье вообще в очередной раз демонстрирует идеологический тупик, в котором находятся российские власти. С одной стороны, они вынуждены защищать закрепленные в конституции ценности и идти навстречу требованиям значительной части общества, отрицающей и осуждающей бытовое насилие, поддерживать свой имидж "единственного европейца" в дикой и страшной стране.

С другой - они сознательно отказываются игнорировать позицию радикальных консерваторов, прежде всего, РПЦ. Тот факт, что регулярно посещают церковь лишь несколько процентов россиян, а на широко анонсированный митинг клерикалов и консерваторов против предлагаемого закона пришло всего несколько десятков активистов, властями игнорируется.

И понятно почему: малочисленные и откровенно маргинальные на фоне всего российского общества клерикальные консерваторы являются доминирующей группой внутри власти, будучи широко представленными среди чиновников, депутатов всех уровней, силовиков и крупных бизнесменов. Они, а вовсе не рядовые граждане, от имени которых вещают вся российские власти, являются главными лоббистами и проводниками воинствующего обскурантизма, которого все больше становится в жизни России в последние годы.

Трудно сказать, будет ли этот законопроект вообще принят, и если да - то в каком виде и как будет исполняться. Но острая дискуссия вокруг него однозначно демонстрирует, что раскол и противоречия внутри российского общества нарастают, а попытки властей понравиться всем ни к чему хорошему не приводят, лишь озлобляя и радикализируя ее критиков.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Художники выступили против насилия Борьба за жизнь 25 ноября объявлен ООН Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в память о сестрах Мирабаль, убитых за сопротивление диктаторскому режиму в Доминиканской Республике. Обратить внимание на проблему насилия - задача художников, чьи работы выставлены в Женском музее Бонна. Картины серии "Курдские женщины и их борьба за жизнь" написаны беженками из Ирака, Сирии и Турции.

Художники выступили против насилия Холодное оружие Палки, ножи, бутылки - объекты снимков фотографа Дирка Дэмлова (Dirk Dähmlow). В серии под названием "Называть вещи своими именами" запечатлены орудия издевательств над женщинами из Германии, России, Бразилии, Индии, Эфиопии, Замбии и Буркина-Фасо.

Художники выступили против насилия Сто тысяч в год По данным Федерального ведомства по уголовным делам (Bundeskriminalamt - BKA), в 2015 году жертвами домашнего насилия в Германии стали более ста тысяч женщин. В 331 случае полученные ими травмы оказались смертельными.

Художники выступили против насилия Знакомые преступники В странах ЕС с сексуальным и физическим насилием хотя бы один раз сталкивалась каждая третья женщина. В большинстве случаев преступниками являются бывшие и настоящие мужья и партнеры.

Художники выступили против насилия Тревожный сигнал К насилию относятся не только побои, но и угрозы, оскорбления, психологическое и эмоциональное давление. Эти действия по отношению к женщинам могут стать первыми сигналами к возможному физическому насилию.

Художники выступили против насилия Незаменимая поддержка До сих пор тема насилия является табу. Тем не менее, во всех городах Германии круглосуточно работают горячие линии для жертв преступлений. Помимо немецкого консультанты владеют несколькими иностранными языками и могут оказать необходимую поддержку. Кроме того, женщины могут обратиться в специальные дома - Frauenhäuser, в которых можно переночевать и получить первую помощь. Автор: Ксения Сафронова

