Комментарий: Журналисты "Ведомостей" против Игоря Сечина

Беспрецедентное совместное расследование журналистов четырех журналистских коллективов - "Медузы", Forbes, The Bell и самой редакции "Ведомостей" - довольно убедительно показало: одно из лучших деловых изданий России, создававшееся в свое время на тех же принципах, что и западные "гранды" - The Financial Times и The Wall Street Journal - стало объектом очередной кремлевской "многоходовочки". Слово "беспрецедентное" - не гипербола. Ведь журналисты "Ведомостей" расследуют деятельность собственных владельцев и собственного исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова.

След Сечина и Громова

По данным расследования, медиа-бизнесмен, бывший генеральный директор ИД "КоммерсантЪ" Демьян Кудрявцев и специально подобранные "надежные" предприниматели поставили газету под негласный контроль Всероссийского банка развития регионов (ВБРР). Банк, в свою очередь, контролируется корпорацией "Роснефть". Структуры, владеющие компанией, которой, в свою очередь, принадлежат акции "Ведомостей", должны выплатить ВБРР кредит на немалую для российского медиа-рынка сумму. Сделать "Ведомости" настолько прибыльными было, мягко говоря, трудно и до пандемии COVID-19. Сегодня - просто из области фантастики.

И.о. главреда Андрея Шмарова, утверждается в публикации, назначили при активном участии вице-президента "Роснефти" и пресс-секретаря Игоря Сечина Михаила Леонтьева. Шмаров тут же начал цензурировать тексты в угоду "Роснефти", чем возмутил редакцию. Сделка по продаже согласовывалась и курировалась первым заместителем главы администрации президента Алексеем Громовым. То есть, журналисты, по сути, вступили в борьбу с Кремлем и Сечиным. Это уникальный случай единения и коллективной верности принципам, заложенным в редакционной "Догме" - своде правил, созданным вместе с изданием, чтобы обеспечить его редакционную независимость.

Константин Эггерт

Что значат "Ведомости" для российского медиа-рынка

"Ведомости" не были супер-оппозиционным ресурсом. Критически относившимся (и относящимся) к нынешнему политическому и экономическому курсу - несомненно были. Но, в целом, абсолютно выдержанным, солидным, неистеричным и лишенным показной лихости, столь часто скрывающей интеллектуальную пустоту. Они не были голосом Герцена из Лондона или Ленина из Цюриха. И, конечно, не чуждались контактов со Старой площадью. Автор этих строк, когда сам работал медиа-менеджером в российских СМИ, тоже такие контакты имел. В них, в принципе, нет ничего зазорного - журналист по идее должен говорить со всеми и пытаться объяснить аудитории все позиции.

"Ведомости" сделали несколько громких расследований, например, связанных с деятельностью дочерей Владимира Путина - точнее, двух женщин, "которых называют дочерями" президента России. Они также убедительно и принципиально критиковали российский госкапитализм -особенно в лице обласканной Кремлем компании бывшего путинского секретаря, которого вся Москва знает просто как "Игоря Ивановича". Руководство "Роснефти" и администрацию президента эта критика, очевидно, раздражала настолько, что они целых пять лет пытались "заткнуть" "Ведомости" - с момента принятия в 2014 году специальных поправок к закону СМИ. Они запретили иностранцам владеть более чем 20-процентной долей в российских медиа. В том числе, из-за этих поправок иностранным инвесторам, во-многом обеспечивавшим своим престижем редакционную независимость газеты "Ведомости", пришлось продавать свои акции.

Я уверен, что, как и многие российские издания, "Ведомости" периодически шли на небольшие компромиссы: немного изменить формулировку, поставить цитату, передающую ту же мысль, но не так резко - о филигранном мастерстве выживания редакций в путинской России можно написать толстую книгу. Но наступает момент, когда эти контакты и уступки по мелочам ради главного переходят невидимую грань. За ней начинается потеря принципов, репутации, независимости и самоуважения.

Кремль боится "дать слабину"

Борьба редакционного коллектива "Ведомостей" в нынешних условиях не может закончится компромиссом. Замена Андрея Шмарова на кого-то другого будет означать поражение Игоря Сечина и Старой площади. Согласие редакции подчиниться их ставленнику мне тоже трудно себе представить - зачем было бороться, если можно было с самого начала торговаться - за зарплаты, страховки, гарантии и ставшую нарицательной среди журналистов "ипотеку".

Кремль будет готов уничтожить газету - но не показать слабость. Особенно сейчас, когда эпидемия коронавируса сделала неэффективность и нерешительность российского режима очевидными всем - и прежде всего правящему классу. В этом кроется одна из важнейших особенностей войны с журналистами. "Ведомости" - издание для тех нескольких десятков тысяч людей, которые принимают все главные решения в России. Именно для них исход противостояния "Ведомости"-Сечин станет одним из тех "сигналов", которые на пространстве от Калининграда до Южно-Сахалинска заменяют институты, выборы и право.

"Рано или поздно человеку приходится встать на чью-нибудь сторону. Если он хочет остаться человеком", - говорит один из героев Грэма Грина в романе "Тихий американец". Так и с журналистами. Главное - не упустить момент выбора. Журналистам "Ведомостей" это удалось.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

