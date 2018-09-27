Комментарий: Евро-2024 в Германии - правильный выбор

Если немецкий журналист, работающий в немецком СМИ, скажет, что УЕФА принял верное решение, отдав право на проведение Евро-2024 Германии, остальные подумают: вполне ожидаемая реакция. Конечно же, в спорте, как и в спортивной журналистике, существует ярко выраженная модель патриотического поведения: ликование футбольного комментатора по поводу гола, забитого сборной его страны в ворота соперника, воспринимается как должное во всем мире. И особенно - в Германии. Футбол и немецкая сборная - это национальное культурное достояние и, возможно, последний походный костер, вокруг которого собирается все сильнее раскалывающееся немецкое общество. И все же фраза "Германия - это правильный выбор", ставшая реакцией на решение УЕФА, продиктована не только национальной радостью.

Во-первых, Германия, получившая право проводить турнир, - это страна с конституционно защищенной демократией, соблюдающая верховенство закона и защищающая права человека. Чемпионаты мира в России и Катаре, чемпионаты Европы в Азербайджане, Олимпийские игры в Китае - тенденция проводить крупнейшие спортивные события в странах с автократическими формами правления вызывает беспокойство. Ведь подобные события всегда используются режимами этих стран для наведения глянца на собственном имидже, а отрицательные новости о притеснении меньшинств или инакомыслящих, об арестах журналистов или эксплуатации природных недр уходят в тень, на задний план.

Йоша Вебер

Для УЕФА, прежде всего, важны деньги

Проведение ЧЕ-2024 в Турции при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане продолжило бы эту сомнительную традицию: отсутствие свободы и цензура в СМИ, волна увольнений, слежка за представителями оппозиции, управляемое правосудие. При всех разговорах о спортивной справедливости, а Турция до этого уже трижды проигрывала борьбу за право провести чемпионат Европы по футболу, очевидно одно: до тех пор, пока Эрдоган попирает демократические принципы, ему нельзя преподносить на блюдечке футбольный турнир в качестве пиар-подарка.

Во-вторых, проведение турнира в Германии выгоднее для УЕФА, ведь ФРГ - это синоним экономической мощи и стабильности. Хотя по сравнению с Германией Турция предложила УЕФА более щедрые налоговые бонусы и даже согласилась не взимать плату за аренду стадионов. Неблагоприятное состояние турецкой экономики, девальвация национальной валюты и политика президента Эрдогана, ставшая поводом его конфронтации с Западом, представляли слишком серьезные экономические риски для УЕФА. Ведь в конечном счете для УЕФА важнее всего деньги. ЧЕ-2016 во Франции принес Союзу европейских футбольных ассоциаций солидную прибыль в 800 млн евро. Недаром президент УЕФА Александер Чеферин многозначительно назвал возможность получения дохода "абсолютно решающим" фактором.

В-третьих, даже некоторые поклонники турецкого футбола были против проведения ЧЕ-2024 в Турции. И эта позиция, кажущаяся на первый взгляд нелогичной, при ближайшем рассмотрении становится понятной. Турецкая футбольная суперлига (Süper Lig) еще не полностью оправилась от коррупционных скандалов минувших лет, и болельщики с недоверием относятся к Турецкой футбольной федерации. Ее президент Йылдырым Демиререн был президентом клуба "Бешикташ" из Стамбула и его спонсором во времена экономических неурядиц, он уволил журналистов из СМИ, входящих в принадлежащие ему медиаконцерны, за критику тренера национальной сборной, кроме того, Демиререн считается марионеткой Эрдогана. Отдать чемпионат Европы ему в руки? Не очень-то удачная идея.

Гриндель, проигравший победитель

Несмотря на общегерманскую эйфорию от убедительной победы в борьбе за право проводить чемпионат Европы -2024 (12 членов Исполнительного комитета УЕФА проголосовали за, 4 - против, один воздержался), не стоит забывать еще вот о чем. Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель (Reinhard Grindel) превратился в проигравшего победителя: скандалы минувшего времени лишили его изрядной доли лоска и поддержки большинства соратников в собственной организации, а у немецких футбольных болельщиков он заработал репутацию бесхарактерного карьериста.

Его поразительное неумение урегулировать кризисную ситуацию, спровоцированную уходом из сборной ФРГ полузащитника Месута Озила (Mesut Özil), его поспешное решение оставить на посту тренера сборной Германии Йохима Лёва (Joachim Löw), под руководством которого команда показала один из худших результатов на ЧМ-2018, и другие промахи поставили Гринделя в крайне сложное положение. Не стань Германия хозяйкой Евро-2024, его срок на посту главы DFB завершился бы гораздо быстрее, поскольку полное отсутствие дипломатичности и, в особенности, его невежественность в общении с представителями фан-клубов причинили немецкому футболу немало вреда. Успех DFB в Ньоне, возможно, на какое-то время и усмирит бури над головой Гринделя. Но этот успех не скроет того факта, что победа досталась Германии довольно легко.

Автор: Йоша Вебер, спортивный обозреватель DW

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