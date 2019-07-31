Комментарий: Должны ли немецкие СМИ раскрывать национальность преступника?

Преступление на вокзале во Франкфурте не пройдет бесследно для общественной дискуссии в ФРГ. Тем важнее, что правда должна быть представлена в полном объеме, считает Инес Поль.
Ужасное преступление потрясло Германию: во Франкфурте-на-Майне, на одном из крупнейших в стране железнодорожных вокзалов, восьмилетнего мальчика и его мать столкнули с платформы под колеса прибывавшего скоростного поезда. Ребенок погиб. Матери удалось спастись. Предполагаемый преступник попытался скрыться, но был задержан с помощью свидетелей и арестован полицией. Спустя несколько часов пресс-секретарь полиции сообщила, что мужчине 40 лет и, согласно имеющимся данным, он не имеет никаких личных отношений с жертвами. И что он из Эритреи.
Независимые журналисты обязаны рассказывать о том, что происходит на самом деле. Это звучит более однозначно, чем есть на самом деле. Поскольку информация, которую распространяют - или равно не распространяют - СМИ, всегда оказывает влияние на общественную дискуссию. Вот почему немецкие медиакомпании обязаны следовать этическим принципам, так называемому "Кодексу прессы".
Законный интерес общества
В нем, помимо прочего, оговаривается, когда, журналисты могут раскрывать происхождение лица, совершившего преступление с применением насилия. Это возможно в тех случаях, когда происхождение преступника связано с обстоятельствами дела или когда "существует законный интерес общественности". Кроме того, согласно кодексу, упоминание о предполагаемой принадлежности подозреваемых или преступников к этническим, религиозным или другим меньшинствам не должно приводить к дискриминационному обобщению отдельно взятого правонарушения.
Так какую же роль играет тот факт, что предполагаемый преступник во Франкфурте родом из Эритреи? И следует ли Deutsche Welle сообщить об этом? С лета 2015 года, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) решила не закрывать границы, а впустить в страну людей, которые в то время бежали преимущественно от сирийской гражданской войны, Германия меняется. В конкретных вещах, потому что было принято более миллиона беженцев. О них надо позаботиться, оказать поддержку и интегрировать. Но эти изменения носят и более размытый характер.
Есть немцы, в которых глубоко вселилась неуверенность, которые боятся и воспринимают каждое нападение, каждое преступление, каждое нарушение закона беженцем как доказательство того, что от "этих чужаков" исходит угроза основополагающим устоям Германии. Также есть и такие, кто хочет стабилизировать ситуацию, требует лучшего ухода за этими частично травмированными людьми и пытается найти способы действовать сообща. Несмотря на все культурные различия и травматические переживания.
И, наконец, есть политики, которые извлекают выгоду из страха и никогда не упускают шанс получить голоса избирателей за свой политический курс, направленный на изоляцию и неприязнь. Когда немецким СМИ следует сообщать о происхождении преступника? Когда существует вышеназванный "законный интерес" общественности.
Германия борется сама с собой
Германия в данный момент борется сама с собой. Борьба ведется вокруг того, как, с одной стороны, обходиться с опасениями, а с другой - с собственным пониманием того, что благосостояние страны также ко многому обязывает. Еще один спорный момент - как и где должны быть установлены четкие границы для защиты общественных завоеваний последних десятилетий - например, гендерного равенства. Об этом тоже нужно собщать достоверно и беспристрастно.
Мы должны давать слово представителям разных мнений, попытаться объяснить, что существуют различные мотивы, показать, что движет людьми, чего они боятся, за что борются - и как совершенно разные политические партии пытаются использовать это в своих интересах.
Смерть восьмилетнего мальчика на вокзале во Франкфурте-на-Майне обострит споры в Германии. Некоторые СМИ будут подогревать расистские настроения, потому что это привлекает внимание и приносит доход. Это предосудительно и не имеет ничего общего с интересами общества, о которых идет речь в "Кодексе прессы". И все же в обществе существует дискуссия, которая может иметь место, только если известно, что преступник - из Эритреи. И следовательно, его происхождение является частью той правды, рассказывать которую - наша обязанность.
Однако часть этой правды, безусловно, состоит и в том, что скорбь по погибшему мальчику и соболезнования его родителям и семье - это то, что превыше всего должно тронуть наши сердца в этот день.
Автор: Инес Поль, главный редактор DW
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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