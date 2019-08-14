Комментарий: В футболе должно быть больше таких женщин-арбитров, как Cтефани Фраппар

Футбол - мужская игра. Так считалось долгие годы. Теперь настало время повысить роль женщин в мире футбола, считает Йоша Вебер. Он приводит в пример французскую судью Стефани Фраппар.
Стефани Фраппар на полном ходу тормозит у линии штрафной. Она часто дышит - в спринтерском темпе пробежала половину футбольного поля. Но ни усталости, ни спешки от нее не исходит. Одно спокойствие. Только что она не засчитала гол, забитый полузащитником "Челси" Кристианом Пулишичем в ворота "Ливерпуля". Не случись этого, в финальном матче Суперкубка УЕФА на табло стояло бы уже 2:0 в пользу победителя Лиги Европы, а это могло бы незадолго до перерыва предопределить исход всего поединка.
Однако Стефани Фраппар и две ее ассистентки - француженка Мануэла Николоси и ирландка Мишель О`Нил - заметили, что Пулишич находился в положении вне игры. После короткого совещания с арбитром, следившим за видеоповтором, Клеманом Тюрпеном, Фраппар выносит решение: гол не засчитан.
Карьера Стефани Фраппар
В то время как американец Кристиан Пулишич яростно размахивает руками перед ее лицом, Фраппар реагирует хладнокровно. Она не позволяет на себя давить и всем своим видом демонстрирует уверенность в правильности принятого решения. Француженка отлично справляется со своей работой - в этом сомнений нет.
Ведь еще до того, как 35-летняя Фраппар получила возможность судить финал крупного мужского футбольного турнира, она уже входила в когорту первоклассных рефери. С 19 лет она судила футбольные матчи, в том числе мужские, с 2011 года - и международные встречи. До сегодняшнего дня пиком ее карьеры было судейство финала Чемпионата мира среди женщин в июле нынешнего года.
Однако возможность судить Суперкубок УЕФА в Стамбуле изменила всю ее жизнь. "Сейчас я стала известнее", - говорит сама Фраппар. При этом она подчеркивает, что считает преувеличенными страсти вокруг "исторического матча": "Для меня это одно и то же. Тот же футбол, те же правила".
Стефани Фраппар готова к еще более ответственным задачам
Для многих футбольных фанатов отнюдь не одно и то же, если матч судит мужчина или женщина . И это говорит о многом. Потому что в самой любимой игре в мире до сих пор доминируют мужчины. Поход в субботний день на стадион на протяжении десятков лет считался делом мужчин. И, похоже, для многих это и сегодня так. Причем не только в Иране или Саудовской Аравии, но и здесь, в Европе, на родине этого вида спорта.
Но стены этой неприступной крепости уже дрогнули. Ведь матчи бундеслиги судит Бибиана Штайнхаус (Bibiana Steinhaus), а игры Суперкубка УЕФА - Стефани Фраппар. На трибунах все чаще слышны женские голоса. Женщины уже давно занимают различные посты в профессиональных футбольных клубах.
У кромки футбольного поля работают многочисленные женщины-стюарды, а в секторе для прессы уже достаточно женщин-комментаторов (которым, впрочем, то и дело приходится бороться с насмешками и издевками). И это не говоря уже о бесчисленных женщинах-полицейских, официантках, продавцах билетов и женщин-телережиссеров, без которых футбольный праздник просто не мог бы состояться. Женщины уже давно стали частью футбола, в том числе мужского. И мужчинам давно пора это признать.
Профессионализм несмотря на общественное давление
Стефани Фраппар и ее помощницы продемонстрировали в сложной и полной спорных эпизодов игре высокий профессионализм - и это несмотря на огромное общественное давление. На 84 минуте Фраппар не засчитала еще один гол "Челси" - и снова это было верное решение. Как и решение назначить пенальти в ворота "Ливерпуля" в добавленное время. Столь безупречная работа должна помочь француженке получить возможность судить еще более ответственные матчи. Пришла пора позволить женщинам-арбитрам обслуживать крупные мужские турниры, например, Чемпионат Европы 2020.
От участия таких уверенных в себе и не подверженных стрессу арбитров, как Стефани Фраппар, мужской футбол может только выиграть. А потом может пасть и последнее табу - и женщина окажется на посту главного тренера одного из известных клубов или даже национальной сборной. Женщины смогут справиться и с этой работой. Почему бы и нет?
Автор: Йоша Вебер, спортивный обозреватель DW
Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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