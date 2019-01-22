Комментарий: В Германии и Франции запахло весной

Впервые за последние 56 лет немцы и французы обновляют свое партнерство. Ахенский договор может стать отправной точкой для кардинальных изменений в европейской политике, пишет Кристиан Триппе.
Когда пожилые супруги снова клянутся друг другу в верности, это всегда отдает пафосом. Таким символическим жестом они хотят преодолеть периоды кризисов и безразличия и заново скрепить свой союз. В этом супружеские пары ничем не отличаются от государств. Шампанское, без которого обычно не обходится в подобных случаях, сразу ударяет в голову, но столь же быстро и выветривается.
Во вторник, 22 января, лидеры Германии и Франции в Ахене подняли бокалы по случаю обновления своего партнерства. И это больше, чем просто показуха. Один из ключевых принципов немецкой внешней политики всегда заключался в том, что ФРГ во что бы то ни стало старалась избежать ситуации, когда ей пришлось бы выбирать между Францией и США. Этот принцип, которому немцы следуют с 1949 года, пережил все правительства и коалиции и продолжал так же действовать после воссоединения Германии и возвращении ей суверенитета в 1990 году. Но похоже, что теперь чаша весов явно склоняется в одну сторону, а именно, в сторону Франции.
Ахен и перегруппировка альянсов
Это нельзя назвать осознанным решением - по крайней мере, если говорить о Берлине. Но за последние два года баланс сил кардинально изменился. Хотя трансатлантические отношения пока еще не разрушены до основания, существует большой риск того, что - из-за действий президента США Дональда Трампа их может постигнуть полный крах. Ведь в чем меньшей степени Вашингтон задействует свой политический капитал для укрепления связей со своими союзниками, тем больше раздосадованные партнеры отдаляются от США, а в альянсах начинается перегруппировка сил.
Елисейский договор, который Франция и Германия обновили в Ахене, по сути, является соглашением о примирении между странами, которые в течение 75 лет трижды сражались друг с другом в разрушительных войнах. В свое время ФРГ в последний момент настояла на добавлении в Елисейский договор преамбулы, в которой подчеркивалась важность развития трансатлантических отношений. В Ахенском договоре обошлись без подобных отступлений. В документе не только без лишней скромности подчеркнуты достижения сторон, но и включено непривычно много пунктов о политическом сотрудничестве - к примеру, о реализации совместных проектов в сфере обороны и взаимодействии на международном уровне, в том числе в рамках таких организаций, как Совет Безопасности ООН.
Формулировка четвертого пункта нового договора, правда, несколько озадачивает. В нем по аналогии с Уставом НАТО немцы и французы подтверждают обоюдную готовность отвечать на военную агрессию третьей стороны. Если бы это было само собой разумеющимся, включение такого пункта в договор было бы излишним. Но с тех пор, как у нынешнего президента США появились мысли о выходе его страны из Североатлантического альянса, все политические гарантии НАТО оказались под вопросом.
Ахенский договор - бальзам на французскую душу
В Ахенском договоре Германия и Франция, помимо прочего, обязуются продвигаться в сторону сближения своих целей и стратегий в сфере обороны. В узких политических кругах Парижа и Берлина уже давно задаются вопросом, сможет ли Франция внести свой ядерный потенциал в немецко-французское сотрудничество - и если да, то как. Но Германии непросто принять такую модель стратегического мышления.
В то же время французы болеют за Ахенское соглашение всей душой. В истории Франции еще никогда не было правительства, делавшего столь большую ставку на партнерство с Германией. Если президент Эмманюэль Макрон, а вместе с ним и германо-французский проект, потерпит неудачу, то крах ждет и весь Евросоюз. В этом случае хорошие шансы стать президентом появились бы у лидера левопопулистского движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона и главы ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен: оба политика знамениты своими националистическими и антигерманскими взглядами.
Политически ослабленная канцлер ФРГ долго медлила с ответом на европейскую политическую инициативу Макрона, что вызвало у Парижа некоторую досаду. В Ахенском договоре Ангела Меркель (Angela Merkel), наконец, дала на нее свой ответ. Если договор удастся претворить в жизнь, то, с точки зрения европейской политики, немцы и французы сделают гигантский шаг вперед. Это стало бы чем-то вроде второй политической весны. Так почему же у Парижа и Берлина не может получиться то, что удается многим пожилым супругам?
Автор: Кристиан Триппе, обозреватель DW
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