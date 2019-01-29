Комментарий: Выдвижение Порошенко - вызов "коллективному Путину"

29 января на форуме "От Крут до Брюсселя", собравшем половину всех членов правительства, депутатов, губернаторов, музыкантов, актеров и молодежную массовку, Петр Порошенко объявил о своем намерении повторно побороться за президентское кресло. Главный посыл команды нынешнего главы государства был артикулирован следующим образом: "Или Порошенко, или Путин".

Чуть позже соратница президента - первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко уточнила, что на выборах 2019 года в Украине с одной стороны будет Петр Алексеевич, а с другой - "коллективный Путин" - те, кто выступают против Порошенко и, по логике команды нынешнего главы государства, подыгрывают хозяину Кремля. Именно этот сценарий борьбы с оппонентами на выборах, очевидно, и будет разыгран командой Порошенко.

Кого противопоставят "коллективному Путину"

Имея партию и наибольшую фракцию в парламенте - Блок Петра Порошенко - "Солидарность", нынешний президент решил во время избирательной кампании не рисковать ими. Формально он идет на выборы как самовыдвиженец. Но, правда, как самовыдвиженец не рядовой, а элитный. Ведь среди его агитаторов оказались и премьер-министр, и спикер парламента, и генпрокурор, и многие другие высокопоставленные украинские чиновники, которые строго по ранжиру на упомянутом форуме сказали добрые слова в адрес Петра Алексеевича.

Сергей Руденко

Все то, что происходило во время трехчасового шоу по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты, напоминало слет партийно-хозяйственного актива страны. В будний день министры, прокуроры, губернаторы, мэры городов, депутаты, военные покинули свои рабочие места ради Петра Алексеевича. И если уж пользоваться терминологией соратников нынешнего президента, "коллективному Путину" противопоставили "коллективного Порошенко". За которым - не только серьезный финансовый, но и административный ресурс.

Ни один из кандидатов в президенты в Украине сегодня не имеет тех организационных возможностей, которыми обладает Петр Порошенко. Армия, спецслужбы, правительство, поддержка губернаторов. Кажется, кто будет спорить с ними? Но парадокс состоит именно в том, что даже при тотальном контроле всех и вся, как это была во времена того же Виктора Януковича, украинцы могут продемонстрировать свой характер. Например, выйти на Майдан для того, чтобы отстоять результаты выборов. Никакой "коллективный Порошенко" точно этому не помешает. И президентская команда должна об этом помнить.

Предвыборный сценарий Порошенко

Риторика Порошенко, баллотирующегося в президенты, ничем не отличается от риторики действующего президента Порошенко. Он декларирует борьбу с коррупцией, бедностью, российской агрессией и намерен развивать европейскую и евроатлантическую интеграцию. Словом, Петр Алексеевич остается верен себе и своему курсу. Новым стало лишь то, что Порошенко пообещал в 2024 году - к концу своего возможного второго президентского срока, подать заявку на членство Украины в Европейском Союзе и то, что стране нужен "холодный мир" с Россией. Последнее заявление, впрочем, президент еще должен расшифровать.

К большому сожалению, Петр Порошенко больше не вспоминает о необходимости деолигархизации украинской экономики и возможной посадке генпрокурором трех его друзей. Хотя именно это он обещал украинцам пять лет тому назад. Олигархи за редким исключением все сидят на своих местах, а некоторых из них СМИ называют теперь бизнес-партнерами Порошенко. А прокурор, вместо того, чтобы следить за исполнением закона, в том числе и его друзьями, играет роль VIP-агитатора Петра Алексеевича.

Увидим ли мы нового Петра Порошенко во время нынешней избирательной кампании? Вряд ли. Поскольку он, похоже, намерен сохранить ту систему, которая сложилась во времена президентства Леонида Кучмы. Ту систему, против которой выступил Евромайдан и против которой боролись и продолжают бороться украинцы.

Порошенко и его "враги"

Команда Порошенко не скрывает, что избирательная кампания будет разыграна по сценарию: кто против нас, тот против Украины. Тезис о "коллективном Путине", который продвигают ближайшие соратники украинского президента, по их задумке, не оставит выбора украинцам.

Есть белое, и черное. Нет никаких полутонов, иных цветов, и, конечно же, других мнений. Кто не хочет второго президентства Петра Порошенко, - тот враг украинского государства. И претендент номер один на это звание, конечно же, Юлия Тимошенко, рассчитывающая на победу в президентских выборах.

Удастся ли Порошенко убедить украинцев в том, что только он один - весь в белом, а все вокруг - нет, трудно сказать. Посыл о "коллективном Путине" рассчитан на те 40 процентов граждан Украины, которые, судя по соцопросам, еще не определись со своим выбором. Но для развития темы о связях главных конкурентов нынешнего президента с Москвой, Порошенко понадобятся веские аргументы и доказательства. Готов ли к этому сам Петр Алексеевич и его команда, покажут последующие два месяца президентской кампании.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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