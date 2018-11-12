 Комментарий: Выборы в Хакасии - так рождается демократия? | Авторская Колонка Ивана Преображенского | DW | 12.11.2018

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Иван Преображенский

Комментарий: Выборы в Хакасии - так рождается демократия?

Власти России будут прессовать нового хакасского губернатора. Но главное - им пришлось согласиться с его избранием, хотя ресурсов для фальсификаций хватало, отмечает Иван Преображенский.

Избирательные урны с бюллетенями

На безальтернативных выборах в Хакасии победил выдвиженец КПРФ Константин Коновалов, набравший более 57%. Сорвать второй тур выборов или добиться, чтобы большинство населения проголосовало "против", центральным властям не удалось. Уровень недовольства в Хакасии так высок, что во втором туре коммунист набрал даже больше голосов, чем в первом. Что это значит?

И все же новая политическая реальность в России

Рассуждения о новой политической реальности в России осенью 2018 года превратились в банальность. Но все равно надо отметить, что хакасские выборы - признак именно совершенно новой реальности. В которой власти боятся прямо подавлять население и вынуждены лавировать, отступать перед оппозицией в надежде отыграться когда-нибудь потом.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

В России, как считают многие коллеги-политологи, электоральный авторитарный режим. Сохранение выборов - едва ли не главный его признак. И выборы в Хакасии это блестяще подтвердили. Власти сами предпочли их сохранение, отказавшись от авторитарных методов, то есть прямой силы и фальсификации итогов голосования.

Да, Кремль отправил своего ставленника Развозжаева с явной целью сорвать второй тур. Хакасия - регион-банкрот, причем вполне официально. Однако московскому эмиссару даже дали денег (формально выделил Минфин) разблокировать счета муниципалитетов. Параллельно в регион заслали массу политтехнологов, которые буквально завалили хакасцев агитацией против Коновалова.

Но в итоге выборы власти проиграли. И проиграли потому, что не рискнули пересматривать итоги голосования. Не было политической воли ни на то, чтобы пустить в ход прямые фальсификации, ни на применение репрессивной системы, то есть на арест кандидата или, по крайней мере, снятие коммуниста с предвыборной гонки через вполне лояльные властям суды.

Теперь анонимные кремлевские политтехнологи суетятся и распространяют слухи о том, что едва ли не с самого начала власти вели хитрую игру и "заманивали" КПРФ возглавить регион-банкрот, над чем смеются даже их коллеги. Публично же провластные комментаторы говорят, что коммунисты и сами понимают, что попали в ловушку и рады бы уже отказаться от власти, да возможности такой нет.

Чего испугались российские власти?

На самом деле, в ловушке как раз федеральные власти. Во-первых, потому, что вынуждены были признать победу Коновалова. Во-вторых, федеральный центр не может выполнить свою угрозу и посадить теперь Хакасию на голодный паек, чтобы жители прочувствовали свою ошибку и начали требовать отставки губернатора-коммуниста. Регион и так банкрот, денег нет, зарплаты не выплачиваются, периодически вспыхивают забастовки - и все это заслуга как раз предыдущих, лояльных Москве правителей.

Контекст

Представитель КПРФ Валентин Коновалов, отказавшийся снимать свою кандидатуру с выборов после отказа от участия в них всех его соперников, во втором туре избран главой Хакасии. (12.11.2018)

Хакасский прецедент - яркое свидетельство возвращения современной России к советскому стандарту выборов, считает Иван Преображенский. (16.10.2018)

Федор Крашенинников о судьбе демократии и федерализма в России на фоне серии отставок и назначений региональных руководителей. (06.10.2018)

Владимир Путин не простит провластным кандидатам поражение на выборах в некоторых регионах России. Публицист Федор Крашенинников о причинах и следствиях краха единоросов. (24.09.2018)

Мы проснулись в новой политической реальности. И неважно, кто победил в Приморье. Главное, что власть показала: она больше не способна на компромиссы, уверен Иван Преображенский. (17.09.2018)

Выборы губернатора Приморского края - главный скандал в России на сегодня. Победа ушла из рук кандидата от КПРФ в последний момент. Эксперты говорят, что Кремль ждут политические издержки. (17.09.2018)

Отключи финансирование совсем - и начнется просто стихийный бунт, которым даже коммунисты не смогут руководить. А это опасно не только с политической точки зрения. Нестабильность в регионе может добить одного из наиболее близких к Кремлю российских олигархов Олега Дерипаску, значительная часть российских производств которого сконцентрирована именно в Хакасии. Если вспыхнет бунт - его заводы просто встанут, банкротство предпринимателя станет реальностью, а это ударит по всей российской экономике в целом.

Таким образом, федеральные власти наверняка продолжат пугать Коновалова, но вынуждены будут кормить его и помогать привести регион-банкрот в порядок. Ничего сейчас сделать с демократически избранным губернатором Кремль просто не может.

Этично ли поддерживать коммуниста?

Среди демократической оппозиции, как водится с 1990-х годов, идут споры о том, этично ли радоваться победе кандидата от КПРФ, пусть даже она произошла вопреки всем усилиям Кремля и благодаря торжеству демократических процедур. Глупее этих дискуссий, мне кажется, трудно что-то придумать.

Демократия не может быть только для "демократов" - она для всех, кто соблюдает установленные правила. Нынешние власти их нарушают, и именно поэтому либеральная часть общества находится к ним в оппозиции. Но тут-то все как на ладони - избиратели, вопреки беспрецедентному давлению, выбрали того, кто им мил. И российским либералам надо научиться, наконец, уважать выбор сограждан, а не высокомерно учить их "стандартам демократии", не сумев выиграть ни одной избирательной кампании масштаба Хакасии за последние десятилетия.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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