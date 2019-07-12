Комментарий: Власти РФ шантажируют оппозицию в ходе выборов в Москве

Встреча 23 июля независимых политиков, которых не зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы, с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой не помогла им получить регистрацию. Сделать это "своей волей" ЦИК не может. Единственное, на что готова Памфилова, - это прислать своих представителей в Мосгоризбирком, послушать аргументацию оппозиционеров. В итоге они укрепились в намерении 27 июля собраться со своими сторонниками у московской мэрии. Власти же в ответ 24 июля задержали Алексея Навального.

Законы РФ продуцируют нарушение прав граждан

В своем поведении представители российского правящего режима все чаще напоминают комических персонажей позднесоветской эпохи. "... Я не в восторге от нашего календаря - и не первый год. Но я не позволяю себе срывы!", - заявляет бургомистр из фильма "Тот самый Мюнхаузен", уговаривая своего друга барона забыть о правде и соврать.

Иван Преображенский

На встрече с независимыми претендентами на депутатский мандат Мосгордумы глава ЦИК почти дословно воспроизводит этот киношный монолог. "Это по нынешнему закону невозможно. Думаете, мне нравится действующее законодательство? Четыре года работаю, постоянно об него спотыкаемся", - защищает Памфилова свою личную репутацию.

По сути, это признание того, что российские законы и вся система в целом, не только не работают, но продуцируют нарушение прав граждан. Причем это публичное признание со стороны человека, работа которого состоит в том, чтобы следить за соблюдением этого законодательства.

Абсурд? Безусловно! Но именно так функционирует сейчас государственная машина. Все и всё понимают и даже, как в позднем СССР, не стесняются в этом публично признаваться. В то же время, не уставая объяснять, как это сделала и Памфилова, что от протестов ситуация якобы не изменится. "Что касается принятия решения ЦИК, эффект от митингов - ноль", - заявляет она.

Власти РФ используют стратегию, отработанную в Екатеринбурге

Встреча с главой ЦИК не принесла оппозиционерам никакой практической пользы. Прихода экспертов на заседания Мосгоризбиркома явно недостаточно. Ну а обещание потом (если городская комиссия в итоге не признает подписи, поданные за регистрацию оппозиционеров) разбираться в рамках закона уже в Центризбиркоме, когда наверняка пройдут и сами выборы, сродни предложению от полицейского "приходить, когда убьют".

Показной демонстрацией своего бессилия Элла Памфилова дала однозначный ответ на вопрос независимых претендентов на место в Мосгордуме, стоит ли им прекращать давление на власть. Очевидно, что нет, и они прямо заявили, что если регистрации не получат, то 27 июля соберутся на "встречу с избирателями" прямо у московской мэрии.

В то же время власти используют, похоже, стратегию, отработанную в Екатеринбурге. С одной стороны, фонд политолога Михаила Виноградова "Петербургская политика" публикует неизвестно по чьему заказу сделанный в столице соцопрос. В соответствии с данными этого исследования, только около 6% москвичей готовы поддержать протесты оппозиционеров, а осведомлены о ходе кампании по выборам в Мосгордуму почти 60% жителей столицы.

Это можно понимать как явный сигнал того, что кремлевская администрация слышит недовольство. Сейчас она спишет все проблемы на московские власти, а затем явится в роли ангела-спасителя и прикажет зарегистрировать несколько самых настырных или наоборот самых безопасных (это уж по ситуации) независимых политиков.

В то же время людям, которые борются за свою регистрацию на выборах, дается четкий сигнал - не дружить с "плохими мальчиками". В день рождения его жены Юлии полиция задерживает Алексея Навального за его призывы выйти к мэрии на "встречу с кандидатами" 27 июля.

Посыл простой - отмежуйтесь от Навального, не выходите на импровизированный митинг, и мы проявим милость, одарив часть из вас регистрацией. Самых несговорчивых, правда, потом, когда вы их бросите в одиночестве, возможно, посадят.

Сдаться на милость Кремлю?

Классический вопрос - вам шашечки или ехать - тут не работает. С одной стороны, согласиться, непублично договориться и помочь нескольким независимым кандидатам торжественно въехать в Мосгордуму - это решение формальной задачи представительства в городском парламенте и, например, публичного контроля над потенциальными нецелевыми расходами мэрии.

Но есть тут место и теме всеобщего блага. Своими действиями власти впервые создали в столице единую протестную коалицию, к которой готовы присоединяться даже некоторые представители так называемой "парламентской оппозиции" вроде КПРФ. В таких благоприятных для протестующих условиях, которые могут больше не повториться, поддаться на шантаж - равносильно политической капитуляции, типа той, что недавно случилась после освобождения журналиста Ивана Голунова.

Впрочем, осуждать тех, кто на шантаж все же поддастся ( а такие точно будут), явно нельзя. Тем же, кто с этим не согласен, я просто рекомендую самим куда-нибудь выдвинуться кандидатом и попробовать все прелести российских выборов на своей шкуре.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram

Смотрите также:

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Задержание Навального, или При чем тут Воронеж Оппозиционный политик Алексей Навальный был арестован после выхода из спецприемника, где он провел 30 дней. Карикатурист Сергей Елкин узнал о настоящих причинах задержания.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Золотов против Навального: кто заказчик? Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок оппозиционера Алексея Навального и пообещал сделать из него "сочную отбивную". Карикатурист Сергей Елкин о том, кто мог быть заказчиком.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Дуэль Золотова и Навального: начальник Росгвардии против арестанта Глава Росгвардии Виктор Золотов из-за расследования ФБК вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него "сочную отбивную". Карикатурист Сергей Елкин о неравном положении "дуэлянтов".

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Арест Навального как выход из любой ситуации Алексей Навальный в очередной раз арестован на 30 суток. Сам он связывает это с запланированными на 9 сентября акциями против повышения пенсионного возраста. Сергей Елкин о предыстории ареста.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный против Гудкова и Собчак: изгнание из оппозиционного рая Алексей Навальный и Дмитрий Гудков поспорили, кто из них бóльший оппозиционер. Навальный заявил, что не хочет иметь дело с Гудковым и его провластными сторонниками типа Собчак.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Какое слово не может произнести Владимир Путин Президент России Владимир Путин демонстративно не произносит имя Алексея Навального вслух. Это заметил и карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Мощный ответ Медведева Навальному Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального "обормотом" и "проходимцем". Карикатурист Сергей Елкин по достоинству оценил этот ответ премьера на обвинения в коррупции.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Почему Навальный не может баллотироваться на выборах президента РФ Алексей Навальный, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, не сможет баллотироваться на президентских выборах 2018 года. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный, или Чем запомнится юбилей Путина Сторонники Навального 65-летие президента России Путина отметили протестами. Как бы ни замалчивали эти акции официальные СМИ, след их останется, считает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Шансы Навального баллотироваться на выборах президента РФ Верховный суд РФ отменил приговор Навальному по делу "Кировлеса", направив его на пересмотр. Теперь политик имеет право баллотироваться на выборах президента. Теоретически имеет, считает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Задержание Навального: все белыми нитками шито Алексея Навального в Москве задержала полиция. Карикатурист Сергей Елкин о том, как могло выглядеть согласование этой акции с замглавой администрации президента Кириенко.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный снова на свободе Алексей Навальный вышел из тюрьмы после задержания на акции протеста 12 июня. Оппозиционер провел за решеткой 25 суток. Карикатурист Сергей Елкин увидел это событие так.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Задержания сторонников Навального: невзирая на возраст В России были задержаны десятки сторонников лидера оппозиции Алексея Навального, среди них - несовершеннолетние, а также случайные прохожие. Карикатурист Сергей Елкин об экцессах властей.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Как задерживали Навального Алексей Навальный получил 30 суток ареста за неповиновение полиции и организацию акции против коррупции. Задержали его в подъезде собственного дома. Сергей Елкин о том, как это было.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Как Путин по Навальному скучал Алексей Навальный вернулся из Барселоны, где ему сделали операцию на глазу. Приезда оппозиционера ждали не только его сторонники, считает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Интернет-рейтинг Time: а где же Путин? Алексей Навальный, по версии журнала Time, один из 25 самых влиятельных лиц интернета. Карикатурист Сергей Елкин о реакции человека, который в этот список не вошел.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Зеленкой по оппозиции, или Как Навальный в Барнауле штаб открывал Неизвестные (хмм...) попытались предотвратить открытие предвыборного штаба Алексея Навального в Барнауле, облив оппозиционера зеленкой. Карикатурист Сергей Елкин о том, откуда берутся такие "зеленкометатели".

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Алексей Навальный и цепкая российская Фемида Суд вновь приговорил Алексея Навального к условному сроку. Карикатурист Сергей Елкин о попытках российской Фемиды всеми правдами и неправдами помешать российскому оппозиционеру. Автор: Наталья Позднякова

