Комментарий: Бунт в Черкассах - Зеленский теряет контроль над регионами

Черкассы стали первым городом в Украине, который пошел на открытый конфликт с командой Владимира Зеленского. Поводом для этого стало решение местного совета об ослаблении карантинного режима в городе. В ответ на все предписания и распоряжения из Киева депутаты горсовета дали понять, что президент и правительство им - не указ.

В публичной заочной перепалке с президентом и главой МВД на сторону городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко стали его коллеги из других городов - мэры Львова, Ивано-Франковска, Мукачево и Конотопа. В результате этого демарша стало понятно, что команда Зеленского не в состоянии контролировать регионы.

Черкассам Киев не указ

Карантинный бунт в Черкассах вспыхнул не потому, что там живут люди без "царя в голове" и коронавирус им нипочем. Нет. Просто антиэпидемиологические правила команды Зеленского оказались неубедительными. А точнее - их применение и исполнение. Свидетелем политики двойных стандартов - когда депутаты от партии власти, несмотря на карантинный запрет, продолжают вести свой бизнес, а все остальные под угрозой штрафов вынуждены простаивать - стала вся страна. Принцип "своим - все, остальным - закон", конечно же, оказался никому не по душе. Люди устали сидеть взаперти, пребывать в неведении и в безденежье. Увещевания центра: потерпите еще немного, уже не действуют. И очевидно: не будь Черкасс, решение об ослаблении карантина мог бы принять горсовет любого другого города страны. Это был просто вопрос времени.

Сергей Руденко

Но по иронии судьбы против центральной власти в Черкассах выступил как раз тот мэр, который в 2019 году поддерживал Владимира Зеленского на президентских выборах. За несколько дней противостояния с Киевом об Анатолии Бондаренко узнала вся страна. Соратник лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, оседлав политическую волну, начал играть роль народного героя. Взяв на вооружение фразу "Черкассы будут сопротивляться", прозвучавшую из уст героя фильма "Черкассы" - о команде корабля, который в 2014 году в Крыму отказался переходить под флаг России, Бондаренко пытался примерить на себя адмиральские погоны. При этом в условиях пандемии COVID-19 он рисковал не только своим здоровьем, но и здоровьем жителей многотысячного города.

После нескольких дней острой перепалки обе стороны конфликта вдруг решили дальше не обострять ситуацию. В Киеве понимают, что эскалация конфликта может привести к цепной реакции по всей стране, когда горсоветы один за другим начнут принимать решения об ослаблении карантина. Центр в этой ситуации будет бессильным. Игнорирование требований президента и правительства неминуемо превратит местное самоуправление в самоуправство. В условиях войны на востоке это чревато последствиями не только для центра, но и для всей Украины, которая, напомню, была и остается унитарным государством.

Партия мэров против партии Зеленского

Осенью 2020 года в Украине должны состояться местные выборы. Де-юре кампания еще не стартовала, хотя де-факто - она уже давно ведется. Поэтому и демарш мэра Черкасс связывают в том числе и с предстоящей избирательной гонкой. Местная элита прекрасно понимает: президентская партия "Слуга народа" после успеха на выборах в Верховную раду претендует на широкое представительство в органах местного самоуправления.

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что парламент планирует ограничить участие в местных выборах маленьких партий, во главе которых и стоят лидеры местного самоуправления. Иными словами, большие партии, среди которых и "Слуга народа", попытаются, мол, прогнуть мэров под себя. Дабы этого не случилось, как говорит Кличко, мэры обсуждают возможность создания своей собственной политической партии.

Надо сказать, что идея создания такой партии витает в Украине давно. В свое время предшественник Виталия Кличко на посту мэра Киева - Александр Омельченко пытался сплотить вокруг себя представителей местных элит в партии "Единство". Но широкой поддержки в стране, кроме столицы, она не получила.

Позднее свои политические проекты были также у мэров Киева и Львова. УДАР Виталия Кличко и "Самопомощь" Андрея Садового были успешными на всеукраинской арене. Но партия Кличко слилась с партией Порошенко, а Садовой после парламентских выборов 2019 года покинул пост лидера партии "Самопомощь". На этом история с участием градоначальников в политических проектах закончилась.

Партия мэров, которую сегодня анонсирует мэр Киева, может быть создана лишь в том случае, если представители местной элиты осознают, что через четыре месяца они все могут попасть под политический каток "Слуги народа". Некоторые мэры, конечно же, уверены, что и самостоятельно могут дать бой команде Владимира Зеленского. Другие надеются договорится со "слугами народа". Но партия, о которой говорит сегодня Кличко, очевидно, должна решить не только временные проблемы городских голов. Ее задача - заставить центр считаться с регионами и показать свою силу не только на местных, но и на всеукраинских выборах.

Что ждет регионы Украины?

Имея сегодня в руках практически всю центральную власть, команда Владимира Зеленского вместе с тем с трудом контролирует регионы. Да, на местах у "слуг" есть свои представители, но де-факто в том же Харькове, Одессе, Львове или Днепре власть принадлежит локальным элитам.

Именно они контролируют местный бюджет и выступают от имени общины. История с Черкассами - прекрасная иллюстрация того, как горсовет, ссылаясь на мнение горожан, может принимать решения, которые противоречат постановлениям центральной власти.

После демарша городского головы Черкасс, которого поддержали мэры других городов, в ближайшее время возможно обострение отношений между Киевом и регионами. При слабом центре у местной власти велик соблазн поиграть политическими мускулами - особенно на фоне прогнозируемого экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, и недовольства людей действиями центральной власти.

Но в этой ситуации важно понимать, что от отказа местных властей исполнять общегосударственные решения до возможного сепаратизма - один шаг. А чем это может обернуться, мы уже видели в 2014 году, когда Россия на юге Украины пыталась реализовать проект "Новороссия". Главное, чтобы об этом всегда помнили - и в центре, и на местах.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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