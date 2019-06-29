Комментарий: Брюсселю надо прекратить давать деньги Восточной Европе

Почти 300 000 чехов вышли в июне на акции протеста против премьер-министра Андрея Бабиша. Он же является и одним из самых богатых людей страны. Как ему удалось разбогатеть? В свое время Бабиш был частью коммунистической системы. Будучи членом партии, занимал позицию менеджера в государственном предприятии внешней торговли Petrimex. По его совету Petrimex создал еще одно предприятие Agrofert, которое затем перешло в руки сомнительных швейцарских инвесторов - по словам Бабиша, его школьных друзей. Скоро сам Бабиш стал единственным собственником предприятия. Он купил ряд медиа и пошел в политику.

Обвинения в налоговых махинациях, подозрения в манипуляциях субсидиями и незаконное использование денег из фондов ЕС звучали в адрес Бабиша и когда он занимал пост министра финансов Чехии, и когда стал премьер-министром страны. Генеральная прокуратура Чехии с начала июня 2019 года ведет расследование в отношении Бабиша.

Олигархи в политике

Бабиш олицетворяет собой то, как делается политика в восточных и юго-восточных странах ЕС. Там деньги означают власть. У кого они есть, тот жаждет власти. А кто обладает властью, знает, что для того, чтобы ее сохранить, тоже нужны деньги. Например, для покупки СМИ.

Борис Кальноки

После смены политической системы первыми это поняли и применили коммунисты. Так государственное и партийное имущество благодаря темным схемам стало частным имуществом. Новыми богачами стали прежние коммунисты. И они использовали деньги для того, чтобы долгие годы держаться у власти, называя себя новыми социал-демократами. Так было, например, в Румынии или Болгарии.

Новые партии, которые позиционировали себя как национальные и консервативные (пример ФИДЕС Виктора Орбана) быстро научились тому, как необходимо вести дела. Они создали своих собственных олигархов, которым раздавали государственные заказы, связанные с деньгами, получаемыми от ЕС. У нас в Венгрии есть такой олигарх, которого в народе называют "национальным газовщиком" - Лоринц Месарош. Раньше у него была маленькая фирма, которая занималась инфраструктурой для газоснабжения. Он был старым другом Виктора Орбана. Сегодня он второй в списке самых богатых людей страны.

Но между ним и чехом Бабишем есть разница. Бабиш находится у власти, Мессарош же никогда не стремился ее заполучить и знает свое место, которое имеет благодаря Орбану. Политических амбиций у своих приближенных Орбан не терпит. О чем свидетельствует пример его друга юности - Лайоша Симишки. Он был партийным кассиром, пока не перешел дорогу Орбану. Теперь Сириша нет - выбросился из окна.

Проблема с деньгами из фондов Евросоюза

Тем не менее у нас не олигархи влияют на политику, а политика на олигархов. Корень зла здесь - объединенные фонды ЕС. Их создают в Брюсселе для того, чтобы выровнять экономический уровень всех стран Евросоюза - с помощью денег из этих фондов помочь подняться бедным странам ЕС. Такая конвергенция усиливает и принятие европейских ценностей: демократии, рыночной экономики, правового государства.

Но в странах на востоке ЕС это видят несколько иначе, считая, что существенная часть средств из этих фондов, которую часто выделяют на различные проекты по развитию инфраструктуры, в конечном итоге достается крупнейшим концернам на западе Европы, которые обладают ноу-хау и имеют все возможности для того, чтобы выиграть борьбу. Таким образом деньги выделяются восточным странам ЕС, но оттуда все равно уходят западным соседям.

Поэтому возникновение пласта восточноевропейских олигархов - это попытка вернуть деньги ЕС тем странам, каким они предназначались изначально. В Венгрии целенаправленно правительство поддерживает лояльных к власти крупных бизнесменов, которые получают непропорционально большие госзаказы. Орбан ведет речь о "нео-меркантилизме". Так назывался период в экономической истории Европы, когда национальная индустрия развивалась за протекционистскими таможенными ограничениями. Это своего рода патриотическая коррупция.

Необходимо отказаться от денег ЕС

Мне это не нравится. И я не верю, что в долгосрочной перспективе это послужит созданию конкурентоспособной экономики, если принимаемые решения будут направлены только на то, чтобы получить субсидии от ЕС. Евросоюз уже давно понял, судя по всему, что идея конвергенции ценностей не функционирует. В следующий раз, когда ЕС будет решать вопрос о принятии бюджета, деньги будут выделяться уже не самым бедным странам, чтобы приблизить их к уровню богатых, а тем, которые принимают корректные политические решения, например, принимают у себя беженцев.

Давайте вообще остановим денежные потоки из ЕС. Это хороший способ сделать Брюссель важнее, чем его воспринимают, и разрушить устоявшуюся экономическую и политическую структуру во многих странах-членах ЕС. Мы в Восточной Европе почти присоединились к западным странам благодаря этим деньгам. Но пришло время перерезать пуповину, чтобы развивать у себя благоприятный бизнес-климат, поощрять инновации и смелость, а не жажду власти и политическую лояльность.

Автор: Борис Калноки, журналист в Будапеште, работающий для ряда немецких изданий

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