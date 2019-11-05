Комментарий: Борьба за свободу никогда не закончится

Тот, кто полагал, что с падением Берлинской стены и "железного занавеса" эпоха "полос смерти" у границы и укрепленных погрансооружений закончилась, глубоко заблуждался. Совсем наоборот: 30 лет спустя количество стен во всем мире лишь увеличивается. Не только на границе между США и Мексикой, Израилем и Палестиной, КНДР и Южной Кореей - даже в пределах Евросоюза спешно строят заборы и снова вводят пограничный контроль. Тем приятнее и радостнее в этой связи бросить взгляд на Германию.

Огромный кредит доверия

На волне перестройки и гласности восточным немцам, воодушевленным мужеством поляков и венгров, удалось разрушить Стену, разделявшую страну на Восток и Запад. Это произошло в ходе по-настоящему мирной революции - без единого выстрела. 9 ноября 1989 года, а также в предшествующие этой дате напряженные дни и часы, не пострадал ни один человек.

Инес Поль

Только благодаря огромному кредиту доверия со стороны международного сообщества во главе с США и при поддержке СССР с его тогдашним лидером Михаилом Горбачевым, а после некоторых колебаний - также Франции и Великобритании, немцам всего за 11 месяцев удалось объединить страну. И сделать это в соответствии с нормами международного права.

Таким образом были заложены основы для объединения Германии как социального государства, развития общей инфраструктуры и многого другого, необходимого для создания работоспособного государства из двух совершенно разных частей.

В ФРГ недооценили вклад восточных немцев

Неудивительно, что в 30-летний юбилей падения Берлинской стены во всем мире вновь смотрят на Германию. Быть может, люди хотят подарить себе хоть какую-то надежду, ведь отличительной чертой нашего времени стало ощущение угрозы и неуверенности, а также распад привычных структур. При этом в самой Германии совсем не чувствуется радости или гордости за достигнутое. Напротив, борьба страны самой с собой ведет к политическим противоречиям и разногласиям, которые переворачивают все политические достижения последних 30 лет.

Прежде всего, в восточногерманских федеральных землях растет влияние правопулистсткой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая ставит под сомнения основы объединенной Германии. Это проявляется в позиции партии по целому ряду вопросов - от роли ЕС до миграционной политики ФРГ. В риторике АдГ доминируют националистические, расистские и этноцентристские представления о мире и людях. Крупные до сего времени партии теряют свое прежнее значение, а формировать правительство становится все труднее. С хваленой надежностью и предсказуемостью покончено - по меньшей мере пока.

Рост влияния правых популистов нельзя назвать исключительно немецким феноменом. Вместе с тем в Германии к этому привели особые причины, связанные, в том числе, с разделом страны. Жизненные достижения многих восточных немцев, которые сначала мужественно добились крушения ГДР, однако затем справлялись с его последствиями и были вынуждены заново интегрироваться в объединенную Германию, до сих пор недооценены. Сегодня за пренебрежительное отношение к этим людям приходится расплачиваться.

Какой страной хочет стать Германия?

На фоне всеобщей неопределенности и колоссальных вызовов глобализированного мира Германия на 30-м году своего единства вынуждена задать сама себе ряд фундаментальных вопросов.

Какой страной она хочет быть? Страной, где евреи боятся собраться в синагоге на молитву? Страной, где политики, которые четко позиционируют себя как противников националистических идей и дискриминации, должны опасаться за свою жизнь? Хочет ли Германия быть страной, принадлежность к которой определяется происхождением человека или цветом его кожи?

Под тяжестью этих экзистенциальных вопросов в нынешнюю годовщину падения Стены здесь не будет места беззаботной, буйной радости. Но именно поэтому я хочу, чтобы эти памятные дни придали моей родине мужества. Чтобы мы задали себе вопрос, какой бы мы хотели видеть нашу страну в середине нынешнего столетия - смелой, а не павшей духом, и твердо стоящей на фундаменте нашей конституции. Чтобы мы осознавали, что многие из прописанных там незыблемых принципов сейчас ставят под сомнение.

В эти дни мы прославляем мужество прошлого. Надеюсь, что это придаст нам сил в борьбе за хорошее будущее в условиях свободы и справедливости.

Автор: Инес Поль, главный редактор DW

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