 Комментарий: Бомбардировка Дрездена, президент ФРГ и стойкая демократия | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 13.02.2020

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Мнения

Комментарий: Бомбардировка Дрездена, президент ФРГ и стойкая демократия

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер нашел правильные слова по случаю 75-й годовщины бомбардировки Дрездена и произнес на удивление актуальную речь, считает Йенс Турау.

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер во время выступления в Дрездене 13 февраля

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер во время выступления в Дрездене 13 февраля

Речь по случаю годовщины ужасной бомбардировки Дрездена в ночь с 13 на 14 февраля 1945 года - всегда шпагат. Тему огненного урагана, обрушившегося на саксонский город на берегу Эльбы, то и дело стараются использовать в своих целях самые разные группировки. Сначала это делали сами нацисты в последние месяцы войны. Позже - власть предержащие в ГДР. Потом - неонацисты и "вечно вчерашние". Кульминацией чаще всего становился спор о числе погибших, которое нацисты завышали до нескольких сот тысяч. После же конца ГДР и объединения Германии спор шел преимущественно о том, следует ли вспоминать об этом немыслимом событии изолированно, или только в историческом контексте можно по справедливости отдать дань памяти погибшим той ночью под бомбами в Дрездене. 

Важность исторического контекста

Так что Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) знал, какая сложная перед ним стоит задача, когда он писал эту речь. И федеральному президенту удался не только исторический контекст, но и речь он произнес на удивление актуальную, честно говорил о том, что привело к войне и разрушениям. И неслучайно слово "Дрезден" первый раз упоминается в его речи только в четвертом абзаце после пространных трех. Штайнмайер начинает с нападения нацистской Германии на Польшу, говорит о безграничном насилии, которое затем обрушилось на Европу.  

Йенс Турау

Йенс Турау

Но ни одной строчкой глава немецкого государства не преуменьшает страдания дрезденцев. Напротив. Он говорит образно - о реве бомбардировщиков, об окрашенном пламенем в красный цвет небе, о пожарах, поглотивших весь кислород с улиц города. Но президент упоминает и другие города - и в Германии, и в других странах Европы: Гамбург и Вюрцбург, Неаполь и Белград, Варшаву и Ковентри. И эту часть своей речи он завершает таким ясным предложением: "Тем, кто еще и сегодня засчитывает мертвых в Дрездене против мертвых в Освенциме, тем, кто пытается преуменьшить немецкое зло, тем, кто сознательно извращает факты истории, мы, демократы, обязаны дать отпор".

Актуальная речь Штайнмайера

Штайнмайер знает, что в немецких парламентах сегодня снова есть те, кто отрицает нацистские преступления, и он однозначно от них отмежевывается. Это вполне можно считать новой интерпретацией роли президента, которому вообще-то полагается быть надпартийным, учитывать и обобщать все бытующие в народе точки зрения. Но не на эту тему.

Контекст

Согласно новым данным историков, в результате бомбардировки Дрездена союзной авиацией в 1945 году погибли до 25 тысяч человек. Ранее данные разнились от 20 до 500 тысяч погибших. (18.03.2010)

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Штайнмайер идет даже еще дальше, говорит о сегодняшнем дне, о новом антисемитизме, новой ксенофобии. И еще: "Если избранные депутаты дискредитируют и выставляют на посмешище парламенты, в которых сами и сидят, то это является попыткой разрушить демократию изнутри". Президент явно обращался к правым популистам в земельных ландтагах и бундестаге ФРГ.  

Да, это все тоже должно быть в речи по случаю 75-й годовщины огненной бури в Дрездене. И совершенно сознательно Штайнмайер заканчивает свою речь ответом "вечно вчерашним". Ведь у федерального президента не только репрезентативные функции, но и задача напоминать о том, что должно объединять всех немцев - об Основном законе, конституции демократического государства. Имея в виду первую статью Основного закона, Штайнмайер призвал уважать и защищать достоинство каждого человека, в том числе в Дрездене, причем, именно каждого человека, а не только каждого немца. 

Президент - защитник демократии 

Критику своей речи со стороны крайне правых Штайнмайер переживет, ему не впервой. Но хорошо сознавать, что президент видит себя - яснее, чем когда-либо - защитником демократии. Демократии, которая опирается не только на законы, распоряжения и парламентские правила, но и на понимание взаимосвязей, четкую позицию и осознание исторической ответственности. Подавляющее большинство немцев по-прежнему разделяет такую точку зрения. И хорошо, что Штайнмайер отстаивает интересы этой огромной группы людей.

Автор: Йенс Турау, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Элла Володина


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