Комментарий: Большая ложь Бориса Джонсона о "Брекзите"

В минувший вторник, 3 сентября, в британском парламенте кипели страсти. Борис Джонсон получил пару ложек того же горького лекарства, которым он в свое время попотчевал тогдашнего премьер-министра Терезу Мэй. Джонсон вынужден был спорить с противниками из рядов своей же Консервативной партии, которые аргументировали свою позицию спокойнее и интеллигентнее, чем премьер.

Это было бросающимся в глаза доказательством того, что боевитость и напускной шарм нынешнего премьер-министра Великобритании не соответствуют уровню настоящих политических дебатов. Маска с Бориса Джонсона начала сползать. А его оппоненты нанесли ему первое большое поражение, подготовив почву для закона, направленного против жесткого "Брекзита".

Символическая потеря Джонсоном парламентского большинства

А затем Джонсон понес еще одну символическую потерю, лишившись минимального - всего в один голос - большинства в парламенте. Многолетний депутат от консерваторов Филипп Ли во время речи Джонсона молча встал и занял новое место там, где сидели представители от оппозиционной Либеральной партии. Более недвусмысленно выразить свое презрение главе партии и правительства невозможно.

Барбара Везель

В письменном прошальном заявлении парламентария все это также было изложено. В нем говорилось о лжи, запугивании и безответственности. По мнению Филиппа Ли, правительство Джонсона подрывает основы демократии и единство Великобритании своей агрессивной стратегией по выходу страны из Евросоюза. Депутат Ли предвосхитил то, чем премьер-министр грозил другим бунтарям-консерваторам, и его партия по собственной воле повернулась к нему спиной.

Это был символическое событие, которое показало, сколь шатки позиции правительства Джонсона. По сути, уже несколько дней понятно, что среди консерваторов есть около 20 депутатов, которые отвергают нынешний курс правительства - ведь оно на полном ходу движется в сторону жесткого нерегулируемого "Брекзита" ради удовлетворения потребности в идеологической чистоте правых в рядах консерваторов и разрыва всех связей Великобритании с Евросоюзом.

Ложь Джонсона о "Брекзита"

Махинации и слишком широкая трактовка правил всегда были частью политики, но им не позволялось посягать на основы демократии. Однако у Бориса Джонсона иные планы, поскольку он является разрушителем системы и одновременно относится к новому типу безответственных политиков. Будут ли ликвидированы последние рабочие места на металлургических предприятиях в Уэльсе, погибнет ли британский автопром из-за "Брекзита" - ему все равно.

Поскольку его представление о Великобритании - это взгляд азартных игроков финансового рынка, которые поддерживают жесткий "Брекзит". По их мнению, Великобритания должна быть страной с минимальным государственным участием, налогами и регулированием, то есть неким государством международных грабителей и мародеров, максимально свободным от альянсов и связей в рамках международного сосуществования.

С этой целью Джонсон с утра до ночи обманывает своих граждан и парламент. Он утверждает, что перспективы нового соглашения с Евросоюзом улучшились. На самом деле из Брюсселя слышно, что пока вообще ничего всерьез не обсуждалось. Джонсон указывает, что у него есть новые предложения по границе между Ирландией и Северной Ирландией. Однако в Дублине говорят, что он хочет ослабить обязательства, закрепленные в Белфастском соглашении от 1998 года (о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии. - Ред.).

Джонсон также уверяет, что Евросоюз пойдет на уступки только тогда, когда он всерьез сможет грозить Брюсселю жестким "Брекзитом". Это глупость, поскольку в ЕС - во всяком случае сейчас - исходят из вероятности жесткого "Брекзита", а на уступки, которые хочет продавить Джонсон, в Брюсселе пойти не могут.

Поведет ли себя умно британская оппозиция?

Все построение этой предполагаемой стратегии переговоров - ложь. Сообщения из правительственных кругов подтверждают это предположение. У британцев сейчас премьер-министр, который хочет обмануть их при принятии важнейшего за последние десятилетия политического решения. Который отправляет парламент в принудительный отпуск, чтобы тот не оказал ему сопротивления.

Депутаты нанесли Джонсону первое поражение и хотят связать ему руки. Сработает ли это в итоге, пока неизвестно, потому что глава правительства уже думает о том, с помощью каких уловок и трюков он сможет помешать переносу даты "Брекзита".

Теперь, без большинства в парламенте, премьер-министру не избежать новых выборов. Это будет кампания, в рамках которой Борис Джонсон сможет в масштабах страны проявить свои способности безудержно манипулировать истиной. Поверят ли британцы в его сказки - вопрос открытый. Это будет также зависеть от того, в какой мере сплотится оппозиция и насколько умно она будет вести себя, чтобы лишить должности крупного "брекзитера"-обманщика.

Автор: Барбара Везель, обозреватель DW

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