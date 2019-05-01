Комментарий: Бессмысленное противостояние за счет венесуэльцев

События последних дней в Венесуэле допускают множество различных интерпретаций - положение пока еще остается слишком неопределенным. Но одно уже можно сказать наверняка: противостояние в Каракасе продолжается за счет населения страны, которое постепенно перестает видеть выход из патовой ситуации, которая сложилась в противостоянии Хуана Гуайдо и Николаса Мадуро, и все больше устают от политической борьбы.

Последствия нефтяных санкций и сохраняющийся дефицит продуктов приведут к еще большему росту миграции венесуэльцев в соседние страны. Растущее недовольство особенно затрагивает Хуана Гуайдо, чья стратегия в борьбе за власть основана на способности мобилизовать своих сторонников. Не соответствующее истине заявление о переходе на его сторону части военных, с которым Гуайдо выступил 30 апреля, нанесло ему и его проекту ущерб.

Освобождение из-под домашнего ареста близкого сторонника Гуайдо, известного оппозиционного политика Леопольдо Лопеса также не заставило людей в массовом порядке выйти на улицы. Желаемого "эффекта нокаута" не произошло. После нескольких месяцев массовых демонстраций в стране царят разочарование и усталость, а также страх перед угрозой насильственных действий со стороны подчиняющихся Мадуро органов безопасности.

Ослабленные лидеры, сильные военные

Попытки Вашингтона своей риторикой добиться прямо предстоящего свержения Мадуро все больше обесценивают поддержку венесуэльцев со стороны зарубежных стран, которую так высоко ценили сторонники Гуайдо. Происходящее не похоже на резкую смену режима. Складывается впечатление, что стратегия Гуайдо не работает. Но Мадуро тоже ослаблен: по мере развития событий он каждый раз вынужден заново убеждаться в том, что военное руководство продолжает его поддерживать.

Гюнтер Майхольд

Военные - единственный игрок, который выходит из противостояния более сильным, чем прежде. Пока вооруженные силы смогли в значительной степени сохранить за собой статус самостоятельного игрока: переход на сторону Гуайдо отдельных подразделений оказался фактом, не имеющим особого значения.

Однако это запускает опасную динамику: оба противника борются за право руководить армией, а бразды правления тем временем все больше ускользают от них, переходя в руки генералов. В перспективе это лишь осложнит урегулирование конфликта политическим путем. Однако без последнего выйти из патовой ситуации в борьбе Гуайдо и Мадуро будет невозможно. Военные получают сомнительную роль гаранта любого возможного сценарии развития событий в стране.

К примеру, Гуайдо и Лопес в будущем могут решить руководить страной в тандеме. Подобный расчет, при котором Гуайдо продолжал бы проводить линию конфронтации, а Лопес сыграл бы роль умного переговорщика, мог бы способствовать процессу взаимодействия между противоборствующими силами в Венесуэле.

Гуайдо и Мадуро должны отказаться от принципа "все или ничего"

Бесплодное противостояние в Каракасе, которое продолжает раскалывать общество, может быть завершено только политическим путем. Однако оба противника продолжают бороться за победу и выдвигают друг другу условия.

Задача международного сообщества сейчас состоит в том, чтобы разъяснить обоим лидерам бесперспективность ситуации и подтолкнуть их к диалогу. Конфронтация любой ценой возможна лишь за счет населения страны: ждать, пока главные игроки он нее устанут, а граждане - дойдут до изнеможения, не имеет смысла.

Германия, Европа и страны Латинской Америки должны, наконец, отказаться от роли пассивного созерцателя и взять на себя ответственность за положение населения Венесуэлы. Настало время выступить с инициативой на уровне министров иностранных дел и положить конец бессмысленной конфронтации в Каракасе.

Автор: Гюнтер Майхольд, заместитель директора берлинского фонда "Наука и политика"

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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