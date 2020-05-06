Комментарий: Авиапутешествия-2025 - окунитесь в мир новых ощущений

Авиаперелеты в середине 2020-х годов еще не вернули себе былую популярность - дорого, долго и масса проблем с безопасностью. Но не все так плохо. Будущее авиации с иронией описал Федор Крашенников.
Несмотря на героические усилия ученых со всего мира и гигантские вливания в лабораторные исследования, к середине 2020-х вакцина против коронавируса все еще не создана. Это обстоятельство заметно повлияло на все сферы жизни, в том числе и на авиапутешествия.
Изучайте правила и делайте прививки
Ряд консервативных религиозных групп не рекомендуют своим сторонникам совершать перелеты, называя новые требования к пассажирам и безопасности полетов недопустимыми. Но и миллионы обычных граждан все реже прибегают к услугам гражданской авиации - им не хочется делать необходимые прививки, регулярно проходить медобследования и предоставлять о себе всю ту информацию, без которой теперь и билет не купишь, и визу не получишь. Что ж, свобода есть свобода - насильно никто никому никаких прививок не делает и чипы с данными о них не выдает, вот только без всего этого авиапутешествия за рубеж теперь невозможны.
Отдельное сочувствие вызывает то, что жители некоторых стран практически потеряли доступ к международному воздушному сообщению из-за отказа их властей давать всю требуемую информацию о каждом пассажире или же неспособности такие данные собрать и обработать. Поэтому так важно еще перед покупкой билета внимательно изучить соответствующие правила и убедиться, что те процедуры и меры, на которые вы соглашаетесь, не противоречат вашим убеждениям.
Неизбежное в новых условиях сокращение числа пассажиров и авиарейсов породило неведомые прежде проблемы. Прямые перелеты, увы, сохранились лишь между самыми крупными авиахабами планеты. Поэтому если вы летите с пересадками и, не дай бог, на другой конец света, то ваше путешествие может растянуться на неделю - главным образом из-за ожиданий стыковок.
Авиарейсы в новых условиях: не все так плохо!
Миллионы людей после знаменитых локдаунов 2020-2021 годов до сих пор так и не отважились вновь воспользоваться авиатранспортом, чтобы отправиться в отпуск. Им кажется, что это слишком проблематично и накладно, так что лучше отдыхать дома или там, куда можно доехать на машине или на поезде. Но не все так плохо!
Купить билет на самолет все также просто, только надо приложить справку о состоянии здоровья и свежие прививочные прививочные сертификаты. Все, впрочем, удобно и оформляется в Сети, есть множество программ, которые позволяют отправлять требуемые авиакомпаниями документы в нужной им форме. Это не так и сложно!
Авиапассажиры уже привыкли заранее знакомиться с законодательством того государства и даже конкретного его региона, куда направляются - требования к въезжающим лицам могут отличаться даже внутри одной страны. Часто летающие, особенно молодежь, научились экономить, приобретая спецкостюмы для авиапутешествий - антивирусный биокомбинезон с перчатками и шлемом. Целый ряд авиакомпаний предлагают такие костюмы на прокат, но если вы собираетесь подниматься в воздух хотя бы дважды в год, то покупка собственного - отличная инвестиция.
Если же вы достаточно богаты, то можно просто взять билеты первого или бизнес-класса и путешествовать в удобных капсулах или отдельных кабинах, которые, конечно же, тщательно дезинфицируются новейшими средствами. Кое-где предусмотрены даже персональные туалеты, что позволяет избежать необходимости пользоваться индивидуальными гигиеническими средствами (авиапамперсами). К сожалению, общие туалеты для пассажиров все еще запрещены ВОЗ, учитывайте это обстоятельство.
Что надо сделать перед вылетом
Но ни индивидуальный защитный костюм, ни даже сверхдорогой билет, дающий право лететь без костюма, не избавляют от прохождения перед каждой посадкой небольшого медицинского освидетельствования. Кого-то это раздражает, но закон есть закон.
И тут становится понятным, почему многочасовые стыковки не так уж и плохи. За время пересадки можно успеть принять душ, переодеться и перекусить - питание на борту давно уже превратилось в роскошь. Потом надо снова подвергнуться медосмотру, натянуть защитный костюм и пройти обеззараживание. Поэтому в аэропортах сейчас редко можно встретить спешащих пассажиров - народ оставляет больше времени между перелетами, это избавляет от дополнительных стрессов.
Разумеется, что даже самые дорогие модели защитных костюмов часто создают дискомфорт при длительных рейсах. То же касается и индивидуальных гигиенических средств, наличие которых у пассажира авиакомпания обязана проверить и предоставить возможность их срочно приобрести в случае отсутствия. Люди, как правило, решают эти вопросы заранее - уточнив свой размер и особенности той модели костюма, которой намерены пользоваться.
Дух авантюризма и приключений не пропал
После посадки, снятия защитного комбинезона и приведения себя в порядок теоретически можно, наконец-то, отправиться туда, куда вы на самом деле хотите - но это только в том случае, если местное законодательство не предписывает обязательный двухнедельный карантин.
Кроме того, в ближайшие две, а в некоторых случаях - даже три недели можно попасть на принудительное обследование. Если вдруг выяснится, что объявлена очередная тревога, или во время одного из перелетов вы пересеклись с инфицированным коронавирусом человеком либо кем-то, кто пересекся с таким лицом. По поводу критически опасной длины этих цепочек все еще ведутся споры. Поэтому власти рекомендуют всем установить специальное мобильное приложение, информирующее о том, что все лица, с которыми вы прямо или косвенно соприкоснулись во время перелета, живы и здоровы.
Несмотря на все возникшие проблемы, люди не боятся летать, открывая для себя заново красоту и преимущества авиапутешествий! Дух авантюризма, жажда приключений, новых ощущений и знакомств, уникальная возможность почувствовать себя героем нового мира, решительно противостоящего любым эпидемиям, - все это до сих пор нам свойственно.
Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
Смотрите также:
Целый ряд российских СМИ сообщили о приостановке в ночь на 4 апреля всего международного авиасообщения. Росавиация никак не комментирует ситуацию. (03.04.2020)