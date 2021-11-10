Комментарии

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Эффективно управлять из Москвы бюджетом Хабаровского края или вывозом мусора в Калининграде сложно. Но именно к этому стремится путинская вертикаль власти, считает Иван Преображенский.
В Польше с конца октября действует закон, который еще больше упрощает высылку из страны людей, ищущих убежища. Варшава снова предает общие ценности ЕС, считает Макс Цандер. Вину с Лукашенко он не снимает.
Первому газопроводу на Балтике между Россией и Германией исполнилось десять лет. Он отличается от второго как оттепель от холодной войны, считает Андрей Гурков.
Белый дом готовится сотрудничать с Кремлем, чтобы заручиться поддержкой России в противостоянии с Китаем. Плата за такое сотрудничество может оказаться очень высокой, считает Константин Эггерт.
После трех лет переговоров ЕС должен, наконец, проявить сплоченность и отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время, чтобы не выглядеть глупо, считает Бернд Ригерт.
Почему Кремль дал задний ход и велел "Газпрому" заполнять пустые газохранилища в Германии? Немалую роль могли сыграть однопартийцы Герхарда Шредера, считает Андрей Гурков.
Зеленский не использовал шанс быть непохожим на постсоветских лидеров. Культ его личности в "Слуге народа" и разделение политиков на "своих" и "чужих" ставит президента Украины в один ряд с Путиным и Лукашенко.
Пытки в российских тюрьмах не прекращаются, потому что они - важная часть системы запугивания граждан, и отказываться от них силовики не собираются, считает Федор Крашенинников.
Возмущение по поводу присутствия на Франкфуртской книжной ярмарке издательства правого толка полностью оправдано. Нужно быть благодарным тем, кто говорит об этом вслух, считает редактор DW Штефан Деге.
Кремль зря надеется, что ЕС махнет рукой на ситуацию в России. Хотя сами власти выбрали курс наследников Андропова, а не Сахарова, в стране сохраняется политическая альтернатива, считает Иван Преображенский.
Идеология режима строится на подчеркнуто патриархальных ценностях, но монополия на применение насилия может быть только у него, указывает Лола Тагаева.
Атака на "Мемориал" открывает новый этап в отношениях властей России и гражданского общества. Теперь ярлык "иноагента" может стать основанием для нападения на гражданина, пишет Иван Преображенский.
Отказываясь говорить о своем политическом будущем и о возможных преемниках, Владимир Путин фактически признает хрупкость всей созданной им системы, считает Федор Крашенинников.
Уйдя в отставку, обвиненный в злоупотреблении доверием Себастьян Курц сохранил последние крохи порядочности. Его преемнику придется восстанавливать веру граждан в правовое государство, пишет Барбара Везель.
Действия Зеленского, в том числе против Медведчука, оскорбили Путина. Он, вдохновленный "Северным потоком - 2", хочет наказать Киев. И статья Медведева - предупреждение, считает Константин Эггерт.
На парламентских выборах в Чехии большинство населения проголосовало за новое демократическое начало. Это будет непросто, но жители страны сделали свой выбор, считает Кено Ферзек.
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