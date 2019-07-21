 Комитет избирателей Украины оценил досрочные выборы в Верховную раду | Новости из Германии об Украине | DW | 22.07.2019

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Украина

Комитет избирателей Украины оценил досрочные выборы в Верховную раду

Эксперты неправительственной организации зафиксировали единичные случаи подвоза избирателей на участки, косвенного подкупа и попыток выноса бюллетеней в ходе парламентских выборов в Украине.

Женщины с бюллетенями на избирательном участке в Киеве

Избирательный участок в Киеве

Голосование на досрочных выборах в Верховную раду девятого созыва в целом соответствовало законодательству Украины. Об этом председатель неправительственной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) Алексей Кошель заявил в ходе пресс-конференции в понедельник, 22 июля. По его словам, количество и характер нарушений "принципиально не изменились" по сравнению с выборами главы государства в апреле 2019 года и предыдущими парламентскими выборами в 2014 году.

Контекст

Выборы в Верховную раду Украины показали, на что способна демократия. Политические перемены в этой стране несут с собой больше, чем просто новые лица, считает Бернд Йоханн. (22.07.2019)

В день парламентских выборов в штабе партии Зеленского "Слуга народа" кипела работа. На панельных дискуссиях обсуждали планы реформ и варианты коалиций. А вечером - открыли шампанское. Репортаж DW. (22.07.2019)

В Украине подводят итоги досрочных выборов в Верховную раду. DW - об основных событиях дня голосования и перспективах новой коалиции. (22.07.2019)

Ошибки в работе участковых избирательных комиссий и агитация вне срока, разрешенного законом, стали наиболее типичными нарушениями, отметил Кошель. Факты подвоза избирателей на участки, косвенного подкупа и попыток выноса бюллетеней за пределы участков, зафиксированные КИУ, носят единичный характер, подчеркнул председатель организации.

21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную раду. По результатам обработки почти 60 процентов протоколов, в украинский парламент проходят пять партий - "Слуга народа" президента Владимира Зеленского, "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", Всеукраинское объединение "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко и "Голос" фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, явка составила 49,84 процента.

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    Автор: Сергей Елкин


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Внеочередные выборы в Украине: какие партии пройдут в парламент

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В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на события, связанные с Украиной. (03.01.2019)  

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