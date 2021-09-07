Комитет бундестага по контролю за деятельностью спецслужб

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По данным собеседников AFP, федеральное ведомство по уголовным делам Германии использовало приобретенную у компании NSO Group систему электронного шпионажа Pegasus "в небольшом числе" случаев.
Специальный комитет бундестага задал лично канцлеру ФРГ неудобные вопросы о работе американских и германских спецслужб.
Журнал Der Spiegel обратился в генпрокуратуру ФРГ в связи с предполагаемой прослушкой американскими спецслужбами, о которой знало правительство. Дело рассмотрит комитет бундестага.
Запрос на техническую поддержку миссии бундесвера в Эрбиле США оставляют без ответа, так как пересматривают свои отношения с немецкими спецслужбами.
Благодаря интернет-платформе Wikileaks протоколы заседаний комитета бундестага по расследованию действий американской спецслужбы стали достоянием общественности. В сеть выложены показания 34 свидетелей.
ФРГ консультируется с США о сотрудничестве спецслужб, после чего будет принято решение о передаче списков в бундестаг. По поводу шпионского скандала возможны разногласия в правящей в Германии "большой коалиции".
Против допроса Сноудена в Германии проголосовали представители ХДС/ХСС и СДПГ в следственном комитете бундестага по делу о шпионаже со стороны спецслужб США. Сноуден должен быть допрошен по видеосвязи из России.
16 января бундестаг сформировал комитет по контролю над деятельностью спецслужб - Федеральной разведывательной службы, ведомства по охране конституции и военной контрразведки.
Социал-демократическая партия Германии выбрала руководителя своей фракции в парламенте. Им стал бывший судья и председатель парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб Томас Опперман.
Томас Опперман не исключил возможности предоставления Сноудену убежища в ФРГ.
Контрольный комитет бундестага на внеочередном заседании обсудит встречу одного из немецких депутатов с Эдвардом Сноуденом. Правительство ФРГ отрицает свою осведомленность о беседе Сноудена с депутатом бундестага.
Отчет о поездке в США главы МВД ФРГ был заслушан комитетом бундестага по контролю за деятельностью спецслужб.
Германия - парламентская республика. Поэтому бундестаг наделен широкими полномочиями. Наряду с законодательной он выполняет и контрольную функцию.
Немецкая разведслужба вела слежку за журналистами ведущих изданий ФРГ, говорится в докладе, представленном комитету бундестага по контролю за спецслужбами. Его автор назвал деятельность BND "однозначно неправомерной".
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