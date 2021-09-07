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Комитет бундестага по контролю за деятельностью спецслужб

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©PHOTOPQR/L'ALSACE/Jean-François FREY ; ; 20/07/2021 ; Le logiciel espion Pegasus le 20 juillet 2021. - Rights activists, journalists and lawyers around the world have been targeted with phone malware sold to authoritarian governments by an Israeli surveillance firm, media reports say.

Ведомство по уголовным делам ФРГ закупило шпионскую программу Pegasus 07.09.2021

По данным собеседников AFP, федеральное ведомство по уголовным делам Германии использовало приобретенную у компании NSO Group систему электронного шпионажа Pegasus "в небольшом числе" случаев.
16.02.2017****German Chancellor Angela Merkel sits in the witness stand of a parliamentary inquiry in Berlin investigating the NSA's activities in Germany, February 16, 2017. REUTERS/Axel Schmidt

Меркель выступила свидетелем по делу о прослушке (видео) 16.02.2017

Специальный комитет бундестага задал лично канцлеру ФРГ неудобные вопросы о работе американских и германских спецслужб.

Парламентское расследование: что знала Меркель о прослушке (16.02.2017) 16.02.2017

Специальный комитет бундестага задал лично канцлеру ФРГ неудобные вопросы о работе американских и германских спецслужб.
Handy mit NSA-Logo auf US-Fahne, Abhoeraffaere

Der Spiegel: Спецслужбы США шпионили за редакцией 04.07.2015

Журнал Der Spiegel обратился в генпрокуратуру ФРГ в связи с предполагаемой прослушкой американскими спецслужбами, о которой знало правительство. Дело рассмотрит комитет бундестага.
***Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung*** ARCHIV - HANDOUT - Einweisung (Multiplikatoren-Ausbildung) der kurdischen Peschmerga in die Handhabung des Maschinengewehres (MG3) durch Soldaten der Bundeswehr auf einer Schießanlage des Peschmerga-Ausbildungszentrums nahe der nordirakischen Stadt Erbil, am 14.10.2014. Foto: Bundeswehr / Florian Räbel (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und der vollständigen Nennung der Quelle Bundeswehr / Florian Räbel) (zu dpa Jahreswechselpaket 2014/2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Bild: США заморозили сотрудничество с немецкой спецслужбой в Ираке 03.06.2015

Запрос на техническую поддержку миссии бундесвера в Эрбиле США оставляют без ответа, так как пересматривают свои отношения с немецкими спецслужбами.
06.05.2015 Die Ausschussmitglieder sitzen am 07.05.2015 zu Beginn der öffentlichen Sitzung des NSA-Untersuchungsausschuss zur BND-Spionageaffäre im Deutschen Bundestag in Berlin. Das Gremium befragt mehrere BND-Mitarbeiter zu den jüngsten Spionagevorwürfen. Der BND soll dem US-Geheimdienst NSA über Jahre geholfen haben, Unternehmen und Politiker in Europa auszuforschen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Wikileaks опубликовал протоколы бундестага по делу АНБ 13.05.2015

Благодаря интернет-платформе Wikileaks протоколы заседаний комитета бундестага по расследованию действий американской спецслужбы стали достоянием общественности. В сеть выложены показания 34 свидетелей.
Auge blickt durch ein Schlüsselloch und Symbole von BND und NSA, Spionageaffäre Eye looks through a Keyhole and Symbols from BND and NSA Espionage affair

Меркель пока не будет передавать бундестагу списки "селекторов" АНБ 06.05.2015

ФРГ консультируется с США о сотрудничестве спецслужб, после чего будет принято решение о передаче списков в бундестаг. По поводу шпионского скандала возможны разногласия в правящей в Германии "большой коалиции".
Accused government whistleblower Edward Snowden is seen on a screen as he speaks via video conference with members of the Committee on legal Affairs and Human Rights of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe during an hearing on mass surveillance at the Council of Europe in Strasbourg, April 8, 2014. The video feed linked Snowden, who officials said was somewhere in Moscow, Russia, with the Council of Europe in Strasbourg. REUTERS/Vincent Kessler (FRANCE - Tags: POLITICS)

Немцы допросят Сноудена по видеосвязи из России 26.06.2014

Против допроса Сноудена в Германии проголосовали представители ХДС/ХСС и СДПГ в следственном комитете бундестага по делу о шпионаже со стороны спецслужб США. Сноуден должен быть допрошен по видеосвязи из России.
Berlin/ ARCHIV: Abgeordnete sitzen im Bundestag in Berlin (Foto vom 21.10.11). Das Rederecht der Abgeordneten im Bundestag soll offenbar noch staerker als bisher von den Fraktionen kontrolliert werden. Das berichtet die Sueddeutsche Zeitung unter Berufung auf einen Entwurf des Sekretariats des Geschaeftsordnungsausschusses. Der Maulkorb-Erlass loeste umgehend heftige Proteste aus. Mit den neuen Regeln solle dem Bericht zufolge der Parlamentspraesident verpflichtet werden, das Wort nur noch den von der Fraktion eingeteilten Rednern zu erteilen. (zu dapd-Text) Foto: Axel Schmidt/dapd // Eingestellt von wa

Парламентский контроль над спецслужбами: как это работает в ФРГ 16.01.2014

16 января бундестаг сформировал комитет по контролю над деятельностью спецслужб - Федеральной разведывательной службы, ведомства по охране конституции и военной контрразведки.
ARCHIV - Thomas Oppermann, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion spricht am 25.04.2013 im Bundestag in Berlin. Oppermann äußerte sich im dpa-Gespräch zum anstehenden Demografie-Gipfel der Bundesregierung. Foto: Maurizio Gambarini/dpa (zu dpa-Gespräch Oppermann sieht Demografiegipfel als Alibi-Veranstaltung an vom 12.05.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкие социал-демократы выбрали главу фракции в бундестаге 16.12.2013

Социал-демократическая партия Германии выбрала руководителя своей фракции в парламенте. Им стал бывший судья и председатель парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб Томас Опперман.
ARCHIV - Thomas Oppermann, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion spricht am 25.04.2013 im Bundestag in Berlin. Oppermann äußerte sich im dpa-Gespräch zum anstehenden Demografie-Gipfel der Bundesregierung. Foto: Maurizio Gambarini/dpa (zu dpa-Gespräch Oppermann sieht Demografiegipfel als Alibi-Veranstaltung an vom 12.05.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Глава комитета бундестага высказался за скорейший допрос Сноудена 04.11.2013

Томас Опперман не исключил возможности предоставления Сноудену убежища в ФРГ.
In this image made from video released by WikiLeaks on Friday, Oct. 11, 2013, former National Security Agency systems analyst Edward Snowden speaks during a presentation ceremony for the Sam Adams Award in Moscow, Russia. Snowden was awarded the Sam Adams Award, according to videos released by the organization WikiLeaks. The award ceremony was attended by three previous recipients. (AP Photo)

Сноуден заставил депутатов бундестага собраться на внеочередное заседание 01.11.2013

Контрольный комитет бундестага на внеочередном заседании обсудит встречу одного из немецких депутатов с Эдвардом Сноуденом. Правительство ФРГ отрицает свою осведомленность о беседе Сноудена с депутатом бундестага.
Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) gibt am 05.06.2013 in Berlin eine Pressekonferenz. Er stellte die Jahresberichte des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und des Technischen Hilfswerks (THW) vor. Foto: Hannibal/dpa pixel

Оппозиция недовольна разъяснениями главы МВД ФРГ в связи с интернет-слежкой 16.07.2013

Отчет о поездке в США главы МВД ФРГ был заслушан комитетом бундестага по контролю за деятельностью спецслужб.
Bundeskanzlerin Angela Merkel sitzt am Mittwoch, 28.Oktober 2009, vor Beginn der Bundestagssitzung zur Kanzlerwahl im Reichstag in Berlin. (AP Photo/Frank Augstein) German Chancellor Angela Merkel looks on during the chancellor and government election at the German parliament, Bundestag, in Berlin, Germany, on Wednesday Oct.28,2009. (AP Photo/Frank Augstein)

Как бундестаг контролирует работу правительства 30.10.2009

Германия - парламентская республика. Поэтому бундестаг наделен широкими полномочиями. Наряду с законодательной он выполняет и контрольную функцию.
Blick auf den Eingang der Zentrale des Bundesnachrichtendienstes am 17.Oktober 2003 in Pullach bei Muenchen. Die Fraktionschefin der Gruenen im Bundestag, Renate Kuenast, sieht in einem Untersuchungsausschuss die richtige parlamentarische Waffe zur Aufklaerung des BND-Einsatzes im Irakkrieg. (AP Photo/Diether Endlicher)-- A big sign indicates the entrance to the headquarters of Germany's foreign intelligence agency (BND) in Pullach near Munich, southern Germany, Friday, Oct.17, 2003. (AP Photo/Diether Endlicher)

Федеральной разведке грозит новый скандал 12.05.2006

Немецкая разведслужба вела слежку за журналистами ведущих изданий ФРГ, говорится в докладе, представленном комитету бундестага по контролю за спецслужбами. Его автор назвал деятельность BND "однозначно неправомерной".