Комитет бундестага по контролю за деятельностью спецслужб

Меркель пока не будет передавать бундестагу списки "селекторов" АНБ

ФРГ консультируется с США о сотрудничестве спецслужб, после чего будет принято решение о передаче списков в бундестаг. По поводу шпионского скандала возможны разногласия в правящей в Германии "большой коалиции".