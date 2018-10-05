Комиссия спортсменов WADA в шоке от решения восстановить членство РУСАДА

Член Комиссии спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) Виктория Аггар резко раскритиковала решение WADA о восстановлении членства Российского антидопингового агентства РУСАДА."Я и многие другие спортсмены разочарованы решением WADA изменить собственные правила ради того, чтобы подстроиться под Россию", - написала паралимпийская медалистка в открытом письме президенту WADA Крейгу Риди, обнародованном в субботу, 6 октября.

WADA в сентябре отменила дисквалификацию России несмотря на то, что эта страна официально не признала доклад Макларена о государственной программе допинга в российском спорте и не обеспечила экспертам агентства доступ к своим лабораториям.

"Терпение спортсменов на исходе"

Аггар призвала WADA обнародовать список российских спортсменов, участвовавших в государственной допинговой программе. "Мы, чистые спортсмены, хотим знать, сколько их и какие виды спорта они представляют", - указала она. Призерка Паралимпиады также призвала Риди сообщить, какие меры приняты против тех лиц, которые замешаны в допинговом скандале наряду со спортсменами.

Виктория Аггар констатировала, что, помимо нее самой, большинство спортсменов "абсолютно озадачены и в шоке" от отсутствия информации после того, как были выдвинуты обвинения против семерых сотрудников российского ГРУ, на которых возлагается ответственность за кибератаки против WADA и других спортивных организаций в 2016 году. "Терпение атлетов на исходе из-за нежелания WADA отстаивать интересы чистого спорта", - предупредила медалистка Паралимпиады.

В середине сентября независимая комиссия WADA по контролю за соблюдением антидопинговых правил (CRC) неожиданно рекомендовала WADA восстановить членство РУСАДА после трехлетней дисквалификации. Только за три дня до этого создавалось впечатление, что CRC, наоборот, рекомендует оставить дисквалификацию в силе. В знак протеста против решения CRC представитель спортсменов в этой комиссии Бекки Скотт вышла из ее состава.

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