Комиссар ЕС по вопросам юстиции добивается освобождения Олега Сенцова

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Юрова обратилась к российскому министру юстиции Александру Коновалову с призывом незамедлительно освободить украинского режиссера Олега Сенцова, продолжающего голодовку в российской колонии. "Я прошу вас пересмотреть это дело из гуманитарных соображений и с учетом международных обязательств России в вопросах прав человека", - говорится в письме чешского политика, выдержки из которого были во вторник, 18 сентября,опубликованы порталом Politico.

Одновременно Юрова призвала Москву допустить к Сенцову, пока он не освобожден, представителей украинских властей, включая омбудсмена. Кроме того, к режиссеру необходимо пропустить независимую команду врачей, которые должны убедиться в адекватном к нему отношении в соответствии с рекомендациями Европейского суда по правам человека, считает еврокомиссар.

Рада выдвинула Сенцова на Нобелевскую премию мира

Между тем Олег Сенцов вновь выдвинут на получение Нобелевской премии мира. 18 сентября Верховная рада Украины предложила кандидатуру режиссера, отбывающего наказание в России. За это решение проголосовали 245 украинских депутатов.

"Олег Сенцов в течение всего периода незаконного содержания под стражей (4 года), рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного, ненасильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека", - говорится в парламентском обращении, которое спикер Рады Андрей Парубий направит Норвежскому Нобелевскому комитету.

В августе текущего года бывший президент Польши Лех Валенса также выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира.

20 лет лишения свободы

Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного Россией полуострова Крым террористического сообщества. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.

В Москве и других городах неоднократно проходили акции в поддержку Сенцова. Российские и зарубежные деятели культуры выступали с требованиями освободить режиссера и других политических заключенных.

15 августа комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе отклонила два прошения о помиловании режиссера - от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Сенцов должен сам обратиться с прошением о помиловании.

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