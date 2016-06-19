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Volkswagen намерен значительно сократить количество выпускаемых моделей. Это может стать кардинальной сменой стратегии крупнейшего в Европе автоконцерна.
Шведы, а также их соседи из других северных стран, предпочтение отдают тяжёлым лимузинам и комби. Кроме того, такие машины пользуются спросом в Соединённых Штатах...
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