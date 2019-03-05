 Командующий войсками США в Европе встревожен ростом военной мощи России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.03.2019

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Мир

Командующий войсками США в Европе встревожен ростом военной мощи России

Генерал Скапаротти назвал Россию главной угрозой стабильности в Европе. Командующий силами НАТО в Европе призвал усилить боевую мощь для противостояния российской военной угрозе.

Российские войска на учениях

Российские войска на учениях

США должны усилить боевую мощь, чтобы эффективно противостоять росту российской военной угрозы в Европе и во всем мире. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кертис Скапаротти, выступая с речью на заседании Комитета по делам вооруженных сил Сената США во вторник, 5 марта.

Скапаротти назвал Россию главной угрозой стабильности на европейском континенте. Он выразил недовольство силами сдерживания, находящимися в распоряжении США в Европе на данный момент, и призвал Вашингтон увеличить свой военный контингент в этом регионе.

По словам Скапаротти, он особенно обеспокоен недостаточными возможностями в сфере разведки и мониторинга, а также сокращением военного преимущества НАТО в открытом море. "Я попросил еще два эсминца", - сказал генерал законодателям, подчеркнув, что увеличение сил флота критически необходимо для сохранения преимущества на море на фоне модернизации и роста российского ВМФ. В этой связи Скапаротти напомнил об увеличении числа российских подводных лодок у берегов Европы и в других регионах.

"Европа остается в фокусе внимания Кремля"

"Москва стремится усилить свое влияние на страны, расположенные вдоль периферии, разрушить солидарность в НАТО и подорвать международный порядок", - констатировал американский генерал. Он указал, что Россия также усиливает влияние в Азии, в частности, в Сирии и Афганистане.

Контекст

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НАТО не желает нового ядерного оружия в Европе. Для этого она должна договариваться с Россией, хотя пока и не знает как, считает Бернд Ригерт. (14.02.2019)

Скапаротти сообщил сенаторам, что американские военные тесно сотрудничают с европейскими союзниками, включая Польшу, Румынию, Болгарию и государства Балтии, в сфере создания потенциала для отражения возможной российской агрессии.

Генерал отметил, что в Пентагоне рассматривают новые варианты оказания поддержки Украине, которая, как он заявил, уже стала жертвой российской агрессии. По словам Скапаротти, Киеву уже оказана военная помощь в основном нелетального характера на общую сумму в 1 млрд долларов. По заявлению американского генерала, теперь США могут передать Украине снайперское вооружение, боеприпасы и морские боевые системы.

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    Автор: Михаил Бушуев


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