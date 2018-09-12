Командир МКС отрицает причастность астронавтов США к порче "Союза"

Командир МКС Эндрю Фьюстел заявил, что американцы не причастны к повреждению космического корабля "Союз МС-09". Астронавт NASA сказал это в интервью телеканалу ABC News в среду, 12 сентября. "Могу с уверенностью сказать, что экипаж не имеет никакого отношения к этому. Я считаю постыдным, что кто-то тратит время на предположения, что члены команды на орбите были вовлечены в это", - отметил Фьюстел. Он добавил, что экипаж своевременно обнаружил и ликвидировал повреждение.
Роскосмос подозревает американцев?
В среду утром стало известно, что Роскосмос подозревает американцев в разгерметизации корабля "Союз". По информации газеты "Коммерсант", такую версию выдвинула специальная комиссия ведомства. Американцы якобы пытались добиться таким образом досрочной посадки на Землю из-за болезни одного из членов экипажа, который смог бы дома продолжить полноценное лечение.
По словам источника издания, в случае острой медицинской необходимости американцам пришлось бы оплачивать новый рейс на МКС. В настоящий момент Роскосмос продолжает расследование.
Рогозин против "распространения домыслов"
"Распространение домыслов и слухов вокруг произошедшего на МКС не помогает работе экспертов Роскосмоса и направлено на подрыв товарищеских отношений в коллективе космической станции. До завершения работы специальной комиссии Роскосмоса любые утверждения со ссылкой на "источники" неприемлемы", - написал глава ведомства Дмитрий Рогозин в своем Facebook.
Утечка воздуха на МКС была обнаружена 30 августа, ее вызвала микротрещина размером около 1,5 миллиметра в обшивке бытового отсека корабля "Союз МС-09". Дыру заделали герметиком. В СМИ также фигурируют такие версии, как попадание микрометеорита и брак при производстве отсека.
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Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
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Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
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Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина