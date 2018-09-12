Командир МКС отрицает причастность астронавтов США к порче "Союза"

Командир МКС Эндрю Фьюстел заявил, что американцы не причастны к повреждению космического корабля "Союз МС-09". Астронавт NASA сказал это в интервью телеканалу ABC News в среду, 12 сентября. "Могу с уверенностью сказать, что экипаж не имеет никакого отношения к этому. Я считаю постыдным, что кто-то тратит время на предположения, что члены команды на орбите были вовлечены в это", - отметил Фьюстел. Он добавил, что экипаж своевременно обнаружил и ликвидировал повреждение.

Роскосмос подозревает американцев?

В среду утром стало известно, что Роскосмос подозревает американцев в разгерметизации корабля "Союз". По информации газеты "Коммерсант", такую версию выдвинула специальная комиссия ведомства. Американцы якобы пытались добиться таким образом досрочной посадки на Землю из-за болезни одного из членов экипажа, который смог бы дома продолжить полноценное лечение.

По словам источника издания, в случае острой медицинской необходимости американцам пришлось бы оплачивать новый рейс на МКС. В настоящий момент Роскосмос продолжает расследование.

Рогозин против "распространения домыслов"

"Распространение домыслов и слухов вокруг произошедшего на МКС не помогает работе экспертов Роскосмоса и направлено на подрыв товарищеских отношений в коллективе космической станции. До завершения работы специальной комиссии Роскосмоса любые утверждения со ссылкой на "источники" неприемлемы", - написал глава ведомства Дмитрий Рогозин в своем Facebook.

Утечка воздуха на МКС была обнаружена 30 августа, ее вызвала микротрещина размером около 1,5 миллиметра в обшивке бытового отсека корабля "Союз МС-09". Дыру заделали герметиком. В СМИ также фигурируют такие версии, как попадание микрометеорита и брак при производстве отсека.

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