 Командир МКС отрицает причастность астронавтов США к порче ″Союза″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.09.2018

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Мир

Командир МКС отрицает причастность астронавтов США к порче "Союза"

Астронавт NASA Эндрю Фьюстел назвал "постыдными" такие предположения. По его словам, экипаж станции своевременно обнаружил и ликвидировал повреждение на корабле.

Международная космическая станция

Командир МКС Эндрю Фьюстел заявил, что американцы не причастны к повреждению космического корабля "Союз МС-09". Астронавт NASA сказал это в интервью телеканалу ABC News в среду, 12 сентября. "Могу с уверенностью сказать, что экипаж не имеет никакого отношения к этому. Я считаю постыдным, что кто-то тратит время на предположения, что члены команды на орбите были вовлечены в это", - отметил Фьюстел. Он добавил, что экипаж своевременно обнаружил и ликвидировал повреждение.

Роскосмос подозревает американцев?

В среду утром стало известно, что Роскосмос подозревает американцев в разгерметизации корабля "Союз".  По информации газеты "Коммерсант", такую версию выдвинула специальная комиссия ведомства. Американцы якобы пытались добиться таким образом досрочной посадки на Землю из-за болезни одного из членов экипажа, который смог бы дома продолжить полноценное лечение.

Контекст

После обнаружения микротрещины на "Союзе МС-09", а затем и на МКС зафиксирована утечка воздуха. "Роскосмос" создал спецкомиссию, а экипаж заклеил трещину и ищет долгосрочное решение проблемы. (30.08.2018)

Заявление Дональда Трампа о создании US Space Command никак не повлияет на процесс мирного освоения космоса. Милитаризация же неизбежна и началась уже давно, считает Фабиан Шмидт. (15.08.2018)

По словам источника издания, в случае острой медицинской необходимости американцам пришлось бы оплачивать новый рейс на МКС. В настоящий момент Роскосмос продолжает расследование.

Рогозин против "распространения домыслов"

"Распространение домыслов и слухов вокруг произошедшего на МКС не помогает работе экспертов Роскосмоса и направлено на подрыв товарищеских отношений в коллективе космической станции. До завершения работы специальной комиссии Роскосмоса любые утверждения со ссылкой на "источники" неприемлемы", - написал глава ведомства Дмитрий Рогозин в своем Facebook.

Утечка воздуха на МКС была обнаружена 30 августа, ее вызвала микротрещина размером около 1,5 миллиметра в обшивке бытового отсека корабля "Союз МС-09". Дыру заделали герметиком. В СМИ также фигурируют такие версии, как попадание микрометеорита и брак при производстве отсека.

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