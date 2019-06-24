Командировки депутатов бундестага: цены, бонусы и привилегии

О мобильности немецких парламентариев позаботились еще составители Основного закона - конституции Германии. В 48 статье там записано, что депутаты бундестага "имеют право бесплатно пользоваться всеми государственными транспортными средствами". Правда, "государственное транспортное средство" в Германии осталось теперь только одно - железнодорожный концерн Deutsche Bahn.

Первым классом в поездах Deutsche Bahn

В самом начале легислатурного периода администрация бундестага выдает всем избранным в его состав депутатам специальный годовой проездной билет. Билет позволяет бесплатно ездить в вагонах первого класса, но только в поездах Deutsche Bahn.

Поезд Deutsche Bahn на вокзале в Кельне

Если поезд принадлежит частной железнодорожной компании, которые тоже есть в Германии, то за билет надо платить. Позднее при расчете за командировку деньги депутату вернут. То же самое касается авиабилетов и спальных вагонов, если утвержденная заранее командировка предполагает перелет на самолете или поездку ночным поездом.

Служебные поездки по своему избирательному округу депутат оплачивает сам - из тех средств, которые ему дополнительно к зарплате выплачивают на парламентскую деятельность. Исключение составляет опять же Deutsche Bahn. В 2012 году на поездах концерна немецким парламентариям разрешили ездить где и сколько угодно, в том числе, и по личным делам.

Для поездок по Берлину депутат может вызвать машину из автопарка бундестага, но индивидуально за каждым членом парламента автомобили не закреплены. Автомобилями народные избранники пользуются по-разному. В парламентском квартале столицы очень часто можно видеть депутатов в строгих костюмах - и на велосипедах. Для некоторых из них это стало даже нормой.

Индивидуальные бонусы депутата - в общий котел

Несколько лет назад в Германии разразился шумный скандал. Выяснилось, что некоторые депутаты использовали собранные в ходе служебных перелетов бонусы в личных целях - вместе с семьями летали в отпуск.

В салоне бизнес-класса самолета авиакомпании Lufthansa

Индивидуальные бонусы депутаты продолжают накапливать до сих пор. Но, по договоренности бундестага с авиакомпанией Lufthansa, теперь бонусы, полученные в ходе служебного перелета одним парламентарием, могут быть задействованы для приобретения авиабилета для другого. Таким образом, сообщает на своем депутатском сайте социал-демократ Флориан Пронольд (Florian Pronold), зачастую финансируются зарубежные поездки депутатов.

За границу немецкий парламентарий имеет право летать бизнес-классом, причем, не важно, о какой продолжительности полета идет речь. Правда, при заказе авиабилета он должен выбрать ту авиакомпанию, которая предлагает наиболее выгодные цены на места в салоне бизнес-класса.

Номера в гостиницах депутаты сами не заказывают, рассказал корреспонденту DW представитель фракции либеральной Свободной демократической партии Германии Ульрих Лехте (Ulrich Lechte). Эту работу, по его словам, как правило, берут на себя сотрудники немецких посольств в тех или иных странах, руководствуясь при этом соображениями целесообразности.

Сколько стоит командировка одного депутата бундестага?

Если покопаться в онлайн-недрах бундестага, то можно найти некоторые сведения о зарубежных поездах немецких депутатов. Так, в отчете за ноябрь 2017 года (более свежих данных на этот счет нет) указано, что за период с 1 октября 2015 года до 30 сентября 2017 года немецкие парламентарии совершили в общей сложности 1275 зарубежных поездок.

Из них было 155 командировок по линии профильных комитетов, 10 - в составе официальных делегаций под руководством председателя бундестага или одного из членов президиума, 32 поездки от парламентских групп. Кроме того, говорится далее в отчете, 65 раз в индивидуальные зарубежные командировки ездили члены президиума и 825 раз - отдельные парламентарии. Плюс - 188 поездок на международные конференции, заседания межпарламентских ассамблей и в качестве наблюдателей на выборы.

На все эти зарубежные командировки бундестаг потратил в общей сложности 7,18 миллиона евро. Если пересчитать эту сумму на каждую служебную поездку, то выходит, что одна командировка депутата обходится в среднем примерно в 5600 евро.

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