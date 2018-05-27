 Команда немецкого тренера выиграла Лигу чемпионов | Новости из Германии о Германии | DW | 01.06.2019

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Германия

Команда немецкого тренера выиграла Лигу чемпионов

В 2013 году "Боруссия" под руководством Юргена Клоппа проиграла в финале Лиги чемпионов. С "Ливерпулем" ему со второй попытки удалось завоевать трофей.

Юрген Клопп с футболистами празднует победу

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" под руководством немецкого тренера Юргена Клоппа (Jürgen Klopp) в субботу, 1 июня, победил клуб "Тоттенхэм" и таким образом в шестой раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Только "Милан" и "Реал" выигрывали Лигу чемпионов чаще, чем "Ливерпуль", - итальянский клуб 7 раз, а испанский 13 раз.

Контекст

Показав красивый футбол, "Боруссия" из Дортмунда в прошлом сезоне сенсационно выиграла чемпионат Германии. Самоотверженности и страсти требует от своих подопечных тренер "желто-черных" Юрген Клопп и в новом сезоне. (03.08.2011)

Срок действия контракта Клоппа с "Ливерпулем" официально не называется. Ранее Клопп в течение 7 лет возглавлял дортмундскую "Боррусию". (08.10.2015)

Финальный матч турнира прошел в Мадриде на стадионе "Ванда метрополитано" и завершился со счетом 2:0. Голы забили Мохаммед Салах (с пенальти, который был назначен на 25-й секунде игры) и Дивок Ориги.

Летом 2015 года Юрген Клопп ушел в "Ливерпуль" из дортмундской "Боруссии", которую тренировал на протяжении семи лет. В финальном матче розыгрыша Лиги чемпионов 2012/13 годов "Боруссия" Клоппа уступила своему вечному сопернику - мюнхенской "Баварии". В 2018 году "Ливерпуль" проиграл в финале Лиги чемпионов "Реалу".

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    Автор: Ефим Шуман


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