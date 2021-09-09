Команда Навального откажется от сбора личных данных для "Умного голосования"

Команда политика Алексея Навального откажется от сбора любых персональных данных участников проекта "Умное голосование". Об этом заявил в эфире "Дождя" в среду вечером, 8 сентября, бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. "Мы вообще стараемся постепенно и в дальнейшем будем продолжать эту политику отказа от сбора любых персональных данных, понимая уровень угроз, который сейчас существует", - подчеркнул Жданов.

Мобильное приложение и телеграм-боты команды Навального

В последнее время команда Навального развивала мобильное приложение "Навальный" и Telegram-боты именно для того, чтобы уйти от системы сбора электронных адресов, отметил Жданов. Он объяснил это решение поступающими угрозами и визитами полиции к тем сторонникам Навального, чьи данные попали в интернет.

При этом, подчеркнул экс-директор ФБК, люди не просят удалить их данные из баз данных и не обращаются за юридической помощью, хотя команда Навального готова ее предоставить.

Визиты полиции и письма с угрозами

В августе полиция в Москве и других городах России стала массово обзванивать и приходить домой к тем сторонникам оппозиционера, чьи адреса попали в слитую в интернет базу данных "Умного голосования". По подсчетам "ОВД-инфо", полиция опросила не менее 1,4 тысячи человек в 11 регионах.

Зрители канала "Дождь" сообщали, что получают письма с угрозами уголовного преследования из-за регистрации в системе "Умного голосования". Авторы сообщений пишут, что авторы писем знают места жительства адресатов и представляются членами Национально-освободительного движения. В НОД причастность к рассылке угроз отрицают.

База с адресами электронной почты людей, зарегистрировавшихся на сайте "Свободу Навальному!", попала в открытый доступ в апреле. В команде Навального попросили прощения за утечку, признав, что база подлинная. Активисты заявили, что к утечке причастен Федор Горожанко, который работал в ФБК в 2016-2019 годах. Горожанко отрицал свою причастность.

Смотрите также: