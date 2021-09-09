 Команда Навального откажется от сбора личных данных для ″Умного голосования″ | Новости из Германии о России | DW | 09.09.2021

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Россия

Команда Навального откажется от сбора личных данных для "Умного голосования"

Команда Алексея Навального откажется от сбора персональных данных сторонников для проекта “Умное голосование”. Активисты приняли такое решение ради безопасности своих сторонников.

Один из митингов в Москве перед региональными выборами в 2019 году

Один из митингов в Москве перед региональными выборами в 2019 году

Команда политика Алексея Навального откажется от сбора любых персональных данных участников проекта "Умное голосование". Об этом заявил в эфире "Дождя" в среду вечером, 8 сентября, бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. "Мы вообще стараемся постепенно и в дальнейшем будем продолжать эту политику отказа от сбора любых персональных данных, понимая уровень угроз, который сейчас существует", - подчеркнул Жданов.

Мобильное приложение и телеграм-боты команды Навального

В последнее время команда Навального развивала мобильное приложение "Навальный" и Telegram-боты именно для того, чтобы уйти от системы сбора электронных адресов, отметил Жданов. Он объяснил это решение поступающими угрозами и визитами полиции к тем сторонникам Навального, чьи данные попали в интернет. 

При этом, подчеркнул экс-директор ФБК, люди не просят удалить их данные из баз данных и не обращаются за юридической помощью, хотя команда Навального готова ее предоставить.

Визиты полиции и письма с угрозами

В августе полиция в Москве и других городах России стала массово обзванивать и приходить домой к тем сторонникам оппозиционера, чьи адреса попали в слитую в интернет базу данных "Умного голосования". По подсчетам "ОВД-инфо", полиция опросила не менее 1,4 тысячи человек в 11 регионах.

Зрители канала "Дождь" сообщали, что получают письма с угрозами уголовного преследования из-за регистрации в системе "Умного голосования". Авторы сообщений пишут, что авторы писем знают места жительства адресатов и представляются членами Национально-освободительного движения. В НОД причастность к рассылке угроз отрицают.

База с адресами электронной почты людей, зарегистрировавшихся на сайте "Свободу Навальному!", попала в открытый доступ в апреле. В команде Навального попросили прощения за утечку, признав, что база подлинная. Активисты заявили, что к утечке причастен Федор Горожанко, который работал в ФБК в 2016-2019 годах. Горожанко отрицал свою причастность.

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