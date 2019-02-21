 Колумбия распорядилась отвести грузовики с гумпомощью от границ Венесуэлы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.02.2019

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Мир

Колумбия распорядилась отвести грузовики с гумпомощью от границ Венесуэлы

"Мирный" караван грузовиков из Колумбии был остановлен по приказу Мадуро, заявил глава колумбийского МИД. Он обвинил Каракас в нарушениях прав человека.

Жители Венесуэлы на одном из грузовиков с гуманитарной помощью, 23 февраля 2019 г.

Жители Венесуэлы на одном из грузовиков с гуманитарной помощью, 23 февраля 2019 г.

Правительство Колумбии в субботу, 23 февраля, отдало приказ о возвращении грузовиков с гуманитарной помощью для Венесуэлы. "Мирный" караван грузовиков был остановлен по приказу главы Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил глава колумбийского МИД Карлос Ольмес Трухильо. В результате беспорядков, вспыхнувших на границе двух стран, 37 человек были доставлены в больницы, добавил министр. Он обвинил правительство в Каракасе в нарушениях прав человека. Ранее о колонне грузовиков с гуманитарной помощью объявил самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Контекст

В интервью DW временный президент Венесуэлы обвинил режим Мадуро в гуманитарном кризисе в стране и призвал военных не препятствовать доставкам международной гуманитарной помощи. (12.02.2019)

Кремль будет до последнего помогать режиму Мадуро, какими бы ни были последствия для России, считает Константин Эггерт. (01.02.2019)

В выходные дни обстановка в Венесуэле накалилась. Военные и спецслужбы старались предотвратить, чтобы гуманитарная помощь из Колумбии и Бразилии попала через границы. Военные отряды, подконтрольные главе Колумбии Николасу Мадуро, применили слезоточивый газ. В результате грузовикам с гуманитарной помощью не удалось попасть в Венесуэлу.

Сотрудники органов безопасности бегут из Венесуэлы

При этом, по сообщениям колумбийских миграционных ведомств, около 60 представителей венесуэльских спецслужб дезертировали, перейдя государственную границу. Изначально источники в Колумбии сообщали о двух полицейских и одиннадцати солдатах, бежавших на территорию Колумбии.

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    Автор: Александра Елкина


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