 Колумбия может признать Палестину независимым государством | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.08.2018

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Мир

Колумбия может признать Палестину независимым государством

Предыдущее правительство Колумбии за несколько дней до передачи полномочий признало Палестину в качестве независимого государства. Новый кабмин в Боготе может пересмотреть это решение.

Палестинский флаг

Колумбия признала Палестину в качестве "свободного, независимого и суверенного государства". Об этом в среду, 8 августа, сообщает агентство AFP со ссылкой на письмо колумбийского министерства иностранных дел.

Контекст

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Эту информацию подтвердили и в палестинском представительстве в Боготе, передает агентство dpa. Письмо с подтверждением признания Палестины датировано 3 августа, то есть это решение было принято предыдущим правительством Колумбии под руководством президента Хуана Мануэля Сантоса. 7 августа на посту главы государства его сменил Иван Дуке.

Новое правительство может пересмотреть признание Палестины

Новое правительство Колумбии может пересмотреть решение о признании Палестины в качестве независимого государства. "Учитывая возможные недочеты в том, каким образом было принято это решение прежним президентом, правительство тщательно изучит его последствия и будет поступать в соответствии с международным правом", - заявил новый глава колумбийского МИД Карлос Ольмес.

Палестину в качестве независимого государства признали более 130 стран мира, включая Россию и ряд стран Евросоюза. В то же время, например, Германия, Израиль и США не делают этого. Они придерживаются позиции, что сначала должны быть завершены мирные переговоры между палестинцами и израильтянами, отмечает dpa.

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