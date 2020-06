Колонка газеты taz с критикой полиции вызвала скандал в Германии

Главный редактор немецкой газеты левого направления Die Tageszeitung (taz) Барбара Юнге (Barbara Junge) выразила сожаление в связи с ситуацией вокруг авторской колонки, в которой одна из журналисток этого издания критикует полицию. "Сатире прощается почти все - даже неудачный подбор слов. Но называть людей, вне зависимости от их профессии, мусором, - это в корне противоречит самовосприятию taz, которая ориентируется на ценности более гуманного общества", - написала Юнге в обращении к читателям, опубликованном в субботу, 20 июня.

Главред поясняет, что при чтении одного из абзацев материала Хенгаме Ягобифары (Hengameh Yaghoobifarah)возникает впечатление, что полицейские приравниваются к мусорным отходам. "Если колонка, какой бы сатирической они ни была, может быть понята таким образом", то она неудачная, "мне жаль", продолжила Юнге. Чтобы "загладить конфликт", редакция решила опубликовать ряд материалов, посвященных разбору колонки Ягобифары, а также границам дозволенного вtaz и журналистике в целом. При этом будут представлены различные точки зрения, пообещала Юнге.

В авторской колонке "All cops are berufsunfähig", опубликованной 15 июня, Ягобифара рассуждает о том, кем могли бы работать полицейские, если бы полиция была отменена. Название статьи, которое можно перевести как "Все копы профнепригодны", отсылает к аббревиатуре ACAB, которую расшифровывают как "All Cops Are Bastards" - "Все копы ублюдки". "Навскидку мне приходит в голову только один подходящий вариант: мусорный полигон. Не в качестве мусорщиков, у которых есть ключи от домов, а на свалке, где они действительно окружены только отходами. Среди подобных себе они определенно чувствуют себя лучше всего", - пишет журналистка.

Профсоюз полиции обвинил taz в разжигании розни

Профсоюз немецкой полиции подал заявление в отношении taz, обвинив газету в разжигании розни. Кроме того, в Германский совет по прессе к 16 июня было подано уже около 50 жалоб на колонку. Начальство полиции Берлина разослало сотрудникам письмо, информирующее о материале Ягобифары.

Генсекретарь Христианско-социального союза (ХСС), образующего правящую коалицию вместе с Христианско-демократическим союзом (ХДС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ), Маркус Блуме (Markus Blume) назвал Ягобифару "уродливой мордой полных ненависти левых". Позднее запись с этим заявлением была удалена из микроблога ХСС в Twitter, но скриншот опубликовали СМИ. 18 июня Блуме извинился за форму, в которой он выразил свою критику, пояснив, что сама критика была верной.

Главред taz отметила, что редакция беспокоится за журналистку, так как та "стала мишенью для травли".

