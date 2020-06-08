Коллекция нацистского арт-дилера: кому достанутся картины?

Несколько лет искусствоведы, историки и реставраторы выясняли происхождение произведений искусства, тайно хранившихся у сына нацистского арт-дилера. Что удалось узнать?
На след собрания, сегодня известного под названием "коллекция Гурлитта", напали случайно. В сентябре 2010 года таможенники обнаружили у пассажира поезда Цюрих-Мюнхен Корнелиуса Гурлитта (Cornelius Gurlitt) большую незадекларированную сумму денег. Выяснилось, что Гурлитт получил ее за продажу картин, причем происхождение некоторых из них - так скажем, не совсем ясное.
Произвели обыск в квартире Гурлитта в Мюнхене, позже - в другой его квартире в Зальцбурге. Нашли около 1500 картин, графических листов, скульптур, среди которых были работы Пикассо, Ренуара, Шагала... Выяснилось, что все это собрал отец Корнелиуса, один из доверенных арт-дилеров "третьего рейха" Хильдебранд Гурлитт (Hildebrand Gurlitt). Причем, некоторые из произведений искусства были до этого конфискованы нацистами из музеев, а какие-то проданы владельцами-евреями. Из музейных работ большинство относилось к модернистским направлениям, которые национал-социалисты окрестили "дегенеративными". Часть "недостойных" произведений они уничтожали, часть - продавали. Хильдебранд Гурлитт, отец Корнелиуса, занимался продажей.
Награбленное искусство возвращают наследникам
То, что произведения искусства десятки лет были спрятаны от людей, просто потрясло немцев. И вдвойне шокировало то, что речь шла фактически о грабеже. Некоторые артефакты удалось довольно быстро идентифицировать. Наследникам владельцев уже возвращены, в частности, полотна Анри Матисса, Тома Кутюра, Камиля Писсарро, Поля Синьяка и другие, фактически экспроприированные во времена "третьего рейха".
Судьбой большинства других произведений занялся специальный исследовательский Центр по поиску произведений искусства, утраченных или украденных во времена национал-социализма (Deutsches Zentrum Kulturgutverluste). Сейчас это учреждение обнародовало некоторые итоги своей работы.
Хотя итоги предварительные, но некоторые немецкие журналисты уже называют их разочаровывающими. Дело в том, что к "однозначно награбленным" нацистами искусствоведы и историки отнесли лишь 14 произведений. Происхождение еще 1057 картин, графических листов и скульптур из "собрания Гурлитта" (из них немногим меньше половины относится к так называемому - по идеологической характеристике нацистов - "дегенеративному искусству") так и не удалось выяснить до конца. Среди них - шедеврыБрейгеля, Кранаха, Сезанна, Шагала...
Как найти владельцев картин из "собрания Гурлитта"?
Почему это оказалось так трудно? Дело не только в том, что прошло очень много времени, утеряны документы, умерли бывшие владельцы и очевидцы. Часто факт купли-продажи формально имел место, но владельцев-евреев фактически шантажом вынуждали продавать картины очень дешево. Как это доказать сегодня? Кроме того, значительное количество работ из "коллекции Гурлитта" было изъято не у частных владельцев, а уже позже - из музеев, то есть артефакты уже находились в общественном достоянии.
В своем докладе Центр по поиску произведений искусства, конфискованных нацистами, подробно описал, с какими проблемами столкнулись эксперты, пытаясь выяснить происхождение отдельных работ. Так, например, с обратной стороны пастели Клода Моне были наклеены плотные бумажные "заплатки" и реставратору пришлось потрудиться, чтобы убрать их - в надежде, что под ними обнаружится печать владельца или антикварного магазина. Работа оказалась напрасной: ничего найти не удалось.
А рисунки немецкого импрессиониста Макса Либермана (Max Liebermann) вообще когда-то переклеили на картон. Увидеть, есть ли что-то на обратной стороне листов, невозможно: есть опасность повредить рисунки. Так они и остались в разделе "Невыясненное происхождение".
Судьбы картин и судьбы жертв нацизма
В свое время в ходе обыска удалось найти и конфисковать архив Хильдебранда Гурлитта, с которым также работают уже много лет. Но он фрагментарен и не всегда точен. Так, в ходе исследований удалось выяснить, что некоторые работы из его коллекции даже являются фальшивками: например, те, что предписывались Шагалу, Родену и Оноре Домье. Хотя известно, что картиной "Дон-Кихот и Санчо Панса" из собрания Гурлитта, которая приписывалась Домье, и отец, и сын Гурлитты очень гордились.
Итоги исследований Центра по поиску произведений искусства - это и человеческие судьбы. Рассказ о бывших владельцах произведений искусства - это рассказ о жертвах нацизма. Искусствоведам пришлось заниматься и историческими расследованиями, кропотливо собирая факты 80-летней давности. Многие эти факты подробно описаны в докладе Центра.
Дом Корнелиуса Гурлитта в Зальцбурге. Здесь, как и в квартире в Мюнхене, хранились произведения искусства
Поразительна, например, судьба картины французского художника XIX века Тома Кутюра "Портрет молодой женщины" и ее владельца, французского политика еврейского происхождения, депутата и министра Жоржа Манделя. Мандель был арестован после того, как немцы оккупировали Францию. Коллаборационистский режим Виши приговорил его к пожизненному заключению. Он сидел во французских тюрьмах, позже - в Заксенхаузене и Бухенвальде. В июле 1944 года его расстреляли.
"Портрет молодой женщины" (заглавное фото) вместе с другими картинами, конфискованными у французских евреев, увезли в нацистскую Германию. Искусствоведам удалось найти даже документы фирмы, которая упаковывала и перевозила произведения искусства. Но главным свидетельством оказалась перепись картин в квартире Манделя и свидетельство его гражданской жены. Среди "особых примет" портрета она назвала крошечную (2-3 миллиметра) дырочку на холсте, которую реставратору удалось залатать. И как раз эту самую дырочку обнаружили на картине Кутюра из "собрания Гурлитта". Полотно вернули наследникам Манделя.
Что будет с работами из "собрания Гурлитта"?
Формально произведения искусства из "собрания Гурлитта" принадлежат сейчас Художественному музея Берна: Корнелиус Гурлитт, обиженный на власти Германии, завещал все швейцарцам. Но поиски возможных законных владельцев ведутся экспертами из разных стран, причем будут вестись и дальше, только, может быть, не в таких масштабах.
Кроме того, Художественный музей Берна сейчас сам волен решать, что делать с этими работами, даже если Хильдебранд Гурлитт когда-то приобрел их законным путем, - например, вернуть тем немецким музеям, из которых когда-то было изъято "дегенеративное искусство". И самое главное: эти картина, скульптуры, гравюры, рисунки стали доступны широкой публике, они выставляются - как в Берне, так и в Берлине.
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