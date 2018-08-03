Коллегу находящегося в СИЗО ученого Виктора Кудрявцева тоже обвинили в госизмене

Лефортовский суд Москвы в среду, 5 июня, избрал меру пресечения сотруднику Московского физико-математического института (МФТИ) Роману Ковалеву - ученику и коллеге ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене. Ковалеву также предъявлено обвинение в госизмене, он останется под стражей до 5 августа.

Сын Кудрявцева Ярослав в беседе с "Коммерсантом" отметил, что Ковалев был ближайшим сотрудником его отца, в частности в проекте с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики Ковалев был подчиненным Кудрявцева, "можно сказать, его учеником". Затем Виктор Кудрявцев стал научным сотрудником Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), а Ковалев возглавил Центр теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаш.

По словам Ярослава Кудрявцева, после задержания его отца Ковалева вызывали на допросы, он избегал общения с родственниками задержанного. Ранее следствие предлагало Кудрявцеву дать показания в отношении Ковалева.

В чем обвиняют Виктора Кудрявцева

Виктору Кудрявцеву 75 лет, 48 из которых он проработал в космической отрасли, в частности много лет - ЦНИИмаш, головном НИИ "Роскосмоса". Ученого задержали в его квартире 20 июля. По версии следствия, он передавал спецслужбам стран НАТО секретную информацию об использовании гиперзвуковых технологий при разработке боевых ракетных комплексов "Авангард" и "Кинжал", которые в марте 2018 года представил в своем послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин. В ФСБ полагают, что для передачи секретных сведений ученый прикрывался сотрудничеством с бельгийским Фон Кармановским институтом.

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