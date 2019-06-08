 Коллеги Ивана Голунова обещают завершить начатое им расследование | Новости из Германии о России | DW | 09.06.2019

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Россия

Коллеги Ивана Голунова обещают завершить начатое им расследование

Последнее журналистское расследование Ивана Голунова завершат его коллеги и журналисты из других изданий, сообщил главный редактор "Медузы" Иван Колпаков. Голунов заявил на суде, что получал угрозы из-за своей работы.

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве 8 июня 2019 года

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве 8 июня 2019 года

Журналистское расследование, которым занимался корреспондент "Медузы" Иван Голунов, перед тем как его задержали, завершат его коллеги и журналисты других изданий. Об этом заявил главный редактор "Медузы" Иван Колпаков вечером в субботу, 8 июня.

В тот же день он сообщил на сайте издания, что у редакции есть подозрения, кто именно может стоять за преследованиями Голунова, в невиновности которого его коллеги уверены на 100 процентов. Колпаков уточнил, что, по данным редакции, "речь идет не о московской мэрии".

Угрозы Ивану Голунову

Контекст

Журналиста-расследователя Ивана Голунова официально обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Голунов свою вину отрицает. (08.06.2019)

Российские власти должны гарантировать проведение прозрачного расследования, отметили в ОБСЕ. Три тысячи журналистов подписали письмо с требованием освободить Ивана Голунова. (08.06.2019)

"На протяжении как минимум 13 последних месяцев Иван Голунов получал угрозы от героев еще не вышедшего текста. За пару часов до задержания Иван сдал этот текст своему редактору Алексею Ковалеву - вот такие они удачливые люди (оба)", - написал Колпаков.

При этом редакция отказалась сообщать подробности, "чтобы не навредить Ване". Ранее на заседании суда Голунов рассказал коллегам, что ему поступали угрозы в связи с его текущим расследованием в области похоронного бизнеса.

Планируется, что готовая статья будет размещена на нескольких площадках - не только в российских, но и в иностранных СМИ.

Мера пресечения - домашний арест

Чуто ранее в Никулинском суде Москвы состоялось слушание по делу Ивана Голунова. Следствие обвиняло его в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере, за что полагается от 10 до 20 лет тюрьмы.

Хотя обвинение требовало заключить Голунова под стражу, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Главред "Медузы" назвал это решение "невероятным" и подчеркнул, что оно было принято только благодаря "беспрецедентной кампании журналистской поддержки".

Защита Голунова собирается обратиться в ЕСПЧ

Адвокаты Ивана Голунова сообщили в ночь на воскресенье, 9 июня, что собираются подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на действия следствия после задержания журналиста.

В частности, адвокат Дмитрий Джулай обратил внимание на то, что между задержанием журналиста и избранием судом меры пресечения прошло более двух суток, что нарушает законодательство.

Кроме того, во время проведения следственных действий на протяжении полутора суток после задержания Голунову не давали есть, пить и спать. Такую ситуацию Джулай назвал "по сути настоящей пыткой".

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