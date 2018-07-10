Количество жертв наводнений в Японии увеличилось до 156 человек

Количество жертв вызванных ливневыми дождями наводнений в Японии увеличилось до 156 человек. Об этом во вторник, 10 июля, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Тысячи людей находятся во временных убежищах. В ближайшие дни пострадавшие районы намерен посетить премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Генеральный секретарь кабинета министров также предупредил о рисках, связанных с вероятностью новых оползней и высокой температурой. В некоторых префектурах дневная температура превышает 35 градусов Цельсия.

На центральные и юго-западные районы Японии с 5 июля обрушились ливневые дожди. Наиболее пострадавшим считается регион вокруг города Хиросима, в котором многие населенные пункты были затоплены или пострадали от оползней. В тысячах домов в ряде пострадавших районов по-прежнему отсутствует электричество.

Со спадом уровня воды спасатели, полицейские и солдаты ищут в пострадавших районах возможных выживших. По официальным данным, в операции задействованы около 75 тысяч человек.

Смотрите также: