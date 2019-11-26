Количество жертв землетрясения в Албании возросло до 40 человек

Число погибших в результате сильного землетрясения в Албании к четвергу, 28 ноября, возросло до 40 человек. В министерстве обороны страны заявили, что в течение дня спасатели извлекли из-под обломков еще десять тел. По данным агентства AFP, в руинах домов были найдены около 50 уцелевших человек.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на западе Албании рано утром 26 ноября. Больше всего пострадали города Дуррес и Тумана. Многие здания рухнули, десятки были повреждены. Ранения получили около 650 человек. Число пропавших без вести остается неясным.

В поисках жертв участвовали около 200 экспертов со всей Европы, которые прочесывали руины домов со специально обученными собаками. Работа поисковых команд осложнялась новыми повторными толчками. 28 ноября спасательно-поисковые работы в Тумане были прекращены. После того как были найдены 20 погибших, представитель МВД Албании заявил, что в городе больше никто не числится пропавшим без вести.

Правительство в Тиране ввело в Дурресе и Тумане 30-дневное чрезвычайное положение. Тысячи людей, которым в течение двух дней приходилось жить в палатках, были размещены вечером 28 ноября в гостиницах и спортивном центре. Часть из них сможет вернуться в свои дома после завершения работ по проверке безопасности. Остальным председатель Совета министров Эди Рама пообещал, что в следующем году им будет предоставлено жилье в новых домах.

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