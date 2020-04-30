Козак вновь прибыл в Берлин для обсуждения украинского вопроса

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в Берлин с целью обсудить проблему урегулирования конфликта в Донбассе. Речь идет о "рабочей поездке в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата", сообщили в пятницу, 3 июня, "Интерфаксу" в посольстве РФ в Германии.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) подтвердил факт проведения рабочей встречи в "нормандском формете", то есть в составе РФ, Украины, Франции и Германии. При этом он напомнил, что встречи на рабочем уровне закрыты для прессы. Между тем источник "Интерфакса" в росийской делегации указал, что на встрече в Берлине будут обсуждаться вопросы по реализации минских договоренностей.

В мае Козак уже приезжал в Берлин

В середине мая Козак уже приезжал в Берлин и обсуждал вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины с сотрудником аппарата канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel). После переговоров он сообщил в эфире "России-24", что встреча прошла успешно.

Козак находится в санкционном списке ЕС из-за аннексии Крыма и конфликта в Донбассе. Он смог посетить Германию, поскольку для него сделали исключение из-за статуса переговорщика по Украине.

Ряд районов Донецкой и Луганской областей Украины вдоль границы с Россией с 2014 года находятся под контролем пророссийских сепаратистов. По оценкам ООН, в результате боев в регионе погибли около 13 200 человек. Германия и Франция посредничают в урегулировании конфликта в Донбассе уже шесть лет. 30 апреля главы МИД четырех стран впервые за два года провели видеоконференцию в "нормандском формате", договорившись увеличить число пунктов перехода через линию разграничения и констатировав невыполнение многих решений прошедшего в декабре 2019 года парижского саммита.

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