Кого Россия получила в обмен на украинских заключенных

Офис президента Украины еще в субботу, 7 сентября, обнародовал полный список 35 украинских граждан, освобожденных из российских тюрем. А вот официального перечня лиц, переданных взамен Москве, до сих пор нет. В субботу посольство РФ в Украине опубликовало в Twitter лишь фотографию 24 человек с подписью "Наших освободили. Летят домой". DW верифицировала часть людей на фото, а также собрала информацию о других участниках обмена.

Ключевые фигуры обмена

Главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский стоит в центре снимка. В Украине его обвиняют в госизмене, как своего гражданина, однако у него есть и российский паспорт. Вышинский долгое время не соглашался на обмен, собираясь доказывать свою невиновность в суде. Его адвокат Игорь Мокин в беседе с DW предположил, что его клиент вернется в Киев, чтобы принять участие в ближайшем судебном заседании, запланированном на 16 сентября.

Еще один ключевой участник обмена - гражданин Украины Владимир Цемах, командовавший ПВО города Снежного, что на неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области. Правда, на групповом снимке, обнародованном посольством РФ, его нет. Фотографию Цемаха, садящегося в самолет, в субботу опубликовала представитель СБУ Елена Гитлянская.

Владимир Цемах (на фото в центре) в суде в Киеве, 5 сентября

В Украине Цемаха до сих пор подозревают в участии в террористической организации и подготовке теракта, а в Нидерландах - в причастности к катастрофе в небе над Донбассом самолета "Малазийских авиалиний". На прошлой неделе Апелляционный суд Киева освободил его из-под ареста. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что прокуратура Нидерландов успела допросить Цемаха по делу MH17.

Станислав Ежов, бывший переводчик премьер-министра Владимира Гройсмана, хотя и отсутствует на фото, но также вылетел в субботу в Москву вместе с другими участниками обмена. Это DW подтвердил его адвокат Валентин Рыбин. Ежова задержали в декабря 2017 года и обвинили в государственной измене - он якобы передавал российским спецслужбам секретную информацию о встречах своего шефа.

Процесс по делу переводчика продолжался около года, но в августе он неожиданно признал вину и получил наказание - три года и 28 дней лишения свободы. Ровно столько, чтобы выйти на свободу по "закону Савченко" (о пересчете дня, проведенного в СИЗО, на два дня реального срока). Ежов - едва ли единственный участник обмена, который формально отбыл вынесенное ему наказание и может считаться свободным человеком. Валентин Рыбин в беседе с DW сообщил, что его подзащитный намерен в ближайшее время вернуться в Киев.

Президент Украины Зеленский встречает у трапа самолета участников обмена с украинской стороны, 7 сентября

Всех остальных участников обмена, которые были переданы российской стороне и которых удалось установить DW, можно условно разделить на три группы: россияне, задержанные во время боевых действий в Донбассе; фигуранты многочисленных "шпионских дел", открытых СБУ; украинские граждане, которые остались в аннексированном Крыму и продолжили службу в российской армии или в местных органах власти.

Россияне, попавшие в плен в ходе конфликта в Донбассе

К первой группе относится, в частности, 23-летний житель Алтайского края Виктор Агеев, который был задержан украинскими военными в июне 2017 года. В 2015-2016 годах он проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, а позже, по словам его матери, остался служить по контракту и попал на Донбасс. Минобороны РФ опровергло эту информацию. В январе 2018 года Новоайдарский суд Луганской области признал Агеева виновным в участии в террористических организациях и незаконном обращении с оружием и приговорил к 10 годам лишения свободы.

По версии СБУ, Игорь Кимаковский собирал информацию для российских спецслужб

На снимке посольства присутствуют еще четверо россиян, попавших в плен во время боевых действий в Донбассе: Аркадий Жидких (в 2015 году), Денис Сидоров и Алексей Седиков (оба в 2016-м) и Сергей Егоров (в 2017-м). Все они приговорены в Украине к лишению свободы за участие в террористических организациях или незаконных вооруженных формированиях и должны были быть помилованы президентом Украины Владимиром Зеленским.

К этой условной группе можно отнести и Игоря Кимаковского, экс-сотрудника Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Кимаковский приехал в самопровозглашенную "ДНР" в 2014 году, некоторое время работал советником мэра Дебальцева и, по версии СБУ, собирал информацию для российских спецслужб. Кимаковского задержали в июня 2015 года - перепутав блокпосты на юге Донецкой области, он предъявил украинским военным документы "снайпера ДНР". СБУ и Генпрокуратура обвиняют Кимаковского по целому ряду статей УК - от незаконного обращения с оружием до развязывания агрессивной войны против Украины. Судебный процесс по его делу продолжается с февраля 2018 года.

"Крымская группа"

С крымчанами-участниками обмена возникает уже знакомая правовая коллизия: Россия считает их своими гражданами, а Украина - своими, причем совершившими госизмену. Так, например, с точки зрения украинского права, выглядит история Максима Одинцова и Александра Баранова, которых можно увидеть на снимке. Оба - бывшие украинские военные, в 2014 году перешедшие на службу в Вооруженные силы РФ и получившие российское гражданство.

Обоих задержала СБУ в ноябре 2016 года на админгранице с Крымом - на встречу их выманили для получения дипломов Харьковской академии военно-воздушных сил. В 2018 году суд в Киеве признал Одинцова и Баранова виновными в госизмене и дезертирстве и приговорили их к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно. Присутствуют на снимке из "Борисполя" и еще один крымчанин - экс-боец отряда "Беркут" Александр Саттаров, осужденный за сепаратизм, а также экс-депутат горсовета Севастополя Владимир Галичий, которого все еще судят за госизмену.

Фигуранты "шпионских дел" СБУ

Фигуранты "шпионских дел" среди участников субботнего обмена, переданных России, составляют едва ли не самую большую группу. На снимке, в частности, можно увидеть российских граждан Павла Черных и Ольгу Ковалис. Они проживали в Волновахском районе Донецкой области с 2010 года, в начале 2015 года их задержали возле Мариуполя.

По версии СБУ, супруги формировали сеть информаторов и корректировщиков артобстрелов. В октябре 2018-го пару приговорили к 10 годам лишения свободы за содействие террористической организации, супруги обжаловали приговор, но накануне обмена отозвали апелляцию.

Александр Валехидис хоть и родился во Львове, но долгое время жил в Мурманске, где получил российское гражданство и служил в МВД. Впоследствии переехал в Севастополь, но летом 2014 года был задержан во Львове, когда якобы собирал информацию о передислокации местных подразделений СБУ. В том же году Валехидиса приговорили к 10 годам лишения свободы за шпионаж.

Еще один фигурант "шпионского дела", которого обменяли в субботу, - гражданин Молдовы Петр Мельничук. Он член так называемой "одесской резидентуры" - так СБУ назвала группу жителей Одессы во главе с украинской гражданкой, медсестрой Еленой Бобовой. Десять подозреваемых задержали в марте 2017 года.

По данным СБУ, они собирали информацию о передвижении воинских частей на юге Украины и вербовали новых шпионов. Судебный процесс над "одесской резидентурой" еще продолжается. По словам адвоката Валентина Рыбина, в обмене приняли участие только трое подозреваемых: Бобова, Мельничук и майор ВСУ Денис Хитров.

Еще один одессит, которого отправили в Россию, - гражданин РФ Евгений Мефедов. С 2014 года он подозревается в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая того года, а также в действиях, направленных на свержение конституционного строя, и в посягательстве на территориальную целостность Украины. В 2017 году Мефедова и других участников одесского Антимайдана оправдали по делу о массовых беспорядках, но оставили под стражей по другим обвинениям.

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