Кого правящая партия Германии выберет преемником Меркель?

8 декабря делегатам очередного съезда одной из трех правящих в Германии партий - Христианско-демократического Союза (ХДС) - предстоит избрать своего нового председателя. С 2000 года им бессменно была Ангела Меркель (Angela Merkel), решившая более не баллотироваться на этот пост.

В истории ХДС было только два случая (последний в 1971 году), когда выборы председателя партии проходили на альтернативной основе. И ни разу не было такого, чтобы на этот пост претендовали более двух человек. До съезда в Гамбурге еще больше месяца, а кандидатов - уже шесть.

6 кандидатов: аутсайдеры и тяжеловесы

Трое из них - аутсайдеры. Имена предпринимателя из Гессена, боннского профессора международного права и студента юрфака берлинского университета ничего не говорят подавляющему большинству не только в Германии, но и в самом ХДС.

Трое других - авторитетные в партии тяжеловесы. Это генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) и бывший председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz), которого еще в начале века из большой политики выжила сама Меркель.

Аннегрет Крамп-Карренбауэер

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, чье имя часто сокращают до аббревиатуры АКК, считается единомышленницей Меркель, мужчины - ее внутрипартийными оппонентами. На первый взгляд, расклад представляется однозначным.

На своих съездах консерваторы переизбирали Ангелу Меркель председателем партии большинством в 96 и даже 98 процентов голосов. А результат в 89,5 процента на съезде в 2016 году она сама сочла неважным, назвала его "честным" (2016-й был годом пика миграционного кризиса в Германии).

Меркель как точка отсчета

Это, однако, не означает, что и на съезде в декабре председателем ХДС непременно будет избрана АКК, которую некоторые называют обновленной копией или модернизированным вариантом Меркель.

Три аутсайдера заявили о намерении баллотироваться в председатели ХДС, еще не зная, что Меркель решила не переизбираться. Это свидетельствует о том, что ее курс теперь отнюдь не бесспорен в рядах консерваторов, сильно встревоженных снижением общегерманского рейтинга их партии до 24 процентов и крупными потерями на региональных выборах. Причем, избиратели ХДС примерно в равной пропорции разбегаются в обе стороны. Налево - к "зеленым". Направо - к популистской "Альтернативе для Германии" (АдГ). В партии идет горячая дискуссия о том, как их вернуть обратно.

Йенс Шпан

В такой ситуации политика Меркель ("и нашим, и вашим") многим консерваторам представляется ошибочной, а она сама превращается в точку отсчета: насколько далеко и в какую сторону следует увести ХДС с этого курса, чтобы вернуть позиции партии, претендующей на звание общенародной?

Так что делегатам гамбургского съезда предстоит избрать своим лидером не столько симпатичного им самим человека, сколько политика, которого они сочтут способным вернуть доверие широких слоев избирателей. И тут многое зависит от настроений консерваторов на местах - там, где на избирательных участках и решается судьба центрального правительства.

Мерц и Шпан - земляки трети делегатов съезда

Представители самой многочисленной региональной организации ХДС, Северного Рейна - Вестфалии, составят примерно треть делегатов предстоящего съезда. Но дело не только в количестве. Двое из трех фаворитов на пост председателя - выходцы из этой федеральной земли: Мерц и Шпан.

Это дает им определенные преимущества. Любая региональная парторганизации хотела бы иметь в руководящих органах ХДС своего земляка. Вот и по-прежнему авторитетный в местной организации ХДС бывший депутат бундестага Вольфганг Босбах (Wolfgang Bosbach) уже высказался в пользу рыночника Мерца.

Фридрих Мерц

Но вот незадача: лидер консерваторов в Северном Рейне - Вестфалии, премьер-министр этой федеральной земли Армин Лашет (Armin Laschet) - сторонник Меркель, а значит, по идее, должен фаворизировать АКК. Вместе с тем в политику начал возвращать Мерца именно Лашет, пригласив его быть уполномоченным земельного правительства по делам "Брекзита".

К Мерцу, однако, скептически относятся некоторые местные партийные функционеры среднего звена. Он, дескать, выскочил, как черт из табакерки, десять лет загребал деньжищи, а теперь хочет объяснять им, трудившимся во благо партии, не покладая рук, что и как надо делать.

Позиции Меркель на юго-западе Германии

Еще одна очень влиятельная парторганизация ХДС - в богатом и благополучном Баден - Вюртемберге. Эта федеральная земля на юго-западе ФРГ - оплот среднего бизнеса и приверженцев классической консервативной модели, которые с самого начала были недовольны курсом Меркель. Едва Мерц заявил о своей кандидатуре, как целый ряд местных деятелей выступили с воззванием в его поддержку. Среди них - бывший местный министр окружающей среды, несколько секретарей горкомов ХДС, а также председатель влиятельного кружка консервативных депутатов бундестага, отстаивающих интересы среднего бизнеса.

Многие христианские демократы Баден - Вюртемберга симпатизируют Мерцу, считая, что он подведет черту под эрой Меркель, которая, по его собственному выражению, проводила курс на "социал-демократизацию" ХДС. "Фридрих Мерц и Йенс Шпан - вот два выдающихся деятеля ХДС, которых я считаю способными осуществить необходимое обновление партии", - заявил депутат бундестага Феликс Шрайнер (Felix Schreiner) от избирательного округа Вальдсхут в Баден - Вюртемберге. Кандидатуру АКК он даже не упомянул.

В Гессене ситуация иная. Там христианский демократ Фолькер Буффье (Volker Bouffier), несмотря на потери, все-таки удержал пост премьер-министра, последовательно поддерживая политику канцлера. Буффье - авторитет в своей парторганизации и он - один из самых верных единомышленников Меркель. Часто хвалил и АКК, чьи представления больше всего отвечают его собственным.

Беженцы и "белый слон" Шпана

Но у молодого и энергичного Йенса Шпана также немало поклонников в регионах, в первую очередь, среди тех, кто недоволен миграционной политикой канцлера. Именно к ним он обратился 1 ноября со страниц газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, назвав проблему беженцев тем "белым слоном", которого отказывается видеть правительство. Шпан пишет о продолжающемся "нерегулируемом, преимущественно мужском притоке мигрантов", который следует "ограничить и лучше контролировать".

Делегатам съезда ХДС в Гамбурге предстоит решить, кто из этих трех кандидатов в председатели имеет больше всего шансов вернуть партии ее былое величие. Заодно голосование покажет, насколько искренними были те 90 и более процентов, которые получала Меркель, переизбираясь на пост председателя партии. Христианские демократы действительно верили в правильность ее политики или следовали ей из корпоративно-карьерных соображений?

Кстати, даже в лучшие для Меркель времена Йенсу Шпану удавалось повести за собой съезд вопреки воле канцлера - председателя ХДС. Так было в 2014 году, когда он смог обыграть ее фаворита при выборах в президиум партии, и в 2016-м. Шпан в том году убедил большинство делегатов съезда проголосовать против предложений Меркель по проблеме двойного гражданства.

Так что близость или, напротив, дистанция от Меркель как точки отсчета может быть как плюсом, так и минусом. К тому же не исключены сюрпризы, как при выборах председателя парламентской фракции консерваторов в конце сентября. Депутаты хотели проучить ставленника канцлера, но переборщили и, сами того не ожидая, выбрали своим председателем альтернативного кандидата. Нечто подобное может случиться и на съезде в Гамбурге.

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