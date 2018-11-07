Кого первым ждут в России: трудового мигранта или репатрианта?

Как изменит миграцию из Центральной Азии и жизнь самих мигрантов новая концепция миграционной политики, которую в конце октября одобрил и подписал президент России Владимир Путин? Первым адресатом, к которому DW обратилась за ответом на этот вопрос, стал не эксперт, не общественник и не чиновник, а давно работающий и живущий в Москве таксист, наш постоянный, обычно хорошо информированный источник непосредственно в среде киргизских мигрантов. "Нет, о концепции я сам ничего не слышал, и в нашем киргизском кругу, и между знакомыми узбеками, и в социальной сети никто об этом не говорит", - удивился он.

Дошла ли концепция миграции до трудовых мигрантов из Центральной Азии?

О том, что бизнесмены и чиновники в России, активно использующие труд мигрантов из Узбекистана, тоже пока не ориентируются в новшествах, которые планирует ввести российское руководство, и, главное, в вопросе о том, станет ли гастарбайтерам легче оформляться на временную работу в России или, наоборот, еще труднее, сказал DW и источник в Москве, тесно контактирующий с узбекскими предпринимателями.

Трудовые мигранты в России

А в самом Узбекистане, в течение последних лет поставляющем на российский рынок труда миллионы мигрантов, эта тема, по утверждению источника, в СМИ вообще не обсуждается. Не в последнюю очередь потому, что вербовка мигрантов в Россию - очень прибыльный бизнес, организаторы которого предпочитают оставаться в тени.

Впрочем, отсутствию обсуждения новой концепции в среде трудовых мигрантов есть простое объяснение. Да, в концепции подчеркнуто, что Россия намерена стать страной, более открытой для миграции. Но, как отмечают практически все наблюдатели, изучившие документ, акцент в ней делается в первую очередь на категории "соотечественники". Затем это выходцы из бывшего СССР, а также, в третьем ряду, иностранцы, которые не планируют жить в России постоянно, но хотели и могли бы работать в качестве квалифицированных специалистов.

Трудовые мигранты или репатрианты?

"То, как концепцию презентуют, показывает, что она содержит перекос в сторону вопросов натурализации и возвращения в Россию русскоязычного населения и, прежде всего, русских. А миграции из Центральной Азии, равно как и из других регионов, внимание практически не уделяется. За исключением борьбы с нелегальной миграцией. Это слабое место концепции. Она грешит и неверными цифрами. Сказано, что число нелегальных мигрантов уменьшилось, а легальных увеличилось. На самом деле все ровно наоборот", - считает президент фонда "Миграция XXI век", бывший заместитель директора ФМС России Вячеслав Поставнин.

Петр Своик

При этом, продолжает он, что делать с соотечественниками, более-менее понятно. "Надо упростить все бюрократические процедуры и произнести слово "репатриация", и тогда, в общем и целом, дело пойдет. А вот что делать с миграционными потоками трудовых мигрантов, в том числе из Центральной Азии, как их регулировать, власти не очень понимают. А это самый большой поток и самый большой ресурс, который влияет на развитие нашей страны. И одновременно, действительно, самый проблемный поток, так как он и создает напряжение на рынке труда, поскольку некоторые виды деятельности становятся "этническими", и несет угрозы безопасности, на которые нельзя закрыть глаза. Ведь действительно мигрантов активно рекрутировали в ИГ", - говорит в интервью DW российский эксперт.

Российская концепция миграции и русскоязычные в Казахстане

Но если новая концепция ориентирована на возвращение русскоязычных, то на нее логично ожидать отклика в русскоязычных средах республик Центральной Азии. В первую очередь, в Казахстане. Однако, как утверждает политолог Петр Своик, никакого ажиотажа там по этому поводу нет. "Казахстанское общество традиционно очень аккуратно при обсуждении таких проблем, хотя следят все очень внимательно. Русскоязычные в Казахстане - отнюдь не меньшинство, а подавляющее большинство, при том, что власть безусловно этнократична, в числе первых руководителей органов государственной власти не казахов нет. При этом Нурсултан Назарбаев считается неким гарантом баланса между националистами и русскоязычной частью, что так и есть", - говорит эксперт.

Газетный лоток в Алма-Ате

По его оценке, после ухода Нурсултана Назарбаева с президентского поста, что произойдет так или иначе в обозримом будущем, многие опасаются прихода националистов, однако такая угроза не считается неотвратимой. "Люди говорят, обойдется. Русскоязычные здесь - а к ним относится большая часть казахов - не имеют "неотменяемых" иммиграционных настроений. Сейчас есть некие миграционные намерения уехать из Казахстана, но не столько из-за национализма, сколько из-за периферийности страны. В это намерение казахская молодежь вписывается с той же интенсивностью, что и не казахская", - поясняет собеседник DW из Алма-Аты.

"Казахстан - страна для жизни нормальная, но это сырьевая экономика, это провинция, и тут ничего хорошего не будет при нынешнем президенте, а после него - тем более - это распространенная оценка среди молодежи. Но намерений во что бы то ни стало уехать из Казахстана в Россию, начать учиться там и обязательно получить паспорт РФ, нет. Есть общее настроение, что хорошо бы там остаться, и тут вряд ли можно разделить русскую и казахскую молодежь", - утверждает политолог.

Миграция, коррупция, МВД и суды

Что касается Узбекистана, то там в русскоязычной среде новая российская концепция по миграции не вызвала интереса просто потому, что те, кто хотел, уже за четверть века уехали. А те, кто остались, на сегодняшний день чувствуют себя в целом не так уж и плохо, оставаясь в глазах местной молодежи неким раритетом советского прошлого, которое, несмотря на официальную позицию властей в Ташкенте, становится достаточно популярным, говорит ташкентский политолог Юрий Черногаев.

Русскоязычные массово покидают Туркмению. 2003 год

Но вернемся к трудовым мигрантам, которые выбирают для заработка Россию. По меньшей мере, в двух аспектах новая концепция и дискуссия вокруг нее все же должны их заинтересовать. Заведующая отделом диаспоры и миграции института стран СНГ Александра Докучаева в комментарии информационному агентству "Фергана" указала на то, что"текстуально больше внимания уделено вопросам противодействия коррупции" - явлению, которое "уже нельзя обойти даже в концепции".

Далее, помимо непосредственного указания на коррупцию, которой чиновники обложили миграцию, речь в дискуссии вокруг концепции идет и о возможном выведения вопросов миграции из-под ведения МВД РФ.

"Мне представляется, что этот вопрос действительно оказался в центре внимания у высшего руководства России. Сейчас ситуация прежде всего плоха тем, что ФМС раскассировали и вмонтировали в УВД и ОВД. То есть миграцией занимаются чиновники мелкого уровня, а их своим авторитетом закрывает начальник краевого или областного ОВД. А МВД, как правило, не пересматривает решений своих территориальных органов. Компетентность этих людей вызывает большие сомнения. Главное управление по вопросам миграции МВД (ГУВМ) отменить решений не может. Остается только суд. А судьи тоже не достаточно компетентны, потому что миграционное законодательство у нас очень противоречивое и запутанное. То есть управляемость нарушена полностью", - так описывает положение дел Вячеслав Поставнин.

Кроме того, продолжает он, "вопросы гражданства часто носят характер даже политического, а не юридического свойства". "Поэтому судьи принимают свои решения, в основном основываясь на решениях ОВД. "Полицеизация" вопросов миграции - это самое страшное, что произошло. Полицейское ведомство у нас не "заточено" на развитие экономики, а видит целью выявление, пресечение неких преступлений, и так далее. Это совсем другая специфика. А как ОВД отчитывается? Для них чем больше протоколов, тем лучше", - говорит президент фонда "Миграция XXI век".

Смотрите также:

Смотреть видео 11:44 Now live 11:44 мин Поделиться Возвращение гастарбайтера Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/32Zew Гастарбайтер из Таджикистана: возвращение на родину