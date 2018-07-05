 Когда ЧМ-2018 закончится, финансовая нагрузка на россиян вырастет | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 05.07.2018

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Россия

Когда ЧМ-2018 закончится, финансовая нагрузка на россиян вырастет

После эйфории от чемпионата мира по футболу россиян ждет похмелье: государство увеличивает финансовую нагрузку на граждан. Речь идет не только об НДС и пенсионной реформе.

Двухсотрублевая купюра

Сегодня футбол интересует россиян больше пенсионной реформы, как выяснили социологи "Левада-центра". Это вполне объяснимо: сборная России неожиданно для многих прошла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира по футболу, подарив болельщикам ощущение праздника. Вне зависимости от возможных будущих успехов российских футболистов, 15 июля турнир закончится. Тогда россияне, вероятно, больше заговорят о непопулярных мерах властей РФ - повышении пенсионного возраста и налога на добавленную стоимость (НДС), а также о других мерах, которые могут отразиться на их экономическом благополучии.

НДС и замедление роста экономики России

В 2018 году никто уже не ждет от российской экономики особой динамики - обновленный прогноз роста ВВП министерство экономического развития РФ снизило с 2,2 до 1,9 процента в годовом выражении. Но в следующем году он, как ожидается, еще больше замедлится, составив меньше полутора процентов, предполагает Минэкономиразвития. Одна из причин - повышение НДС, которое должно вступить в силу 1 января 2019 года. Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение ставки НДС с 18 до 20 процентов.

Этот шаг способен затормозить рост экономики и разогнать инфляцию при фактическом прекращении роста реальных зарплат, признает Минэкономразвития. Но сначала повышение НДС обеспечит федеральный бюджет деньгами: по оценкам, два дополнительных процентных пункта НДС могут дать казне около 620 миллиардов рублей только за следующий год. Это, кстати, сопоставимо с расходами на проведение чемпионата мира по футболу. По официальным расчетам, турнир обошелся государству в 678 миллиардов рублей.

Пенсия позже, бюджету РФ - лучше

Другая непопулярная реформа - повышение пенсионного возраста в России. В день открытия ЧМ-2018 правительство РФ обнародовало планы повышения пенсионного возраста - до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пока понятны только базовые контуры изменений. Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 до 2028 года - для мужчин и до 2034 года - для женщин.

Протесты в России против повышения пенсионного возраста

Протесты в России против повышения пенсионного возраста

По оценке главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, реформа может приносить около 100 миллиардов рублей в бюджет ежегодно. Эти деньги государство обещает частично потратить на самих пенсионеров, повысив размер выплачиваемой им пенсии.

За пять-шесть лет, по словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, размер пенсии может увеличиться на 8-10 процентов в реальном выражении. "Это серьезная прибавка, такого роста реальных пенсий у нас вообще не было никогда", - заявил министр.

Однако законопроект пока вызывает неприятие со стороны большинства населения и привел к резкому падению популярности российских властей и к протестам. Многие обозреватели не исключают, что пенсионная реформа будет смягчена во время обсуждения законопроекта в Госдуме.

Более высокие госпошлины и акцизы уже в этом году

И хотя НДС и пенсии - вопрос не очень отдаленного, но будущего, финансовая нагрузка на рядовых россиян увеличилась уже сегодня. 4 июля на сайте правовой информации РФ был опубликован закон, увеличивающий размер госпошлины за выдачу документов нового поколения.

Контекст

ЧМ-2018, согласно опросу Левада-центра, стал самым запомнившимся событием последнего месяца для каждого второго россиянина. Сообщение о пенсионной реформе запомнили менее трети респондентов. (04.07.2018)

Правительство РФ предложило увеличить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. DW - с оценками этой инициативы экспертами. (14.06.2018)

У россиян снизилось доверие к Путину и членам правительства. Социологи связывают это с пенсионной реформой и усталостью населения от "идеологической прокачки". (03.07.2018)

За получение загранпаспорта теперь придется заплатить 5 тысяч рублей вместо 3,5 тысяч. Детям, не достигшим 14-летнего возраста, паспорт с электронным носителем информации обойдет не в полторы, а в две с половиной тысячи рублей.

Увеличится и пошлина за выдачу водительских прав нового образца. Теперь они обойдутся не в 2 тысячи рублей, а в 3 тысячи. По оценкам правительства, повышение госпошлин увеличит поступления в бюджет на 42,3 миллиарда рублей в год - правда, часть этих средств уйдет на покрытие расходов на выдачу документов нового образца. Государство также подняло с 1 июля акцизы на сигареты: на десять процентов. Теперь акциз за тысячу сигарет составит 1718 рублей.

Помимо этого, с 1 июля подорожали жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) - в среднем на четыре процента по стране.

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    Автор: Ольга Мищенко


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