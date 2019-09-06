Когда Фемида в России превращается в Джокера

Судебный произвол и неоправданно жесткие приговоры российской Фемиды карикатуристу Сергею Елкину напоминают Джокера из одноименного фильма.
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